특검, 오세훈에 재차 서울시장직 상실형 구형

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장의 '명태균 여론조사비 대납 의혹' 핵심 인물인 사업가 김한정 씨가 2일 서초구 서울고등법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 항소심 결심공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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김건희특검(특별검사 민중기)이 명태균 여론조사 비용을 대납시킨 혐의를 받는 오세훈 서울시장에 대해 징역 1년 6개월을 재차 구형했다.서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사) 심리로 2일 오후 2시 오세훈 서울시장 등에 대한 정치자금법 위반 사건 결심공판이 진행됐다. 특검은 1심 구형 때와 같이 오 시장에 대해 징역 1년 6개월을 구형하고 여론조사 대납비용 3300만 원을 몰수해달라고 재판부에 요청했다. 공동피고인 강철원씨(전 서울시 정무부시장)와 김한정씨(오 시장 후원회장·사업가)에 대해서는 징역 1년을 구형했다.1심 재판부인 서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 지난 7월 22일 오 시장에게 벌금 1000만 원을 선고했다. 대법원에서 정치자금법 위반 혐의로 벌금 100만 원 이상의 형이 확정되면 오 시장은 시장직을 잃게 된다.이 사건 공소사실은 오 시장이 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨에게 자신에게 유리한 여론조사를 의뢰해 결과를 받아보고, 오 시장 후원자인 사업가 김씨에게 비용 3300만 원을 대납시키는 방법으로 불법 정치자금을 기부받았다는 것이다.검찰청이 폐지되고 공소청이 출범한 이날 검찰청 소속으로 파견이 이뤄진 특검 검사들 신분이 쟁점이 돼 박노수 특검보가 직접 구형 의견을 진술하기도 했다. 또 이 사건 재판에 방청객이 대거 몰려 중계법정이 두 곳이나 열렸으나 그마저도 부족해 수십명이 입석으로 방청하는 일도 벌어졌다.박 특검보는 "피고인 오세훈은 유력 정치인으로서 누구보다 정치자금법을 준수해야 할 지위에 있으면서도 정치 활동과 밀접한 관련성이 있는 여론조사 비용을 법이 정한 절차를 거치지 아니한 채 제3자에 의해 지급되게 함으로써 정치자금 투명성 확보라는 입법 목적을 훼손했다"고 말했다.이어 "정치자금법은 정치자금의 수입과 지출을 투명하게 공개하고 그 흐름을 국민 감시 위에 두기 위하여 엄격한 절차를 규정하고 있는데 오세훈은 법률이 예정하지 않은 방식으로 여론조사를 수수해 정치자금법 신뢰를 훼손했다"고 질타했다.그러면서 "오세훈은 본건 범행 최종적인 이익의 귀속 주체임에도 수사 및 공판 과정에서 범행을 부인하며 책임을 회피하는 태도를 보이고 있는 바 엄중한 처벌이 불가피하다"고 덧붙였다.강씨에 대해서는 "오세훈의 최측근 참모이자 선거 캠프 총괄 책임자로서 ▲ 선거전략 수립 ▲ 조직 운영 ▲ 자금집행 등 선거운동 전반에서 핵심 지위에 있었으면서도 공범으로 가담하여 정치자금법 입법 취지를 몰락시켰다"고 질타했다. 특히 "선거 실무를 총괄하며 관련 법과 절차를 충분히 인식할 수 있었으나 현재까지도 범행을 부인하며 책임을 인정하지 않고 있다"고 지적했다.비용을 대납한 김씨에 대해서는 "정치 권력이 특정 자본 제공자의 잠재적 영향력에 종속되는 것을 방지하고 정치의 공정성과 독립성을 보장하려는 정치자금법 법익을 침해했다"며 "수사단계부터 현재 이르기까지 범행을 부인할 뿐만 아니라 객관적 사실과 부합하지 않는 신빙성 없는 진술을 계속하고 있다"며 엄벌을 재판부에 요청했다.