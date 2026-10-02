하루 아침에 달라진 삶, 무엇을 지켜야 할까

큰사진보기 ▲책표지평범한 날들은 사라졌고 ⓒ 열린책들 관련사진보기

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우리는 유명해졌다. 마치 스위치를 올려 불을 켠 것처럼... 아니, 그보다 쓰나미가 몰려온 것처럼… 우리의 삶이 거세게 포효하는 파도에 휩쓸려 제대로 숨을 돌릴 틈도 없다. (395쪽)

유명해지고 싶지 않은 사람이 있을까? 정도의 차이는 있겠지만 우리는 모두 우리가 특별하다는 - 재능이 있다거나, 훌륭하다거나, 가치가 있다거나 - 사실을 사람들이 인정하고 알아주길 바란다. 그리고 그 인정과 함께 따라오는 힘, 사람들이 나를 존경하고 나를 기쁘게 하기 위해 뭔가를 기꺼이 하고 싶어 하게 만드는 힘도 원한다. 그건 세상을 다르게 만들 수 있는 힘이기도 하다. (532쪽)

'만약 내 아이가 하루아침에 스타가 되어 평범한 삶을 포기해야 하는 상황에 놓인다면, 나는 그 기회를 선뜻 포기할 수 있을까?'

아마존 킨들 베스트셀러 1위에 오르고 전 세계 24개 언어로 번역되어 화제를 모았던 <한순간에>를 통해 수잔 레드펀의 소설을 처음 만났다. 조난 당한 가족들의 심리를 섬세하게 그려내면서 '나라면 어떤 선택을 했을까?'라는 질문을 끊임없이 던졌던 작품이라 오래 기억에 남았다.건축가 출신인 수잔 레드펀은 치밀한 플롯 위에 생동감 넘치는 인물과 예상을 비껴가는 사건을 촘촘하게 쌓아 올리는 탁월한 이야기꾼이다. 그녀의 작품을 두고 '경이로운 소설을 쓰는 작가'라는 평가가 나오는 이유도 여기에 있을 것이다.수잔 레드펀이 이번에는 할리우드 드라마를 배경으로 한 <평범한 날들은 사라졌고>(2026년 7월 출간)로 돌아왔다. 이 소설은 남편에게 버림받은 뒤 세 아이를 홀로 힘겹게 키워 온 싱글맘 페이 마틴에게 뜻밖의 행운이 찾아오면서 시작된다. 평범했던 가족이 하루아침에 전혀 다른 세상으로 들어서면서 겪게 되는 삶의 소용돌이를 그린 작품이다.페이의 귀여운 막내딸 몰리가 우연히 쇼핑몰에서 춤추고 노래하는 모습이 담긴 영상이 SNS를 통해 퍼지면서 하루아침에 스타가 된다. 평범했던 몰리의 가족은 순식간에 세상의 관심과 질타, 그리고 온갖 복잡한 문제들이 뒤엉킨 삶 속으로 들어간다.몰리의 촬영장을 따라다니던 오빠 톰 역시 동생이 출연하는 드라마의 조연으로 발탁되면서 두 아이에게 더 이상 평범한 날들은 이어지지 않는다. 돈과 명성을 얻는 대신 매 순간 파파라치의 표적이 되고, 과도한 팬심으로 인한 공포에도 시달린다. 가족의 일상은 그렇게 조금씩 흔들리기 시작한다.평범한 삶에서 벗어나 모두의 사랑과 관심을 받는 일은 누구나 한 번쯤 꿈꿔 봤을 법하다. 하지만 작가는 그 꿈이 현실이 되었을 때 한 가족이 어떻게 흔들리고 방황하는지 놀라운 흡인력으로 그려낸다. 화려한 셀러브리티 세계의 잔혹한 이면과 평범한 가족의 일상을 절묘하게 엮어내고, 휘몰아치는 반전을 거듭하며 마지막까지 눈을 뗄 수 없게 만든다. 말 그대로 도파민이 폭발하는 할리우드 드라마를 보는 듯한 소설이다.요즘은 어린 나이부터 아이돌이나 배우를 꿈꾸는 아이들이 많다. TV와 SNS 속 화려한 스타의 삶은 아이들에게 선망의 대상이 되고, 부모에게는 자녀가 자신의 재능을 펼칠 수 있는 특별한 기회처럼 보이기도 한다. 하지만 유명해진다는 것, 꿈을 이룬다는 것이 과연 행복하기만 한 일일까?이 책은 '기회를 얻는 것'과 '행복해지는 것'이 반드시 같은 의미는 아니라는 사실을 생각하게 한다. 특히 자신의 의지보다 주변 사람들의 선택에 의해 너무 일찍 세상의 관심을 받게 된 아이들에게 성공과 유명세는 어떤 의미일까. 평범한 날들을 잃는 대신 얻게 되는 것들은 과연 그만한 가치가 있을까?화려한 스포트라이트 뒤에 감춰진 가족의 욕망과 관계의 균열을 따라가다 보면 우리가 흔히 말하는 성공과 행복에 대해서도 다시 생각하게 된다. 그리고 결국 내가 가장 지키고 싶은 것은 무엇인지, 어쩌면 '평범한 일상'이야말로 가장 소중한 행복일 수 있겠다는 생각에 이르게 한다.정답은 없고 결국 선택의 문제겠지만, 그 선택이 결코 쉽지는 않을 것 같다. 어쩌면 이 소설이 오래 남기는 질문도 바로 이것인지 모른다. 우리가 그토록 바라던 성공이 찾아왔을 때, 그것을 얻기 위해 무엇을 포기해야 하는가. 그리고 그 순간에도 끝까지 지키고 싶은 것은 무엇인가.