"젤렌스키 유엔 연설 전에도 비밀 유지 당부"

큰사진보기 ▲9월 23일(현지 시각) 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 열린 제81차 유엔 총회에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 연설하고 있다. ⓒ UPI 연합뉴스 관련사진보기

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우크라이나 대통령이 북한군 포로 2명의 한국 송환 사실을 일방적으로 공개한 것과 관련해 한국 정부 고위 당국자는 애초부터 비공개 유지 합의가 분명히 있었으며, 젤렌스키 대통령의 유엔 총회 연설 직전에도 비밀 유지를 당부했다고 밝히면서, 합의 파기의 책임은 우크라이나 측에 있다는 점을 분명히 밝혔다.고위 당국자는 2일 오전 외교부에서 기자들을 만났다. 우크라이나 측의 사과 등 사태 해결 방안에 대한 질문을 받은 당국자는 조현 외교부 장관이 안드리 시비하 우크라이나 외무장관과 매일 문자메시지를 주고받으며 협의 중이라는 점을 밝히면서 "우리가 요구한 수준의 '당신들이 잘못한 것, 이것을 (입장문에) 좀 집어넣어라, 그럴 수 있겠느냐' 그렇게 하고 있고, 그 나라도 지금 전쟁을 치르고 있고 국가로서 체면도 있고 (그런 면을 고려하지 않을 수도 없고) 그래서 그런 수위 조절을 양국 장관이 해오고 있다"라고 전했다.당국자는 "당초에 분명하게 비밀을 유지하자는 합의가 있었다. 그것은 분명한 것"이라고 강조했다. 또 지난 9월 23일 유엔 총회에서 젤렌스키 대통령이 연설을 하기 전 북한군 포로 관련 내용이 포함될 것이라는 점을 조 장관에게 알렸고, 조 장관이 '이것이 비밀 유지를 깨는 일이 아니었으면 좋겠다'라고 당부한 일도 있었는데, 젤렌스키 대통령 연설로 인해 비밀 유지 합의가 깨진 것이라고 전했다.우크라이나와의 협상 과정에 대해 당국자는 "지난 (윤석열) 정부 때부터 협의를 했는데, 그때도 일단은 '비공개'를 전제로 하고 협상을 했던 것으로 안다"라며 "그리고 협상 과정 내내 이 문제는 자기들(우크라이나)이 센스티브 하다고(민감한 문제라고) 해왔다"라고 말했다. 우크라이나 군이 러시아에 포로로 잡혀 있는데, 러시아 측이 '북한군 포로 한국 송환시 포로 교환 협상 중단'으로 나올 수도 있기 때문에 우크라이나측이 비공개를 원했다는 설명이다.당국자는 "그래서 이 문제는 지속적으로 쭉 (비공개로) 되어 왔다"라면서 "비밀 유지의 범주도 이 사안 전체다. 어떤 것은 밝힐 수 있고 그런 게 아니라 이 사안 전체를 비밀로 한다는 것"이라고 밝혔다.당국자는 "실무 협의를 여러 번 해서 합의를 만들어 낸 것이고, 최종적으로 합의된 것은 양국 외교장관 회담"이라며 "그동안 '이 문제는 국제법과 대한민국의 헌법에 따라서 결정된다. 우리는 이 사안과 다른 어떤 보상 같은 것을 연계시키지 않는다'는 점을 분명히 해왔다"라고 밝혔다.