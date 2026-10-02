양평군, 양평군립병원 설립 등 현안 논의

큰사진보기 ▲지난달 30일 양평군청 대회의실에서 열린 양평군·국민의힘 여주시·양평군 당원협의회 민선 9기 제1차 당정협의회 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 양평군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

양평군은 지난달 30일 군청 대회의실에서 국민의힘 여주시·양평군 당원협의회와 '민선 9기 제1차 당정협의회'를 열고 지역의 미래 성장을 이끌 핵심 공약과 주요 현안 추진 방안을 논의했다고 2일 밝혔다.이날 협의회에는 전진선 군수, 김선교(여주시·양평군) 의원, 지민희·조근수 군의회 의장·부의장, 오혜자·구문경 군의원을 비롯한 관계자 등 80여 명이 참석했다.협의회는 주요 사업의 추진 상황과 애로사항을 공유하고, 핵심 공약의 실행력과 현안 사업의 추진력을 높이기 위한 협력 방안을 논의했다. 특히 각종 규제 개선과 국·도비 확보 등 중앙정부와 경기도의 지원이 필요한 과제에 대해 당정의 협력을 요청했다.민선 9기 핵심 공약 가운데 ▲군청 기관 용문면 이전 ▲남한강 환경교육선 운행 ▲취수지역 이전 및 관련 규제 개선 ▲용문산 사격장 부지 경마테마공원 유치 ▲강하 나들목(IC)을 포함한 서울-양평 고속도로 추진 ▲응급체계 갖춘 양평군립병원 설립 등을 중심으로 사업별 추진 방향과 협력 과제를 논의했다.주요 현안 사업으로는 ▲지역균형발전사업 ▲양서-강하대교 계획 수립 ▲국도 37호선 확·포장 ▲KTX 용문역 정차 ▲농지 전수조사 추진 여건 개선 등 주민 불편 해소와 지역 발전을 위한 대응 방안을 모색했다.양평군은 이번 협의회를 계기로 당정 간 협력을 강화하고, 주요 현안의 해결과 민선 9기 핵심 공약의 원활한 추진을 위해 지속해서 협력해 나갈 계획이다.김선교 의원은 "양평의 주요 현안이 구체적인 성과로 이어지도록 핵심 과제에 역량을 집중하고 해결 방안을 함께 찾아가겠다"며 "중앙정부·경기도와 협력을 강화해 제도 개선과 예산 확보에 힘쓰고, 군민과의 약속을 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.전진선 군수는 "당정 협력을 바탕으로 양평의 미래를 이끌 성장 기반을 다지고, 군민이 체감하는 성과로 민선 9기의 비전을 실현하겠다"면서 "지역의 활력과 군민의 삶의 질을 함께 높여 머물고 싶고 살고 싶은 '매력양평'을 만들어 가겠다"고 말했다.