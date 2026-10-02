화성시 AI 공모전 사전접수 243명… 정명근, 시민 창작 콘텐츠로 'AI 도시' 확장

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 'MARS 2025'에서 휴머노이드 로봇과 대화하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 주최한 '2026 별별화성 Awards' AI 공모전이 사전접수 단계에서만 243명의 응모자를 기록하며 뜨거운 관심을 모으고 있다. 사진은 '2026 별별화성 Awards' 홈페이지. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시(시장 정명근)가 주최한 '2026 별별화성 Awards' AI 공모전이 사전접수 단계에서만 243명의 응모자를 기록하며 뜨거운 관심을 모으고 있다. 사진은 '2025 별별화성 Awards' 대상 수상작 「우린 빛나, 화성 (We Shine, Hwaseong)」 ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 'MARS 2026' 투자유치&컨퍼런스 개회식에서 참석자들과 ‘AI’, ‘MARS 2026’ 손팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

화성특례시가 시민 누구나 참여할 수 있는 AI 콘텐츠 공모전을 통해 'AI 도시' 전략을 시민 창작 영역으로 확장하고 있다. 정명근 화성특례시장은 AI 기술을 산업뿐 아니라 도시 홍보와 시민 창작에 접목하고, 그 결과물을 대규모 AI 박람회로 연결하는 방식으로 AI 도시 브랜드 구축에 나섰다.화성시는 2일 '2026 별별화성 Awards' 사전접수에 243명이 응모했다고 밝혔다. 지난 9월 14일부터 20일까지 진행된 사전접수에서부터 상당한 참여가 이어진 것으로, 시는 이를 본접수를 앞둔 관심 신호로 보고 있다.올해 공모전은 기존 영상 중심에서 AI CF, AI 숏폼, AI CM송 등 3개 분야로 확대됐다. 화성의 도시 브랜드와 미래 비전을 담은 광고 영상부터 일상과 추억을 표현하는 세로형 영상, 화성의 매력을 노래로 표현하는 콘텐츠까지 AI를 활용한 창작 영역을 넓힌 것이 특징이다.본접수는 오는 18일까지 공모전 공식 홈페이지를 통해 진행된다. 대한민국에 거주하는 사람이라면 누구나 참여할 수 있으며, 총상금은 6,000만 원이다. 본접수 이후 전문가 심사를 거쳐 11월 16일 최종 결과를 발표하고, 시상식은 11월 26일 열 예정이다.이번 공모전에서 주목할 부분은 공모전 자체에 그치지 않고 시민이 만든 AI 콘텐츠를 화성시의 AI 산업·정책 홍보와 연결한다는 점이다.화성시는 오는 11월 3일부터 5일까지 서울 코엑스에서 AI 박람회 'MARS 2026'을 개최한다. 이 자리에서 역대 '별별화성 Awards' 수상작을 전시·상영할 예정이다.지난해 'MARS 2025'에는 1만 3,000여 명이 방문했다. 올해 박람회에서는 미래차·자율주행·UAM, 제조·로보틱스, 헬스케어, 도시 데이터, 우주항공·위성데이터 등 AI 관련 기술과 산업을 소개하고 컨퍼런스와 포럼, 투자유치설명회, 비즈니스 네트워킹 등을 진행한다.정명근 시장은 "2024년 대한민국 최초로 AI 공모전을 시도해 행정 홍보의 새로운 이정표를 세웠던 화성특례시가 올해는 숏폼과 CM송 영역까지 영역을 넓혀 '2026 별별화성 Awards'를 선보이게 됐다"고 밝혔다.이어 "아이디어와 AI가 결합되어 탄생한 역대 공모전 콘텐츠는 오는 11월 3일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 대한민국 대표 AI 엑스포 'MARS 2026'을 통해 전 세계인들에게 널리 소개될 예정"이라고 말했다.화성시의 행보는 AI를 기업과 산업에만 적용하는 데서 나아가 시민을 AI 콘텐츠 생산자로 참여시키고, 이를 도시 브랜드와 산업 생태계 홍보로 이어가려는 시도로 볼 수 있다. 특히 시민 공모전과 AI 박람회를 연계하면서 'AI를 잘하는 도시'라는 이미지를 기술 전시뿐 아니라 시민 참여형 콘텐츠로 확장하려는 전략이어서 향후 실제 산업 성과와 어떻게 연결될지가 관건이다.