민형배, 여수섬박람회 찾아 "연휴 관람 열기 이어가자"

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 2일 '2026 여수세계섬박람회' 주행사장을 찾아 운영 상황을 점검하고 있다. 2026. 10. 2 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 2026 여수세계섬박람회 현장 점검. 2026. 10. 2 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장은 2일 개막 한 달을 앞둔 2026여수세계섬박람회 현장을 찾아 운영 상황을 중간 점검하고 남은 기간 관람객 유치 확대 방안을 논의했다.이번 현장점검은 관람객 추이와 주요 프로그램 운영상황 등을 확인하고 추석 연휴를 기점으로 높아진 관람 열기를 남은 박람회 기간까지 이어가기 위해 진행됐다.통합특별시에 따르면, 9월 말 기준 여수섬박람회 누적 관람객은 43만 1198명이다. 추석 당일인 25일에는 개막 이후 가장 많은 6만 7491명이 찾았다. 이어 26일에는 5만 9797명, 27일에는 3만 7465명이 방문하는 연휴를 맞아 관람객이 크게 늘었다.통합특별시는 이런 추세를 이어가기 위해 문화 행사 등 다양한 콘텐츠를 활용해 관람을 유도하고, 통합특별시 주요 행사와 향우회·사회단체 등과 연계해 단체 관람 수요를 확대할 계획이다.수도권 등 타 지역 관람객 유치를 위해 사회관계망서비스(SNS)와 인플루언서, 방송, 전광판 등을 활용한 온·오프라인 홍보도 강화한다.조직위원회는 최근 주요 전시관에 해설사를 추가 배치하고 인공지능(AI) 로봇 해설사, 드론 조종, 소망 종이배 접기 등 체험 콘텐츠를 보강했다.버스킹 공연과 마스코트 거리 퍼포먼스를 확대하고 관람객 참여 이벤트를 추가하는 한편, 행사 일정과 동선 안내도 강화했다.민 시장은 "추석 연휴 관람 열기를 이어가는 것이 중요하다"며 "통합특별시와 여수시, 조직위원회가 힘을 모아 더 많은 관람객이 찾도록 유치와 홍보에 총력을 다하겠다"고 말했다.지난달 5일 개막한 여수세계섬박람회는 "섬, 바다와 미래를 잇다"라는 주제로 11월 4일까지 이어진다.전남광주통합특별시와 여수시가 주최하고 (재)2026여수세계섬박람회조직위원회가 주관하며, 대회 기간 300만 관람객 유치를 목표로 내걸었다.