민주당 지도부·울산시 '국회 증액사업·지역현안' 논의

큰사진보기 ▲2일 울산시청 대회의실에서 열린 ‘더불어민주당-울산광역시 2026 예산정책협의회’에서 김상욱 울산시장, 김민석 더불어민주당 당대표, 한병도 원내대표, 권칠승 정책위의장, 정태호 예결위 간사, 염태영 참좋은지방정부위원장, 김태선 울산광역시당 위원장, 이동권 북구청장, 손근호 울산시의회 부의장 및 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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더불어민주당 김민석 대표 등 지도부가 2일 울산시와 2027년도 국가예산 확보와 지역현안 해결을 위한 예산정책협의회를 갖고 협력 방안을 논의했다.2일 오후 3시 시청 2층 대회의실에서 열린 울산시-민주당 '예산정책협의회'는 2027년도 국가예산의 국회 심의를 앞두고 울산 주요 사업에 필요한 예산을 추가 확보하고, 지역현안 해결을 위한 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.이날 협의회에 울산시에서는 김상욱 울산시장을 비롯해 손근호 울산시의회 부의장과 주요 사업 담당 실·국장 등이 참석했다. 더불어민주당은 김민석 당대표, 한병도 원내대표, 권칠승 정책위의장, 정태호 예결위 간사, 염태영 참좋은지방정부위원장이, 울산시당에서는 김태선 울산광역시당 위원장, 이동권 북구청장, 손근호 울산시의회 부의장, 오상택 중구지역위원장 등이 참석했다.울산시는 이 자리에서 산업 인공지능 전환(AX)·에너지·교통 분야를 중심으로 국회 증액사업 10건의 예산 반영과 지역현안 해결을 위한 당 차원의 지원을 요청했다.울산시는 더불어민주당에, 산업 인공지능 전환(AX) 분야에서는 제조 현장의 인공지능 전환과 미래 산업 경쟁력 강화를 위한 사업을 제시했다.국회 증액 대상사업은 ▲중후장대형 인공지능(Heavy-Duty AI) 실증센터 구축 ▲ 케이(K-)조선 시범 무인 자동공장(DDF) 구축사업 ▲반구천 세계암각화센터 건립 ▲조선 인공지능 전환(AX) 특화 인공지능 실증공간(AI모델하우스) 구축 및 실증 ▲인공지능(AI)활용 미래 이동수단 기술개발센터(모빌리티 엔지니어링센터) 구축 등이다.울산시 관계자는 "더불어민주당에 이같은 사업들이 국회 심의 과정에서 필요한 예산이 반영될 수 있도록 협조를 구했다'고 밝혔다.에너지 분야에서는 '한국발전(가칭)'과 '에너지자원공사(가칭)' 본사의 울산 유치, 울산항 에너지거점(허브) 2단계 사업의 신속한 추진 등을 주요 현안으로 제시했다.울산시 관계자는 "에너지 관련 공공기관과 산업 기반이 집적된 울산의 강점을 강조하며, 이들 현안의 추진을 위한 당 차원의 관심과 지원을 요청했다"고 설명했다.교통 분야에서는 동남권 순환 광역철도 건설사업과 문수우회 혼잡도로 개선사업의 예비타당성 조사 통과, 울산(태화강)~가덕도신공항 광역철도 건설 사업과 울산~경산 고속도로 사업의 국가계획 반영, 국도 신설(청량~범서) 조기 추진 등 시민 생활과 지역 발전에 직결된 과제를 제시하고, 사업 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.김상욱 울산시장은 "산업 인공지능 전환(AX)과 에너지, 교통은 울산의 미래 경쟁력과 시민의 삶에 직결된 과제"라며 "국회 증액이 필요한 사업의 예산 확보와 지역현안 해결을 위해 중앙당 지도부가 함께 힘을 모아주시기를 부탁드린다"라고 말했다.한편 울산시는 앞으로 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의 일정에 맞춰 증액 대상사업의 필요성을 지속적으로 설명하고, 지역현안 해결을 위해 국회와 중앙부처를 대상으로 협의를 이어갈 계획이다.