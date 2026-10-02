광주 남구 '손끝으로 빚은 공예' 전시회 성료

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 체험교실에서 열린 '2026년 공예교육 성과물 전시회' 모습. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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전남광주통합특별시 남구 양림동 펭귄마을 공예거리 체험교실에서 열린 '2026년 공예교육 성과물 전시회'가 2일 성황리에 마무리됐다.공예교육 성과물 전시회는 지난달 29일 개막식을 시작으로 이날까지 3일 동안 진행됐다.지난 6월부터 4개월간 공예교육 프로그램을 받은 수강생 54명이 교육의 결실을 지역 주민들과 함께 나누는 시간을 가졌다.수강생들은 나전·옻칠을 비롯해 한지, 섬유, 도자, 가족, 장식미술 등 다양한 분야에서 직접 제작한 작품 283점을 선보였다.남구는 공예 분야의 일자리 창출과 공예문화 대중화를 위해 매년 공예 전공자와 지역 주민을 대상으로 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있다.남구 관계자는 "이번 전시는 단순히 완성된 작품을 선보이는 데 그치지 않고, 수강생들이 공예를 배우고 새로운 작품에 도전하며 쌓아온 시간과 노력의 결실을 지역사회와 공유한다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.한편, 지난달 29일 열린 개막식에는 광주전남통합특별시 노소영 시의원, 남구의회 오영순 의원·박선우영 의원·조미애 예산결산위원장을 비롯해 남구청 문화관광과 김진옥 국장, 양림동 행정복지센터 오은경 동장, 양림동 주민자치회 김미숙 회장, 최석현·한경희 명장, 최금진·조은옥·김월화·서지훈·서란 작가와 수강생 등이 참석했다.54명의 수강생을 대표해 박진영 씨가 수료증을 받았으며, 교육 기간 수강생들의 작품 활동을 지도하고 공예기법 습득을 도운 강사들에게는 강사 활동 확인서를 수여했다.