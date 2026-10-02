18일 만에 나타난 김지용 후보자 "검찰 개혁 정신 구현"

18일 만에 공식 입장을 발표한 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 "검찰 개혁 정신을 구현하겠다"라고 강조했다.
지난달 8일 이재명 대통령이 김지용 후보자를 지명하자, 더불어민주당 내 검찰개혁 강경파는 검찰 출신인 김 후보자를 두고 '친윤 검사', '검찰주의자'라며 자진 사퇴·이 대통령 지명 철회를 요구했다. 추가 검증이 진행되자, 김 후보자는 같은 달 14일 "수사와 기소의 분리라는 형사사법 개혁의 대원칙에 적극 공감하고 있다"라고 발표했지만, 강경파의 비판은 잦아들지 않았다.
추가 검증 이후 이 대통령은 민주당 강경파를 비판하며 2일 국회에 김 후보자 인사청문요청안을 송부했고, 김 후보자는 이날 오후 1시 30분 인사청문회 준비단 사무실이 있는 정부서울청사 창성동 별관 1층 로비에서 입장을 발표한 것이다. 18일 만의 공식 입장 발표다.
김 후보자는 "추가 검증 과정을 거치면서, 검찰개혁이 후퇴하지 않을까 우려하시는 국민 여러분의 목소리를 무거운 마음으로 들었다"면서 "또한 새 형사사법 체계의 성공을 바라는 국민적 열망이 얼마나 크고 준엄한지 다시 한번 절감했다"라고 전했다.
"곧 있을 인사청문회에서 저의 입장을 국민들께 상세하게 설명 드리겠다"면서 "또한 청문회에서 중수청장 후보자로서의 제 비전과 각오, 중수청이 나아갈 방향 등에 대해서도 소상히 말씀드리겠다"라고 말했다.
또한 "앞으로 저에게 중대범죄수사청장으로 일할 기회가 주어진다면 검찰 개혁의 정신을 구현하는 데 소임을 다하겠다"면서 "또한 중수청이 중대 범죄에 대한 대응 역량을 온전히 갖추고, 국민의 권익과 피해자 보호를 위한 수사기관으로 빠르게 안착할 수 있도록 저의 모든 역량을 다 바치겠다"라고 밝혔다.
민주당 강경파들이 김 후보자 국회 인사청문회에서의 엄격한 검증을 벼르고 있는 가운데, 김 후보자가 살아남을 수 있을지 관심이 쏠린다.