주형철 경기도 경제부지사, 삼성 평택캠퍼스 찾아 반도체 생산·환경관리 점검

큰사진보기 ▲주형철 경기도 경제부지사가 1일 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 기업 애로사항을 듣고 P5 FAB 건설현장과 P4 FAB 반도체 생산라인, 수처리 시설 등을 점검했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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주형철 경기도 경제부지사가 삼성전자 평택캠퍼스를 찾아 반도체 생산시설과 건설 현장, 폐수처리 및 방류수 관리 실태를 잇달아 점검했다. 반도체 공급 확대를 지원하는 동시에 대규모 산업시설 운영에 따른 환경관리까지 현장에서 챙기겠다는 취지다.주형철 부지사는 지난 1일 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 삼성전자 관계자들로부터 캠퍼스 운영 현황과 기업 현안을 듣고 용수 재이용 체계를 확인했다. 이어 P5 FAB 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황과 향후 계획을 살폈으며, P4 FAB 생산라인에서는 반도체 생산공정과 생산시설 운영 현황을 점검했다.이번 방문에서 특히 눈에 띄는 부분은 반도체 생산 자체뿐 아니라 용수와 폐수 관리 과정을 직접 확인했다는 점이다. 주형철 부지사는 사내 수처리 시설인 '그린동'을 찾아 제조공정에서 발생하는 폐수의 1차 처리 과정을 살폈다.이어 고덕 공공폐수처리시설과 최종 방류 지점인 서정리천을 차례로 방문했다. 사업장 내부에서 처리된 폐수가 공공폐수처리시설을 거쳐 서정리천으로 방류되는 과정을 확인하고, 이후 진위천과 안성천, 평택호로 이어지는 방류수 경로도 현장에서 점검했다.삼성전자 평택캠퍼스는 현재 P1부터 P4까지 4개 반도체 생산라인을 운영하고 있으며 P5 FAB을 건설하고 있다. 경기도는 평택캠퍼스의 신규 생산라인 구축이 원활하게 진행될 수 있도록 행정 지원을 강화하는 한편, 용수 재이용과 방류수 관리 등 환경 분야에서도 관계기관과 협력을 이어갈 방침이다.이번 현장점검은 지난 9월 17일 용인 반도체클러스터 일반산업단지 현장점검에 이은 주형철 부지사의 반도체산업 현장 행보다. 반도체 생산시설 확대를 단순히 기업의 투자와 생산능력 확충 차원에서만 보지 않고, 대규모 용수 사용과 폐수 처리 등 산업 인프라 전반을 함께 관리하겠다는 경기도의 접근으로 풀이된다.주형철 부지사는 "반도체산업의 빠른 공급 확대뿐만 아니라 용수의 고효율 재활용과 방류수의 엄격한 환경 관리가 병행되어야 지속가능한 발전이 가능하다"며 "'친환경·안전 반도체 생태계 조성'이라는 민선 9기 경기도정 방침에 발맞춰 현장 중심의 환경 지원체계를 강화하고 기업이 친환경 생산에 집중할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.