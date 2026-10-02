무안서 열린 '숲교육' 경연대회, 누가 누가 잘하나

큰사진보기 ▲2026 숲교육 경연대회 ⓒ 김일호 관련사진보기

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전남광주통합특별시가 산림복지전문가의 역량 강화와 숲교육 활성화를 도모하기 위해 2일 무안 물맞이 치유의 숲 일원에서 '2026 숲교육 경연대회를 개최했다.올해로 8회째를 맞이한 이번 경연대회는 현장에서 직접 발로 뛰며 활동하는 산림복지전문가들이 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 선보이고, 다양한 프로그램을 개발·공유함으로써 지역 산림복지 서비스의 질을 높이는 데 기여하기 위해 마련됐다.참가 자격은 전남광주통합특별시에서 활발히 활동 중인 산림복지전문가로, 숲해설가와 유아숲지도사, 산림치유지도사 등 3개 분야로 나뉘어 접수한 결과, 숲해설 17명, 유아숲 39명, 산림치유 2명 등 총 54명이 접수하였으며, 1차 서류심사에서 기획력과 창의성, 심미성 등을 종합적으로 평가해 숲해설 10명, 유아숲 10명, 산림치유 2명이 선발되었다. 이어 무안 물맞이 치유의 숲에서 펼쳐진 현장 심사에서 분야별로 치열한 경연을 벌였으며, 이들을 대상으로 대상 3명, 최우수상 3명, 우수상 2명, 장려상 12명을 최종으로 선발한다.관심과 열기로 가득했던 현장 심사에서는 단순한 지식 전달을 넘어 실제 프로그램 운영 능력이 집중적으로 평가되었다. 주제의 적절성과 프로그램 전반의 구성력 및 전달력은 물론 참여자의 적극적인 관심을 유도하는지 여부와 진행 기술 및 태도까지 여러모로 반영한 후, 수상자를 신중하게 선정하여 이달 중 발표할 예정이다.현재 전남광주통합특별시는 숲해설가, 유아숲지도사, 산림치유지도사 등이 나이별·계층별 특성에 맞춘 다채로운 맞춤형 프로그램을 활발히 운영하고 있다. 실제로 지난해에는 산림교육프로그램 이용자가 7만1522명, 산림치유프로그램 이용자가 2만1696명으로 전체 9만3000명이 산림복지 프로그램에 참여하는 등 전남광주특별시 산림교육과 산림복지 서비스의 우수성이 널리 알려지며 큰 호응을 얻고 있다.이번 대회에 참석한 유아숲지도사(김수미)는 "아이들과 숲에서 뛰어놀며 자연의 신비로움을 가르쳐 온 일상들을 이번 경연에 녹여내고 싶었다"라며 "준비 과정은 쉽지 않았지만, 아이들의 눈높이에 맞춘 프로그램을 고민하는 과정 자체가 큰 공부가 되었고, 무안 물맞이 치유의 숲이라는 아름다운 무대에서 시연할 수 있어 영광이다"라고 소감을 밝혔다.전남광주통합특별시 관계자는 "이번 경연대회는 숲에서 배우고 자연에서 길을 찾는 전남광주특별시의 푸른 미래를 열어가는 소중한 자리"라며 "앞으로도 숲이 지닌 생태적 가치를 더 높이고, 시민 모두가 누릴 수 있는 숲 교육의 새 지평을 열어가는 빛나는 여정을 계속 이어가겠다"라고 말했다.한편, 이번 행사에서 '숲 교육 경연대회'라는 타이틀 아래 산림치유 분야의 경연과 시상을 통합 운영하는 구조를 두고 산림치유지도사들의 불만도 존재하는 것으로 알려졌다. 신체적·정신적 건강 증진을 목표로 하는 전문 치유 영역을 단순 교육 범주로 취급한다는 이유에서다. 전문가들은 현행 대회 명칭이 관련 법률과 직무 전문성을 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적하며 제도 개선이 필요하다고 강조했다.