민주당 울산 남구갑 "전두환·윤석열 내란 부정하는 김태규 의원 사퇴하라"

큰사진보기 ▲민주당 울산 남구갑위원회 전태진 위원장과 당직자들은 2일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "김태규 의원은 전두환·윤석열 내란 부정 발언과 그동안의 부적절한 언행에 대하여 국민과 5·18 영령·유가족, 그리고 울산 남구 시민들께 즉각 사죄하라"고 밝혔다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

AD

더불어민주당 울산시당 남구갑지역위원회가 같은 지역구 국민의힘 김태규 의원의 사죄와 사퇴를 요구했다.민주당 울산 남구갑위원회 전태진 위원장과 당직자들은 2일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "김태규 의원은 전두환·윤석열 내란 부정 발언과 그동안의 부적절한 언행에 대하여 국민과 5·18 영령·유가족, 그리고 울산 남구 시민들께 즉각 사죄하라"고 밝혔다.또 "대한민국 헌정질서와 민주주의를 부정하는 김태규 의원은 국민의 대표 자격이 없으므로, 국회의원직에서 즉각 사퇴하라"고 요구했다.민주당 울산 남구갑위원회는 "국민의힘 울산 남구갑 김태규 국회의원이 대한민국 헌정질서와 민주주의를 부정하는 망언으로 국민을 충격에 빠뜨렸다. 지난 9월 30일 JTBC 유튜브 채널에 출연해서, '전두환도 윤석열도 모두 내란이 아니'라고 말했다"며 "전두환에 대한 법원의 확정판결이 나와 있다는 진행자의 거듭된 물음에도 거듭 내란이 아니라고 답변했다"며 이같이 요구했다.이들은 "전두환은 1979년 12.12 사태와 5.17 비상계엄 확대 등 신군부를 동원한 명백한 군사쿠데타로 국민들을 학살하고 정권을 장악하였으며, 이에 대하여 우리 국민들은 피를 흘려가며 전두환 정권과 줄기차게 싸웠고, 그 결과 1987년 지금의 헌법과 민주주의를 쟁취할 수 있었던 것"이라고 반박했다.또 "대법원은 역시 전두환에 대하여 반란수괴, 내란수괴, 내란목적살인 등의 죄를 모두 인정하고, 무기징역을 확정한 바 있다"며 "이처럼 전두환의 내란행위와 국민 학살에 대한 진실 규명도, 법의 심판도 이미 끝난 일"이라고 강조했다.민주당 울산 남구갑위원회는 이어 "윤석열 역시 12.3 비상계엄을 선포하고, 군대를 동원하여 국회와 정당의 활동을 정지시키고 국민의 기본권을 박탈하는 등 대한민국 헌정질서와 법치주의를 무너뜨리려고 했다"며 "이에 대하여 헌법재판소는 윤석열을 대통령직에서 파면하고, 서울중앙지방법원은 내란의 우두머리로 무기징역을 선고했다"고 덧붙였다.그러면서 "군대를 동원하여 국민에게 총칼을 겨눈 전두환의 군사 쿠데타와 윤석열의 친위 쿠데타에 대하여 내란이 아니라고 주장하는 것은, 국민들이 피땀 흘려 일으키고 지켜온 대한민국의 헌정질서와 민주주의를 정면으로 부정하는 행위"라고 밝혔다.또 "헌법과 민주주의를 수호해야 할 대한민국 국회의원으로서 전혀 자격이 없는 것"이라며 "김태규 의원은 판사 재직시에도 편향된 정치적 언행으로 물의를 빚었고 급기야 전두환, 윤석열이 내란이 아니라는 망언으로 국민들이 피땀 흘려 세우고 지켜온 대한민국 헌정질서와 민주주의를 부정하고 있다"고 지적했다.