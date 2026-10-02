공소청 출범에 멈춰선 관저이전 사건 재판

큰사진보기 ▲공소청 출범을 앞둔 1일 서울 서초구 서초동 대검찰청에서 관계자들이 청사 앞 도로표지판을 교체하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 재판부 "오늘부터 공소청이 출범해서 파견검사님들 소속이 바뀐 것으로 알고 있는데 파견명령은 지금 돼 있는 건가요?"

- 특검 "파견명령은 오늘 자로 받아 실무관님께 전달드렸습니다. 인사혁신처 공문은 연락해봤는데 단기간에 해결할 방법은 없는 것 같습니다."

- 재판부 "종전 검찰청 소속으로 파견명령이 있었던 것으로 이해되는데, 소속이 바뀌면 그 명령이 유효하게 유지되는 건가요?"

- 특검 "인사혁신처를 통해 협의하고 있는데 단기간에는 안 될 것 같아 저희도 논의하고 있습니다. 저희 말고 다른 재판에서도 동일한 문제가 있을 것 같아 논의해두기는 했습니다."

큰사진보기 ▲윤석열 정부 당시 대통령 관저 이전 공사에서 예산을 불법 전용한 혐의를 받는 김대기 전 대통령 비서실장 ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한남동 대통령 관저 불법 공사 관련 의혹을 받고 있는 서울 성동구 뚝섬역 부근 ‘21그램’ 사무실. 2024-10-08 ⓒ 권우성 관련사진보기

김대기 전 대통령 비서실장 등의 대통령 관저 이전 불법 예산 전용 의혹 사건 결심공판이 미뤄졌다. 이날 공소청이 출범하면서 종합특검(특별검사 권창영) 파견검사들에게 기존에 내려진 파견 명령이 계속 효력을 갖는지를 재판부가 문제 삼으면서다. 같은 날 별도 재판부에서는 관저 공사업체 선정 등에 부당하게 개입한 혐의를 받는 김건희씨의 첫 재판 절차가 시작됐다.2일 오전 서울중앙지방법원 형사합의36부(재판장 이정엽 부장판사)는 직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 김대기 전 실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관, 김오진 전 관리비서관, 이상민 전 행정안전부 장관 사건 공판을 열었다.당초 재판부는 이날 피고인 신문 등 남은 증거조사를 마치고 특검의 최종 의견과 피고인 측 최후변론을 들은 뒤 변론을 종결할 예정이었다. 그러나 본격적인 심리에 앞서 재판부가 특검 파견검사들의 자격 문제를 꺼냈다.재판부는 기존 검찰청 소속 당시 내려진 파견명령이 공소청 출범 이후에도 효력을 유지하는지 집중적으로 확인했다.재판부는 새로운 파견명령이 필요한 것으로 결론 날 경우 이날 특검 파견검사들이 한 소송행위의 효력까지 문제가 될 수 있다고 봤다. 새 파견명령이 필요할 경우 그 명령이 이날 자로 이뤄질 수 있는지도 확인했다.재판부는며 "향후 새로운 파견명령이 필요하다는 결론이 나면 오늘 진행하는 게 무의미해질 수 있다. 절차가 무효가 될 가능성이 있어 오늘 진행하기는 어려울 것 같다"고 말했다.결국 이날 예정됐던 결심공판은 오는 16일 오전 10시로 미뤄졌다. 일부 피고인 측이 최후변론 준비를 위해 추가 시간을 요청한 사정도 고려됐다.재판부는 "다른 재판부도 다 이런 문제가 있는데 빨리 해결해야 한다. 그렇지 않으면 재판이 계속 늦어질 수밖에 없다"며 파견검사 문제를 정리해달라고 요구했다.김 전 실장 등은 2022년 윤석열씨의 한남동 대통령 관저 이전 과정에서 늘어난 공사비를 마련하기 위해 관저 업무와 무관한 행안부 예산을 사용하도록 한 혐의로 지난 6월 재판에 넘겨졌다. 종합특검의 '1호 기소' 사건이다. 특검은 당초 관저 이전에 예비비 14억 4000만 원이 편성됐지만 공사비가 크게 늘자 대통령실이 행안부에 추가 비용을 부담하도록 했다고 보고 있다.관저 이전 의혹의 또 다른 축인 김건희씨 사건은 첫 재판 절차에 들어갔다.같은 법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 김씨와 윤한홍 국민의힘 의원, 김오진 전 대통령실 관리비서관, 김아무개 21그램 대표와 배우자 조아무개씨, 21그램 법인이 기소된 사건의 첫 공판준비기일을 열었다.특검은 윤석열씨 당선 이후 김건희씨가 자신과 친분이 있던 김 대표의 업체 21그램을 관저 공사에 참여시키려 했다고 보고 있다. 김씨가 이 같은 뜻을 윤 의원에게 전달하고, 윤 의원이 김 전 비서관에게 종합건설업 면허가 없는 21그램에 명의를 빌려줄 업체를 물색·교섭하도록 했다는 게 특검의 공소사실이다.특검에 따르면 명의대여 자체는 성사되지 않았다. 다만 특검은 명의를 빌려줄 업체를 물색·교섭하도록 한 과정 등에 직권남용권리행사방해와 건설산업기본법 위반 등 혐의가 성립한다고 판단했다. 이후 21그램이 관저 공사를 맡는 과정에서 담당 공무원에게 법령상 요건을 갖추지 않은 수의계약을 체결하도록 했다는 혐의도 공소사실에 포함됐다.재판부는 이날 21그램과 원담종합건설이 관저 공사에 각각 어떻게 관여했는지도 확인했다. 특검은 당초 14억4000만 원 규모로 정해진 예산으로 전체 공사를 진행하기 어려워지면서 추가 계약이 필요해졌다고 설명했다.특검은 실제 공사는 21그램이 했지만 추가 공사비를 정산하는 과정에서 원담종합건설 명의의 허위 세금계산서를 발급·수수하거나 이를 알선하는 행위 등이 있었다고 보고 있다. 관련 금액은 합계 32억 4900만 원 상당이다.김 대표와 조씨가 관저 공사 수주와 공사비 지급 편의 등의 명목으로 김씨에게 디올 의류와 샤넬 제품 대금 등 1012만 원 상당의 금품을 제공했다는 혐의도 공소사실에 포함됐다.김씨 측은 혐의를 전부 부인했다. 김씨 측 최지우 변호사는 "공소장 내용만 보더라도 피고인이 했다는 것은 21그램을 윤한홍 의원에게 소개한 것밖에 없다"며 김씨가 관저 공사에 구체적으로 관여하지 않았다고 주장했다. 금품수수 혐의에 대해서도 '대리구매'였다는 입장이다. 김씨 측은 디올 제품 등의 대금을 당시 정산했고 이를 뒷받침할 계좌 내역도 있다고 주장했다.윤 의원 측도 혐의를 다투겠다고 밝혔다. 윤 의원 측은 실제 관저 공사가 대통령 취임 이후 이뤄졌고, 윤 의원은 취임 이후 관저 공사에 관여한 사실이 없다는 입장이다.