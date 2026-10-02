서삼석 "FTA 농어업 피해 매년 8300억… 정부 예측치 초과"

큰사진보기 ▲서삼석(더불어민주당·영암 무안 신안)국회의원 프로필사진 ⓒ 섬삼석의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 바름뉴스통신에도 실립니다.

최근 15년간 정부가 체결한 자유무역협정(FTA)으로 인한 농어업 분야의 실제 피해 규모가 매년 8천300억 원에 달해 정부의 당초 예측치를 크게 웃도는 것으로 나타났다.국회 농림축산식품해양수산위원장인 서삼석 의원(더불어민주당·영암 무안 신안)은 2일 산업통상자원부로부터 제출받은 '농어업 분야 FTA 협정 피해액' 자료를 분석한 결과를 발표했다.분석 결과에 따르면, 2010년 이후 피해보완대책이 마련된 6개 FTA 협정의 연간 실제 피해액은 총 8328억 원으로 집계됐다.현행법상 정부는 농어업 분야 피해가 예상되는 협정 체결 전 사전영향평가를 통해 피해액을 예측하고, 발효 후에는 실제 피해액을 조사해 지원 대책을 수립해야 한다.2010년 이후 피해 대책이 수립된 미국, 호주, 캐나다, 중국, 베트남, 뉴질랜드 등 6개국과의 협정 체결 당시 정부가 예측한 연간 피해액은 8051억 원이었다. 하지만 실제 피해 조사 결과, 당초 예측보다 매년 277억 원이 더 발생한 것으로 확인됐다. 특히 한·미 FTA는 예측치보다 매년 225억 원 많은 7천37억 원의 피해가 발생했고, 호주와의 협정에서도 매년 43억 원 초과한 764억 원의 피해가 났다.서 의원은 정부가 가입을 추진 중인 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)의 파급력이 기존 협정보다 훨씬 클 것이라고 경고했다. 앞선 6개국의 평균 개방률은 89.5%였으나, CPTPP 가입 12개국의 개방률은 평균 99.4%에 달해 철저한 대비가 필요하다는 지적이다.서 의원은 "사전영향평가는 FTA로 인한 피해를 예측하고 농어촌의 생존권을 수호하기 위한 최소한의 안전장치"라며 "CPTPP 가입을 앞두고 부실한 예측으로 식량주권과 농어업의 희생을 방치해선 안 된다"고 비판했다.이어 "정부는 기존 FTA 피해 예측 시스템을 전면 재점검하고, 농어민의 의견 수렴을 강화해 현실성 있는 피해보완대책을 수립해야 한다"고 촉구했다.