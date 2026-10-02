법은 바꿨는데, 급식실에 필요한 사람과 예산은?

큰사진보기 ▲전국교육공무직본부 기자회견 모습10월 2일 11시 광화문 세종문화회관 계단에서 전국교육공무직본부 임원과 급식 간부들이 학교급식 노동자 배치기준 개선과 관련 예산 마련을 촉구하고 있다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 퍼포먼스 대형 현수막교육공무직본부가 제시하는 1인당 적정 식수 인원이 새겨진 대형 현수막 ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견에서 발언하는 형권숙 조리사전북의 형권숙 조리사는 “법에 기준만 하나 만들어놓고, 예산이 없어서 사람을 못 뽑고, 사람이 없어서 또 우리가 몸으로 버티는 일이 반복되어서는 안 됩니다”라고 말했다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 퍼포먼스 모습기자회견 참가자들이 요구사항을 적은 대형 현수막과 피켓을 펼치고 있다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견에서 구호 외치는 전국교육공무직본부 정인용 본부장과 급식 간부들정인용 본부장이 "지금 당장 배치기준 개선하고 예산을 편성하라" 는 구호를 외치고 있다. ⓒ 전국교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견에서 출범을 선언한 '배치기준 개선 선봉대' 모습전국교육공무직본부는 오늘 기자회견에서 배치기준 선봉대 출범을 알리고, 향후 전국의 학교를 돌며 서명운동 등 배치기준 개선과 예산 확보 투쟁을 독려할 예정이다. ⓒ 교육공무직본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 박성식은 전국교육공무직본부 교육국장입니다.

학교급식법 개정을 급식실의 실제 변화로 이어가기 위한 전국 서명운동이 시작됐다. 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부는 10월 2일 서울 세종문화회관 앞에서 기자회견을 열고, 학교급식 조리인력 배치기준 대폭 개선과 인력충원 예산 확보를 정부와 국회에 촉구했다.올해 1월 국회를 통과해 2월 공포된 개정 학교급식법의 조리인력 배치기준 관련 조항은 2027년 7월 1일부터 시행된다. 이에 따라 교육부장관은 연구·조사를 바탕으로 학교급식 조리 종사자 1인당 적정 식수인원 기준을 대통령령으로 정하고, 교육감은 이에 따라 지역·학교 여건을 고려한 배치기준을 수립해야 한다. 나아가 배치기준 준수 여부를 정기적으로 점검하고 결과를 공표할 의무도 생긴다. 이는 인력배치를 교육청의 개별 판단에 맡겨온 기존 현실에서 벗어나, 국가 차원의 기준과 이행 책임을 세운다는 의미다.그러나 법 개정 후속 논의나 준비가 활발하지 못하다는 학교급식 현장의 비판이 제기되고 있다. 법적 기준을 마련해도 사람을 채용할 예산이 없으면 현장은 달라지지 않는다는 주장이다. 전국교육공무직본부는 정부가 시행 전에 충원 계획과 재정대책을 마련하고, 국회가 예산 심의·확정으로 이를 뒷받침해야 한다고 강조했다. 특히 올해 진행되는 2027년도 예산 편성·심의에 필요한 재원을 반영해야 법 시행에 맞춰 채용과 배치를 준비할 수 있다는 입장이며, 이는 정부와 국회의 책무라는 것이다.배치기준 개선이 절실한 이유는 학교 급식실 실태에서 그대로 드러난다. 교육공무직본부에 따르면 학교급식 노동자들은 공공기관 중 가장 많은 식수 인원의 식사를 짧은 시간에 압축적으로 준비하며 뜨거운 조리환경, 무거운 식재료, 반복 작업을 감당한다. 한 명이 떠나면 남은 사람이 빈자리까지 메우고, 높아진 노동강도는 다시 퇴사를 부른다. 본부 집계에 따르면 2025년 전국 학교급식실의 최대 결원은 1852명이었으며, 채용자료가 집계된 지역의 채용미달 인원은 3118명, 미달률은 약 27%였다.전북 급식 현장에서 일하는 형권숙 전국급식조리분과 부분과장은 신규채용 동료들이 6개월도 버티지 못하고 떠나고, 손가락·손목·어깨·허리 통증을 견디며 일하는 현실을 전했다. 그는 "법에 기준만 하나 만들어놓고, 예산이 없어서 사람을 못 뽑고, 사람이 없어서 또 우리가 몸으로 버티는 일이 반복되어서는 안 됩니다"라고 말했다.필요한 충원 규모와 근거는 올해 9월 8일 국회 토론회에서 제시됐다. 장안석 안전보건연구소 온전 소장과 유청희 한국노동안전보건연구소 집행위원장 등 노동안전 전문가들과 전국교육공무직본부는 전국 직영급식 학교 1만 1060개교 자료를 분석해 2만 423명의 추가 충원이 필요하다고 밝혔다. 추가 인력이 필요한 학교는 6207개교로 전체의 56.1%였으며, 충원 규모는 현재 조리인력 대비 34.1%에 해당한다. 이는 정부가 확정한 인원은 아니지만, 노동자가 건강을 해치지 않고 지속해서 일할 수 있는 수준을 기준으로 노조가 제시한 구체적인 개선 목표다.정인용 전국교육공무직 본부장은 "법에 따라 적정 인력기준을 만들면서 정작 사람을 충원할 예산은 마련하지 않는다면, 그 기준은 현장에서 아무런 의미가 없습니다"라고 강조하며, "임금교섭과 연계해 하반기 총파업도 가능하다"고 밝혔다. 본부는 급식노동자와 학부모·시민의 서명을 모아 정부와 국회에 제출한다. 10월 2일 출범한 배치기준 개선 선봉대는 전국 학교와 지역에서 서명·선전활동을 펼친다. 2만 423명 이상 충원과 함께 채용난을 해소할 임금·노동조건 개선, 병가·연차·산재로 생기는 빈자리를 메울 교육청 전담 대체인력 확보도 요구한다. 노동자의 안전과 아이들의 안정적인 급식을 위해, 종이 위의 법을 현장의 사람과 예산으로 바꾸겠다는 결의다.