18일 만에 나타난 김지용 후보자 "검찰 개혁 정신 구현"

큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장 후보자김지용 중대범죄수사청장 후보자가 2일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장 후보자김지용 중대범죄수사청장 후보자가 2일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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18일 만에 공식 입장을 발표한 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 "검찰 개혁 정신을 구현하겠다"라고 강조했다.지난달 8일 이재명 대통령이 김지용 후보자를 지명하자, 더불어민주당 내 검찰개혁 강경파는 검찰 출신인 김 후보자를 두고 '친윤 검사', '검찰주의자'라며 자진 사퇴·이 대통령 지명 철회를 요구했다. 추가 검증이 진행되자, 김 후보자는 같은 달 14일 "수사와 기소의 분리라는 형사사법 개혁의 대원칙에 적극 공감하고 있다"라고 발표했지만, 강경파의 비판은 잦아들지 않았다.추가 검증 이후 이 대통령은 민주당 강경파를 비판하며 2일 국회에 김 후보자 인사청문요청안을 송부했고, 김 후보자는 이날 오후 1시 30분 인사청문회 준비단 사무실이 있는 정부서울청사 창성동 별관 1층 로비에서 입장을 발표한 것이다. 18일 만의 공식 입장 발표다.김 후보자는 "추가 검증 과정을 거치면서, 검찰개혁이 후퇴하지 않을까 우려하시는 국민 여러분의 목소리를 무거운 마음으로 들었다"면서 "또한 새 형사사법 체계의 성공을 바라는 국민적 열망이 얼마나 크고 준엄한지 다시 한번 절감했다"라고 전했다."곧 있을 인사청문회에서 저의 입장을 국민들께 상세하게 설명 드리겠다"면서 "또한 청문회에서 중수청장 후보자로서의 제 비전과 각오, 중수청이 나아갈 방향 등에 대해서도 소상히 말씀드리겠다"라고 말했다.또한 "앞으로 저에게 중대범죄수사청장으로 일할 기회가 주어진다면 검찰 개혁의 정신을 구현하는 데 소임을 다하겠다"면서 "또한 중수청이 중대 범죄에 대한 대응 역량을 온전히 갖추고, 국민의 권익과 피해자 보호를 위한 수사기관으로 빠르게 안착할 수 있도록 저의 모든 역량을 다 바치겠다"라고 밝혔다.민주당 강경파들이 김 후보자 국회 인사청문회에서의 엄격한 검증을 벼르고 있는 가운데, 김 후보자가 살아남을 수 있을지 관심이 쏠린다.