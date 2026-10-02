공소청 몰려간 민주당원들 "김지용 지명? 광복 후 친일파 기용되는 것"

큰사진보기 ▲국민을 위한 형사사법체계 대전환! 공소청·중수청 출범 기자회견더불어민주당 김용민 의원과 시민주도 형사소송법 개정 추진 모임, 9개 당원 단체가 2일 오전 서울 서초구 공소청 앞에서 '국민을 위한 형사사법체계 대전환! 공소청·중수청 출범 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민을 위한 형사사법체계 대전환! 공소청·중수청 출범 기자회견더불어민주당 김용민 의원과 시민주도 형사소송법 개정 추진 모임, 9개 당원 단체가 2일 오전 서울 서초구 공소청 앞에서 '국민을 위한 형사사법체계 대전환! 공소청·중수청 출범 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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"무소불위 검찰 시대 마감"을 공언하는 자리에서 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 지명을 두고 "광복 후 초대 정부에서 친일파가 기용되는 것"이라며 규탄하는 목소리가 쏟아졌다.김용민 더불어민주당 의원과 '시민주도 형사소송법 개정 추진 모임' 등 10개 당원 단체들은 2일 오전 11시 서울 서초구 공소청 앞에서 기자회견을 열었다. 수사·기소 분리 원칙으로 검찰청이 폐지됨에 따라 공소청과 중수청이 출범한 첫날이었다. 공소청은 기소·공판 중심으로 재편됐고, 중수청은 검찰로부터 7대 중대범죄 수사 기능을 이관받았다.하늘색 넥타이를 맨 김 의원이 기자회견 시작 5분 전 모습을 드러내자, 현장에서 휴대폰을 들며 대기하던 유튜버들이 박수를 치며 환대 했다. 일부는 "김 의원님 지켜드리겠습니다"라고 외치기도 했다. 김 의원 곁에는 '국민이 바라는 검찰 개혁 완수하라', '한동훈 호위검사 김지용 지명 철회하라' 등이 새겨진 손팻말을 든 20여 명이 자리했다.김 의원은 "78년간 수사권과 기소권을 한 손에 쥐고 무소불위 권력을 휘둘러 온 검찰청이 역사 속으로 사라지지만, 오늘 저와 시민들은 희망과 기대만으로 이 자리에 선 것이 아니다"라며 "저희가 이렇게 불편한 목소리를 계속 내는 이유는 애국심과 정의감 때문"이라고 운을 뗐다.이어 "공소청과 중수청이 문을 열었지만 검찰개혁에 제 궤도에 올랐는지에 대해선 우려의 목소리가 나오고 있다"며 "법으로 분리한 수사와 기소를 사람이 다시 잇고 있다. 초대 중수청장 후보자는 검찰개혁을 반대해 왔던 인물"이라고 직격했다. "검찰 수사권 축소에 반대하는 기자회견을 하며 '(헌법재판소에) 권한쟁의 심판 청구도 하겠다'고 공언한 검사장 출신이 두 기관을 다시 잇는다"는 것이다.김 의원은 "지금도 공소청 '중대범죄기소부' 업무에는 중수청 등 다른 (수사)기관과의 협력 지원이 그대로 적혀있고 (공소청 내) 수사 인력도 그대로 있다"며 "공판을 전담하는 검사도 331명으로 전체 검사 5명 중 1명도 되지 않는다. 기소나 공판 업무를 전혀 담당하지 않는 검사는 315명이 넘는다"고 주장했다.김 의원은 "인력 배치에 이어 예산도 거꾸로 가고 있다"고 목소리를 높였다. 그는 "수사권이 없는 공소청 2027년도 예산안에 '수사 협력 및 역량 강화' 항목이 버젓이 들어있다. 첨단 범죄 및 디지털 수사 협력 등까지 합쳐 806억 원이나 된다"며 "그에 반해 공판 및 형 집행 예산은 106억 원에 불과하다"고 지적했다. 그러면서 "수사권을 없앤 기관에 수사하던 사람과 수사 명목의 돈이 남아 있는 것"이라며 "이대로라면 검찰은 언제든 수사권을 되찾아 갈 수 있다"고 덧붙였다.김 의원은 "없는 간첩을 만들어내고 무고한 시민을 살인범으로 몰면서 정치적 목적의 표적 수사와 조작 기소를 (자행하던) 검찰 과거는 아직 청산되지 않았다"며 "그에 걸맞은 책임을 진 사람 없이, 책임을 묻기도 전에 간판이 먼저 바뀌었다"고 강조했다.그러면서 "국회가 법으로 확실한 개혁의 길을 열었으니 이재명 정부는 개혁 무게에 걸맞은 의지와 실행력을 보여야 한다"며 "인사와 직제 예산으로 증명하라"고 요구했다. 김 후보자 지명을 반대하는 주장으로 보인다.김 의원의 이 같은 주장에 검찰개혁 강경파 당원들 또한 "허탈감", "마음의 상처"라는 표현으로 가세했다.이날 기자회견에 동석한 10개 민주당 당원 모임은 입장문을 낭독하며 "정말 오랜 기간 힘들게 염원해 온 검찰 개혁 입법을 시행령과 인사권으로 무력하게 하는 것을 보며 많은 지지층들이 허탈감을 느끼고 있다"고 말했다.모임은 "친윤이나 반윤이냐 감별 문제가 아니다"라며 "김지용 후보자가 (과거 검사 시절) '검사에게 수사권을 줘야 한다'는 기자회견을 직접 했는데 지금은 어떤지 마음속에 들어가 확인할 수 있는 것도 아니다"라고 했다.그러나 "마치 광복 후 (수립된) 초대 정부에서 '일은 그래도 친일파가 잘한다'며 친일파를 기용하는 것 같다"며 "대통령님이 x(엑스)로 김지용은 친윤이 아니라고 (말)하시는 것을 잘 정독했지만 왜 이렇게 지지층에게 마음의 상처를 주면서까지 김지용 후보자를 지명해야 하는지 잘 모르겠다"는 게 이들의 주장이다.이들은 "검찰개혁 한다고 사기 쳐서 2019년 검찰총장이 된 윤석열은 조국 당시 법무부 장관을 멸문지화했다"면서 "너무 씁쓸하고 허탈하다"고 목소리를 높였다.김필성 변호사는 "저들은 여전히 권력을 갖고 있다는 걸 우리에게 보여주고 있다"며 "중요한 건 끝났으니 한시름 놔도 되겠다고 생각하면 안 된다. 국민 모두가 끝까지 관심 갖고 주도적으로 이끌어가야 개혁에 성공할 수 있다"고 말했다.