"지방교육재정교부금 개편안, 아이들에게 피해 줘"

큰사진보기 ▲조용식 교육감이 9월 16일 국회 소통관에서 열린 ‘지방교육재정교부금 개편 중단 기자회견’에 참석해 발언을 하고있다. ⓒ 울산교육청 관련사진보기

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지난달 3일 국회에 제출된 지방교육재정교부금 개편안은 내국세의 20.79%를 지방교육재정교부금 재원으로 자동 배분하는 기존의 연동제를 폐지하는 내용을 포함하고 있다. 대신 전년도 교부금에 최근 3년 평균 경상성장률을 적용하고, 학령인구 변화율의 35%를 추가로 반영해 교부금 규모를 산정하는 방식을 담고 있다. 이에 교육계가 "교육재정이 줄어들게 된다"라며 강하게 반발하고 있다.조용식 울산광역시 교육감은 2일 "지금 논의되는 산식대로라면 교육재정이 크게 줄어들고, 교육청 예산은 절반 이상이 인건비여서 감액의 충격이 고스란히 학교와 아이들에게 돌아갈 수밖에 없다"라고 밝혔다. 이어 "학생 수가 줄어든다고 하지만, 신도시 지역에는 학교를 새로 지어야 하고 농어촌 지역은 작은 학교를 지켜야 하며 유보통합, 학생맞춤형통합지원, 특수교육, 학교급식 관련 법률들이 요구하는 인력과 재원도 감당하기 어려워진다"라고 덧붙였다.이 때문에 조용식 교육감은 지난 1일 더불어민주당 김민석 대표를 만나 정부가 추진 중인 지방교육재정교부금 개편과 관련, 교육 현장의 의견을 충분히 수렴해 재검토해 줄 것을 요청했다.교육감협의회는 지난 1일 국회에서 김 대표와 만나 정부가 추진하는 지방교육재정교부금 개편에 대한 교육 현장의 우려를 전달하고 지방교육재정의 안정적 확보를 촉구했다. 이날 면담에는 7명의 시도 교육감이 참석했다.이날 조 교육감은 "교육청이 그동안 예산을 방만하게 써 왔다는 시각에 동의하기 어렵고, 교육청은 학생들의 기본적인 교육복지를 꾸준히 높여 왔다"라며 "그럼에도 울산에는 지은 지 40년이 넘는 학교가 70곳이 넘고, 급식 노동자를 비롯한 학교 구성원들의 근무 여건도 개선해야 할 과제로 남아있다. 세수가 늘어난 지금이야말로 교육환경을 획기적으로 바꿀 기회라고 생각한다"라고 덧붙였다.조용식 교육감은 "50년 넘게 이어 온 제도를 바꾸면서 입법예고는 4일에 그쳤고, 교육공동체의 의견을 충분히 듣는 과정도 없었다"라며 "교육의 미래가 걸린 일인 만큼 서두르기보다 충분히 숙의하는 과정이 필요하다"라고 강조했다.김민석 대표는 이날 교육재정의 방향과 대안을 충분히 논의하고, 당 차원의 토론회를 열겠다고 밝혔다.한편 조용식 교육감은 지방교육재정교부금 개편 논의에 대응해 국회에 교육 현장의 절박한 입장을 지속해서 전달하고 있다.지난달 7일 시도교육감 대표단과 국회를 찾아 교육위원회 소속 국회의원들을 만난 데 이어, 9일에도 김희정 교육위원장, 이인선 간사 등과 간담회를 열고 안정적인 교육재정 확보를 요청했다.지난달 16일에도 국회 소통관에서 열린 지방교육재정교부금 개편 중단 기자회견에 참석해 전국 시도교육감들과 안정적인 교육재정 확보를 촉구한 바 있다.