이 대통령이 어르신들께 "박수 한 번 쳐주세요" 한 까닭

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 서울 한 호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 100세 어르신들에게 명아주로 만든 지팡이인 청려장을 전달하고 있다. 2026.10.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 2일 제30회 노인의 날 기념식에서 "어르신 여러분께서 살아오신 그 평생의 경험과 지혜가 존중받고 건강하고 행복한 노후를 누리실 수 있도록 우리 정부가 자식과 같은 마음으로 더욱 세밀하게 살피겠다"고 약속했다.이 대통령은 이날 "어르신들께서 흘리신 눈물과 땀방울이 있었기 때문에 오늘날 세계 10위권의 경제강국, 또 세계인의 마음을 움직이는 문화강국, 대한민국이 됐다"면서 이러한 다짐을 밝혔다.기초연금 강화와 노인일자리 확대 등이 대표적 약속이었다. 이에 대해 이 대통령은 "행복한 노후의 기본인 경제적 안정을 위해 저소득층 대상으로 기초연금을 더 두텁게 지원한다"며 "노인일자리도 역대 최대인 118만 개로 확대하게 된다"고 말했다.또 "비용 때문에 치료받기를 주저하시는 일이 결코 생기지 않도록 간병비에도 건강보험 적용을 추진하겠다"라며 "요양원이나 병원에만 의존하는 구조에서 벗어나 우리 어르신들이 사시는 곳에서 돌봄서비스를 충분하게 받으실 수 있도록 지역 돌봄망도 확실하게 쳥겨가겠다"고 밝혔다.이 대통령은 그러면서 "박수 한 번 쳐주세요"라고 했다. 이어 "내년부터는 많은 것들이 바뀌게 될 것"이라며 "아마 체감하실 수 있는 만큼 많은 것들이 개선될 테니깐 기대해 주시면 좋겠다"고 당부했다.이 대통령이 마지막으로 강조한 건 노인 세대와 청년 세대가 서로 어우러질 수 있는 사회, 세대 갈등을 줄이고 통합으로 나아가는 것이었다.이 대통령은 "우리는 모두 다 누군가의 부모이고, 또 누군가의 자식들"이라고 했다. 아울러 "부모가 자식을 사랑하고 또 자식이 부모를 공경하는 것처럼 노인 세대가 청년들의 어려움을 이해하고, 또 청년들은 노인을 공경하고 존중하는 그런 성숙한 사회를 반드시 만들어 가야 한다"며 "그렇게 될 수 있도록 우리 정부가 최선을 다하겠다"고 다짐했다.한편, 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 이날 100세를 맞은 장수 어르신들께 예로부터 무병장수를 상징하는 청려장(명아주로 만든 지팡이)과 축하카드를 전달했다.이중근 대한노인회장은 "(대통령 내외) 두 분의 행사 참석은 어르신들의 삶을 존중하고 예우하고자 하는 정부의 의지를 보여주는 뜻깊은 발걸음"이라고 평했다. 또한 노인연령 기준 논의 및 제도 개선, 재가 임종 통합 돌봄서비스 체계 강화, 노인권리보장법 제정 등을 위해 정부와 협의하겠다고 밝혔다.