진눈깨비에 앞이 안 보이던 날, 바퀴 20개 트럭과 마주쳤다

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큰사진보기 ▲진눈깨비 속 오르막길, 거대한 트럭과 마주한 순간 ‘죽을 수도 있겠구나’ 생각했다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

큰사진보기 ▲길 위에서 건네받은 따뜻한 옥수수 하나, 오래도록 손에 남은 사람의 온기. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

2014년 자전거길을 완주하고 2015년 새해가 되니, 오래전 하룻밤을 재워준 그 여성분이 걸었던 국토종주길을 걷고 싶어졌다. 자전거길 걷기 완주는 나에게 새로운 삶으로의 마중물이었다.해남 땅끝마을에서 강원도 고성 통일전망대까지를 국토종주길이라 한다. 산티아고길과 비슷한 거리로 800km 가까이 되는 길이지만, 어떻게 걷느냐에 따라 실제 걷는 거리는 달라진다.내가 걸을 길을 정한 방법은 이랬다. 큰 지도를 펼쳐놓고 해남 땅끝마을에서 강원도 고성 통일전망대까지 자를 대고 줄을 그었다. 그 선과 가장 가까운 곳에 있는 도시를 참고해 교통편과 잠잘 곳을 확인하고, 내가 걸을 노선을 정했다.또 길을 찾는 방법도 지금과는 달랐다. 예전에는 네비게이션이 나오기 전이라 집집마다 두꺼운 전국 교통도로 지도책이 있었다. 걸으려는 지역 한 장을 찢어 그것을 들고 다니며 길에 있는 이정표를 보고 길을 찾았다. 길을 잃는 것은 다반사였다. 아니, 길을 잃지 않은 날이 없었다는 말이 맞을 것이다.자전거길 걷기가 국토종주길 걷기보다 좋은 것은 딱 하나였다. 길 찾기를 할 필요가 없다는 것이다. 그냥 파란 선을 따라 걸으면 된다.'길에서 죽을 수도 있겠구나' 생각한 날도 있다. 강원도 원주에서 횡성으로 가는 길을 걸을 때였다. 시골길은 2차선 도로가 대부분이라 큰 차가 지나갈 때는 위험을 느낄 때가 많다. 가파른 오르막길을 올라갈 때였다. 마침 눈, 바람과 비가 함께 내리는 진눈깨비 날씨였다.앞이 보이지 않는 길을 조심스레 올라가는데 순간, 커다란 괴물이 나타났다. 바퀴가 20개는 될 듯한 아주 높은 트럭이었다. 나는 올라가고 차는 내려오고 있었다. 조금만 조심해서 운전해주길 바랐으나 트럭은 전혀 그럴 마음이 없어 보였다. 겨우 난간을 붙잡고서야 돌진하듯 내려오는 차에 빨려 들어가는 것은 피할 수 있었다.순간적으로 이런 생각이 들었다.'이러다가 죽을 수도 있겠구나.'그 후부터는 거리에서 죽을 수도 있으니 집을 나설 때는 주변을 정리하고 나오는 습관이 생겼다.당시 지내던 곳은 충북 청주였다. 교통편이 그리 좋지 않아 기차를 타고 버스를 타고 긴 시간을 가야 했다. 터미널에서 한두 시간 기다리는 것은 아무것도 아니었다. 가장 오래 기다린 곳은 강원도 진부터미널이었다. 그곳에서 6시간을 기다리기도 했다.황태마을을 지나 진부령고개를 넘을 때였다. 국토종주를 하던 잘생긴 청년을 만났다. 군의관으로 복무하다 학교에 복학하기까지 시간이 남아 걷게 되었다고 했다. 그 청년이 건네준 옥수수의 따스함이 지금도 내 손에 남아 있는 것을 보니, 지금은 마음 따스한 의사 선생님이 되었을 것 같다.하루 종일 기분 좋게 하는 밥집을 만나기도 했다. 백담사길을 지나갈 때였다. 정갈해 보이는 밥집이 있어 허기진 배를 채우기로 하고 들어갔다. 정년퇴직하고 그곳으로 귀촌해서 부부가 밥집을 한다고 했다. 산에서 직접 채취하거나 밭에서 기른 것으로 밥상이 채워졌다. 넘치지도 부족하지도 않은 꽉 찬 밥상이었다.관광지에 있는 대부분의 밥집은 월요일에 문을 여는 곳이 드물다. 월요일에는 지나가는 사람도 없지만, 일요일까지 장사하고 나면 너무 힘들어서 월요일에는 쉬는 날이라고 했다. 나는 주로 월요일에 걸었기에 잠겨 있는 밥집을 볼 때가 많았다.그런데 그 부부는 힘들어도 자신들마저 문을 닫고 쉬면 혹시나 고개를 넘어가는 사람들이 배고플까 봐 문을 연다고 했다. 그분들은 밥상만 꽉 찬 것이 아니라 마음도 꽉 찬 분들이었다. 그분들의 고마운 마음이 아니었다면 그날 하루 종일 굶을 뻔했다. 고개를 다 넘을 때까지 밥집은 없었기 때문이다.차를 타고 이동하는 시간이 길어졌고, 대신 걸을 수 있는 시간은 짧아졌다. 전남 지역을 가면서부터는 휴가 때 한 번에 몰아서 걸었다. 그러다 보니 무리해서 걸어야 할 때가 대부분이었다. 무리인 줄 알면서도 걸어야 했다.그래도 국토종주길 걷기는 자전거길 걷기에 비하면 아주 편안했다. 교통이 어렵더라도 해결할 수 있었고, 먹거리 조달도 잠잘 곳도 자전거길에 비하면 아주 양호했다. 또 자전거길은 지나는 사람을 만나기도 어려웠지만, 국토종주길에서는 사람들을 만나게 되니 지루하지도 않아서 좋았다.혼자 걷다 보니 사람들에게서 이해가 안 된다는 말을 참 많이 들었다. 처음에는 그들을 이해시키려 했지만, 걷는 길이가 길어지는 만큼 다른 사람들의 시선이나 관심에 신경 쓰지 않게 되었다.걷는다는 것은 힘든 것이 기본값이다. 나는 부지런한 사람이 결코 아니다. 아니, 게으른 과에 속한다. 걸으러 가지 않는 쉬는 날에는 하루 종일 세수도 하지 않고 침대에서 수북이 쌓아둔 과자를 먹으며 뒹굴거린다.지금도 여전히 걸으러 나가려 하면 게으름이 바짓가랑이를 잡고 늘어진다. 집에 있으면 편안한데 왜 그 고생을 하러 가느냐고 한다. 잡고 늘어지는 게으름에 몇 번 잡히기도 했다. 잠깐은 편하고 좋은데 그건 아주 잠깐이다.조금 지나 머릿속에서 '지금쯤은 어딘가를 걷고 있을 텐데' 하는 생각이 드는 순간 마음 안에는 돌덩이가 매달리기 시작한다. 걷지 않으면 몸은 편한데 마음이 무거워 힘들어한다. 마음이 힘든 것보다 몸이 힘든 것을 견디는 것이 나는 훨씬 가볍다.나는 체력이 좋아서 걷는 것이 아니다. 피곤을 잘 회복하지 못하는 저질 체력이었다. 조금 힘들면 비뇨기 쪽에 이상이 생기곤 해서 병원에 가는 것도 다반사였다. 그래도 몸이 회복되면 또 걸었다.너무 보잘것없는 삶을 살고 있는 나에게 내가 나를 자랑스러워하는 것 하나는 갖고 싶었다. 누가 인정해주고 아니고와는 상관없다. 50대 중반 제주 일주 도로를 걷고, 내가 나를 자랑스러워하는 것이 어떤 것인지 알았기 때문이다.나에게 도보여행은 그냥 단순히 걷는 행위만은 아니다. 구정을 지나 시작한 국토종주길 걷기는 결국 2015년이 다 가기 전에 마무리했다.