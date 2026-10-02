이 대통령 "우크라이나, 공개사과 거부하면 추가조치"

큰사진보기 ▲이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 우크라이나의 북한군 포로 송환 공개와 관련해 "사실인정과 공개사과를 계속 거부하면 추가조치를 해 나갈 것"이라고 2일 밝혔다.안드리 시비하 우크라이나 외무장관이 '당초의 송환 비공개 합의를 어기고 공표했다'는 논란과 관련해 현지 언론에 "이것을 사건이라고 부르고 싶지 않다. 외교적 오해라고 해두자"고 밝힌 것에 대한 반응이다. 해당 보도에 따르면 시비하 장관은 "이 상황이 아주 가까운 시일 안에 해결되기를 진심으로 바라고 우리는 이를 위해 노력하고 있다"고 했다.하지만 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 해당 관련 보도를 거론하면서 "대한민국 국민과 국가의 위신에 관한 문제로서 묵과할 수 없다"는 강경한 입장을 드러냈다.이 대통령은 "북한 포로 송환 관련, 우크라이나 측이 비공개 요구를 해 비공개를 합의했는데 일방적으로 공개했고 대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 아쉽다고 했더니 합의사실 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들"었다고 지적했다.특히 "(비공개) 합의사실을 인정하고 사과하라고 했더니 도리어 남북간 군사충돌 임박 운운하면서 한반도 전쟁 발발을 기도하는 우크라이나에 심각한 유감을 표한다"라고도 적었다.이는 키릴로 부다노우 우크라이나 대통령 비서실장이 북한이 한반도에서 전쟁을 준비하기 위해 우크라이나전 경험을 바탕으로 군을 개선하고 있다면서 최근 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사건을 언급한 것을 지적한 것으로 보인다. 그는 당시 언론 인터뷰에서 "(남북 간) 통제할 수 없는 결과를 초래할 사건이 발생하는 건 시간 문제"라고 한 바 있다.한편, 대통령 평화외교특보로 임명된 송영길 더불어민주당 의원은 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>과 한 인터뷰에서 "우크라이나의 공식 사과를 받아내야 된다"라며 "안 되면 (우크라이나에 있는) 우리 대사 초치(소환) 같은 조치가 추가로 될 가능성이 있다"고 밝혔다.