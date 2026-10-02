김지용 아닌 '친윤-반윤 논쟁' 겨누는 국힘

큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장 후보자김지용 중대범죄수사청장 후보자가 2일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲진종오 국민의힘 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원 ⓒ 유성호 관련사진보기

김지용 중대범죄수사청장 후보자에 대한 인사청문요청안이 2일 국회에 도착했다. 이재명 대통령은 같은 날 엑스(X·옛 트위터)에 "일단 국회 청문회를 거친 후에 최종 임명 여부를 결정할 것"이라고 밝혔다. '제1야당' 국민의힘은 그에 대한 철저한 검증을 예고했다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 김 후보자 인사청문요청안에 대한 당의 대응 방안을 묻는 말에 "중수청이 생기는 것 자체에 대해서 국민들이 많은 혼란을 느끼고 있고, 과연 국민들을 범죄로부터 지켜낼 수 있을까 하는 우려가 있다"라며 "과연 중수청장 자격이 있는지 저희 당은 철저하게 검증할 예정"이라고 예고했다.하지만 야당이 무엇을 후보자에게 집중적으로 따져 물을지는 아직 명료하지 않다. 오히려 현 시점 단연 눈에 띄는 공세는 김지용 후보 지명 이후 여권 분열상에 대해서다. 특히 중수청장 직무에 대한 김 후보자의 적합 여부를 검증한 것 아니라 '내 편이냐, 아니냐'만 검증했다는 지적이 나온다.김 후보자의 인사청문회에 직접 들어가게 되는 행안위 소속 진종오 의원은 청와대의 추가 검증 과정 자체를 겨냥했다.진 의원은 이날 페이스북을 통해 "대통령까지 나서서 김지용 후보자는 '친윤이 아니라 반윤'이라고 설명했다"라며 "그렇다면 묻겠다. 20여 일 동안 도대체 무엇을 검증한 것이냐"라고 따졌다.그는 "후보자의 자질과 수사 역량이냐, 아니면 친윤인지 반윤인지냐"라며 "검증을 마친 뒤 나온 말이 '친윤이 아니다', '반윤 행적이 있다'는 해명이라면 국민 입장에서는 납득하기 어렵다"라고 지적했다.이어 "친윤·반윤을 따질 시간에 국민을 봤어야 한다. 진영 눈치를 볼 시간에 국가를 봤어야 한다. 충성도를 따질 시간에 자질과 능력을 검증했어야 한다"라며 "중수청은 정권의 칼이 아니라 국민의 방패여야 한다"라고 강조했다.한동훈 무소속 의원 또한 이날 자신의 페이스북에 "이 대통령, 이 사람 한동훈과 아는 사이인데, 괜찮겠느냐?"라며 "그게 당신들 인사 원칙 1번 아니었느냐?"라고 꼬집었다.그는 전날(1일)에도 "자기가 지명한 중수청장 후보자가 추미애 때 검사장 승진한 검사이니 괜찮다고?"라며 "대통령씩이나 되어서 별 허접한 갈라치기를 하고 있다"라고 비아냥거렸다. "그 사람, 저하고도 아는 사이이다. 괜찮겠느냐"라고도 반복했다.이재명 대통령이 전날(1일) 병원에서 퇴원한 정청래 전 민주당 대표를 청와대로 초청해 만찬을 한 것이 여권 내 분열을 빚은 김지용 후보자 문제를 봉합하기 위해서 아니냐는 취지의 공세도 이어지고 있다.나경원 국민의힘 의원은 이날 페이스북에 "어제 4시간 동안 집무실에서 정청래 전 대표와 밥 먹은 이유가 이것? 드디어 김어준의 재가가?"라고 썼다. 그는 "진짜 그들 속내는 1도 관심 없다"면서도 "여권 내부 권력다툼으로 가뜩이나 말도 안 되는 수사사법체계가 만들어졌는데 그 장들이 몽땅 공석이나 대행"이라고 지적했다. 이어 "본인들 마음대로, 멋대로 폐지법안, 설치법안 만들었으면 그것이라도 제대로 지켜서 만들라"라고 꼬집었다.김기흥 국민의힘 미디어대변인 역시 이날 오전 KBS 1라디오 <전격시사>에 나와 "대통령이 김지용 중수청장 임명의 불가피성을 직접 얘기를 했겠죠"라며 '대통령이 김지용 임명에 반발하는 이들의 의견을 듣고 있다'는 취지로 전날 정 전 대표와의 만찬을 공개한 것이라 추정했다.그는 또한 "(지금 보완수사권 폐지 등은) 검사한테 수사권을 주지 않는다는 거잖느냐. 1도 허용하지 않겠다는 취지"라며 "그런데 중수청장 (후보는) 검사 출신이다. 뭐 하자는 건지 잘 모르겠다"라고도 지적했다. 검찰을 없애고 수사권을 뺏으면서 검사 출신을 새 수사기관의 수장으로 기용하는 것 자체가 모순이라는 주장이다.당의 공식 논평은 인선 지연과 민주당 강경파의 반발에 초점이 맞춰졌다. 박충권 국민의힘 수석대변인은 이날 "수장도 전산망도 유치장도 없이 중수청이 출범했다"라며 중수청 출범 준비 전반을 문제 삼았다. 김 후보자를 두고서는 "이재명 대통령은 3주 넘게 민주당 강경파 눈치만 보다 출범 하루 전에야 김지용 후보자의 인사청문요청안을 재가했다"라고 주장했다.그는 YTN과의 인터뷰에서는 "정부 여당이 수장 후보자가 자기들 사람인지 아닌지 사상 검증을 하며 인선을 늦췄다"라며 "독립적 수사기관을 세울 의지가 의심될 수밖에 없다"라고 비난하기도 했다.다만 국민의힘이 김지용 후보 검증을 놓고 여권 분열상에 초점을 맞추는 이유가 '후보자 개인에 대한 판단이 명확치 않아서'란 설명도 있다.국회 행안위에 소속된 한 야당 의원은 <오마이뉴스>와의 통화에서 "김지용 후보자 개인에 대해서는 솔직히 잘 모르겠다"라고 토로했다.당에서 일사불란하게 쟁점을 세우지 못하는 데 대해서도 "당이 명확한 지침이 있는 것도 아니고, 다른 의원들도 김 후보자에 대한 판단이 명확하지 않은 상태일 것"이라며 "국정감사에 매진하느라 지금부터 인사청문회를 준비하는 게 만만치 않다"라고 전했다.또한 "여권 일각의 반대가 강하다 보니, 인사청문회를 형해화하기 위해서 일부러 국정감사 기간에 인사청문 일정을 잡은 것은 아닌가 의심될 정도"라고도 꼬집었다.