이 대통령이 어르신들께 "박수 한 번 쳐주세요" 한 까닭

이재명 대통령이 2일 제30회 노인의 날 기념식에서 "어르신 여러분께서 살아오신 그 평생의 경험과 지혜가 존중받고 건강하고 행복한 노후를 누리실 수 있도록 우리 정부가 자식과 같은 마음으로 더욱 세밀하게 살피겠다"고 약속했다.
이 대통령은 이날 "어르신들께서 흘리신 눈물과 땀방울이 있었기 때문에 오늘날 세계 10위권의 경제강국, 또 세계인의 마음을 움직이는 문화강국, 대한민국이 됐다"면서 이러한 다짐을 밝혔다.
기초연금 강화와 노인일자리 확대 등이 대표적 약속이었다. 이에 대해 이 대통령은 "행복한 노후의 기본인 경제적 안정을 위해 저소득층 대상으로 기초연금을 더 두텁게 지원한다"며 "노인일자리도 역대 최대인 118만 개로 확대하게 된다"고 말했다.
또 "비용 때문에 치료받기를 주저하시는 일이 결코 생기지 않도록 간병비에도 건강보험 적용을 추진하겠다"라며 "요양원이나 병원에만 의존하는 구조에서 벗어나 우리 어르신들이 사시는 곳에서 돌봄서비스를 충분하게 받으실 수 있도록 지역 돌봄망도 확실하게 쳥겨가겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 그러면서 "박수 한 번 쳐주세요"라고 했다. 이어 "내년부터는 많은 것들이 바뀌게 될 것"이라며 "아마 체감하실 수 있는 만큼 많은 것들이 개선될 테니깐 기대해 주시면 좋겠다"고 당부했다.
이 대통령이 마지막으로 강조한 건 노인 세대와 청년 세대가 서로 어우러질 수 있는 사회, 세대 갈등을 줄이고 통합으로 나아가는 것이었다.
이 대통령은 "우리는 모두 다 누군가의 부모이고, 또 누군가의 자식들"이라고 했다. 아울러 "부모가 자식을 사랑하고 또 자식이 부모를 공경하는 것처럼 노인 세대가 청년들의 어려움을 이해하고, 또 청년들은 노인을 공경하고 존중하는 그런 성숙한 사회를 반드시 만들어 가야 한다"며 "그렇게 될 수 있도록 우리 정부가 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
한편, 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 이날 100세를 맞은 장수 어르신들께 예로부터 무병장수를 상징하는 청려장(명아주로 만든 지팡이)과 축하카드를 전달했다.
이중근 대한노인회장은 "(대통령 내외) 두 분의 행사 참석은 어르신들의 삶을 존중하고 예우하고자 하는 정부의 의지를 보여주는 뜻깊은 발걸음"이라고 평했다. 또한 노인연령 기준 논의 및 제도 개선, 재가 임종 통합 돌봄서비스 체계 강화, 노인권리보장법 제정 등을 위해 정부와 협의하겠다고 밝혔다.