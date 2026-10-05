윤석열 정권에서 틀어막혔던 '여성임원 0명' 발표 되살아났다

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다. 국내 소식은 '한걸음 더' 들어가봅니다.

큰사진보기 ▲원민경 성평등가족부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사에서. 성평등가족부 출범 1주년 성과와 향후 계획 등을 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"2025년 공시대상 회사의 전체 남성 근로자 대비 남성 임원은 2.3%이며, 여성 근로자 대비 여성 임원은 0.5%로 나타났다. 여성 근로자 201명 당 여성 임원 1명, 남성 근로자 43명 당 남성 임원 1명 수준으로 남성이 여성보다 4.6배 높게 나타났다."

큰사진보기 ▲2022년 11월 8일, 서울 영등포구 '이룸센터에서 여성가족부 폐지 저지와 성평등 정책 강화를 위한 범시민사회 전국행동 발족' 기자회견이 열리고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기

"여성가족부는 2019년부터 '양성평등기본법' 제20조 3항'에 근거해 사업보고서를 제출한 상장법인을 대상으로 성별 임원현황을 조사해 그 결과를 발표해왔다." (2021년 8월 4일자 '상장법인 여성임원 비율 5.2%' 당시 여성가족부 보도자료)

큰사진보기 ▲2022년 10월 20일, 여성가족부 폐지를 내용으로 하는 정부조직개편안 관련 여가부장관-여성단체 대표 간담회가 열렸다. 이날 간담회는 정부서울청사 여성가족부 대회의실에서 김현숙 장관과 여가부 폐지 반대 입장을 가진 한국여성단체연합, 한국여성민우회, 한국여성의전화 대표 등이 참석한 가운데 열렸다. 회의장 벽면에 역대 여성가족부 장관 사진이 붙어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

지난 9월 29일 성평등가족부가 2025년 공시대상 3240개 회사의 성별 임원 현황 조사 결과를 발표했습니다. 많은 언론이 이를 보도했는데요.성평등가족부는 "2025년 공시대상 회사 성별 임원 현황 조사 결과 공시 대상 회사의 전체 임원 중 남성은 92.6%, 여성은 7.4%(자산 2조 이상 8.4%)인 것으로 나타났다"며 "전체 임원 수 4만 2969명 중 여성 임원은 3180명"이라고 전했습니다.그 다음 설명이 특히 눈에 띄었습니다. "공시 대상 회사 3240개 중 43.8%(1420개)가 여성 임원 1명 이상을 선임한 것으로 나타났다"는 대목이었습니다.이를 거꾸로 유추해 보면, 나머지 1820개 회사(56.2%)에는 여성 임원이 여전히 1명도 없다는 겁니다. 이런 경우가 공시 대상 절반을 넘는다는 것이죠.2024년의 경우 남성 임원만 있는 회사는 1852개(57.5%), 2023년은 1868개(59.2%)였습니다. 성평등가족부는 "여성 임원 비율이 2024년 7.1%에서 2025년 7.4%로 전년 대비 0.3%p 상승하였으나 성별 불균형은 지속되고 있다"고 설명했습니다.원민경 장관은 보도자료를 통해 "공시 대상 회사의 여성 임원 비율이 지속적으로 증가하고 있는 것은 긍정적이나, 여전히 10% 미만 수준이고 주로 사외이사를 활용하고 있는 것은 한계"라는 입장도 전했는데요.조사 결과를 보면 "자산 2조 원 이상 주권상장법인 중 여성 임원을 1명 이상 선임한 법인은 97.9%(189개)"였지만, "등기임원의 경우는 전체 사내 이사 중 여성은 4.1%(23명)인데 비해 사외이사는 26.1%(229명)"이었다는 것입니다.보도자료를 보면 그 외에도 주목할 지점이 또 있었는데요. 다음 대목입니다.보도자료에는 '물음표'가 생기는 지점도 있었습니다. 특히 "이번 조사는 금융감독원 전자공시시스템에 사업보고서를 제출한 공시대상 회사 3240개의 성별 임원 현황을 조사하였으며, 그동안 공표하지 않은 2023년, 2024년 임원 현황도 조사에 포함했다"는 대목이었습니다.2023년과 2024년에는 공표가 이뤄지지 않았다는 뜻입니다. 확인해 봤더니 2022년에도 공표가 없었습니다. 2019년부터 2021년까지는 매년 공표됐는데, 2022년부터 갑자기 정부 발표가 뚝 끊겼던 겁니다.양성평등기본법 제20조 3항을 보면 "성평등가족부 장관은 공공기관 및 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제159조 제1항에 따른 사업보고서 제출대상법인의 성별 임원 수 및 임금 현황 등에 관하여 조사하고 그 결과를 매년 공표할 수 있다"고 나와 있습니다.비정상적 상황이 윤석열 정부 기간에 반복적으로 일어났던 겁니다.2022년 7월 윤석열 당시 대통령은 여성가족부 장관 업무보고에서 "여성가족부 폐지 로드맵을 조속히 마련하라"고 지시했습니다. 그의 대선 공약 중 하나가 여성가족부 폐지였습니다. 부처 존립 자체가 위태로운 상황이었던 거죠.성평등 관련 예산 또한 윤석열 정부에서 잇따라 감액됐습니다. 2023년 일반회계가 432억 원 줄었고 이 때문에 성평등정책 기반 강화 및 여성경제활동지원사업 예산이 전년 대비 75% 감액됐다는 지적이 국회에서 나왔습니다. 2024년 정부 예산안에서는 여성정책국 사업 19개 중 11개가 감액됐는데, 그중 9개가 양성평등 관련 사업이었습니다.그리고 2024년 2월 당시 김현숙 장관이 물러난 뒤 후임 장관이 임명되지 않았습니다. 12.3 계엄이 선포될 때까지 말입니다.이번 성평등가족부의 성별 임원 공식 발표가 비정상의 정상화란 차원에서 의미가 있는 이유입니다.