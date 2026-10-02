검찰청 폐지에 울먹인 정점식 "국민 여러분께 죄송"

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 "2026년 10월 2일 오늘로서 검찰은 폐지됐고, 검찰의 보완 수사도 사라졌다. 대한민국 범죄 수사 시스템은 이제 사망했다"라며 잘못이 있다고 해서 통째로 없애버리는 것이 능사냐"고 말한 뒤 감정에 북받쳐 손수건으로 눈가를 닦고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"다 때려 부수는 것이 해결책입니까?"

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큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표 등 소속 의원들이 2일 오전 서울 여의도 국회에서 국정감사 종합상황실 현판식을 진행했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

정점식 국민의힘 원내대표가 2일 검찰청 폐지를 규탄하며 국민에게 사과하다가 잠시 말을 잇지 못했다. 감정이 올라온 듯 그는 잠깐이지만 울먹이는 듯한 모습을 보였다. 한숨을 쉬고 잠시 하늘을 올려다 본 그가 다시 준비한 발언을 이어가려고 했지만, 갈라진 목소리가 나왔다. 주변에서 종이컵에 물을 담아 건넸고, 옆에 앉아 있던 정희용 사무총장은 그를 위로하듯 잠시 어깨를 어루만졌다.국민의힘이 국정감사를 앞두고 원내대책회의를 '국정감사 대책회의'로 전환한 첫날이었다. 이날부터 검찰청법이 폐지되고 공소청과 중대범죄수사청(중수청)이 출범하면서 형사사법체계도 크게 바뀌게 됐다.정 원내대표는 이날 처음 주재한 국정감사 대책회의에서 "2026년 10월 2일 오늘로써 검찰은 폐지됐고 검찰의 보완수사도 사라졌다"라며 "대한민국의 범죄 수사 시스템은 이제 사망했다"라고 주장했다.정 원내대표는 1988년 30회 사법시험에 합격해 1994년 대구지검을 시작으로 2007년 대검찰청 공안제2과장, 2008년 대검찰청 공안제1과장, 2009년 서울중앙지방검찰청 공안제1부장검사, 2015년 대검찰청 공안부장까지 지낸 대표적인 공안통 검사다. 2017년 9월 검찰을 떠나 2019년 4월 재보궐선거를 통해 정치인으로 변모했다.정 원내대표는 이날 "검찰 78년 영욕의 역사 속에서 검사들이 잘못한 일들도 분명히 있었다. 잘못한 것은 반성해야 한다"라면서도 "그러나 잘못이 있다고 해서 통째로 없애버리는 것이 능사인가. 다 때려 부수는 것이 해결책인가"라고 반문했다. 그러면서 잠시 동안 말을 잇지 못한 채 감정을 추스리는 모습을 보였다.잠깐의 침묵을 이어가던 그는 헛기침을 하며 목을 가다듬고 다시 모두발언을 재개했다. 검경 수사권 조정 이후 사건 처리 기간이 늘어나고 경찰 수사의 문제점이 드러났다고 주장한 뒤, "본인들의 정치적 이익을 위해 국민의 치안을 막다른 골목에 내몬 역사적 중대 범죄"라고 비판했다.그러면서 "국민의힘은 대한민국 범죄 수사 시스템의 사망을 막지 못했다. 국민 여러분께 죄송하다"라고 고개를 숙였다. "하지만 다시 심기일전하겠다"라며 "형사사법 시스템을 다시 정상화하고 대한민국을 정상화하겠다"라고 강조했다. 특히 "대한민국 시스템 정상화의 시작은 검사의 보완수사를 다시 복원하는 것"이라며 "보완수사 복원법부터 발의해서 추진하겠다"라고 예고했다.뒤이어 마이크를 잡은 임이자 정책위의장은 "(정 원내대표가) 검찰청 폐지와 관련해 보완수사권 폐지로 국민들께서 입으실 피해가 느껴지셔서 잠시 목이 메이셨던 것 같다"라고 언급했다. 그러면서 "우리는 여기서 더욱 국정감사에 매진하겠다"라며 형사사법체계 개편을 포함한 '이재명 정권 10대 정책 실패'를 이번 국감에서 따져 묻겠다고 밝혔다.법제사법위원회 소속 곽규택 의원도 가세했다. 곽 의원은 "오늘 78년간 이어져 온 전국의 검찰청 간판이 일제히 내려지고 공소청과 중수청의 수장도 없는 빈 껍데기 형태의 기형적인 출범을 하게 됐다"라고 주장했다.그는 중수청을 두고도 "목표 정원의 66%에 불과한 1900명 남짓의 인력으로 닻을 올렸다"라며 청사와 전산 인프라 등이 제대로 갖춰지지 않았다고 비판했다. 형사사법정보시스템(KICS·킥스)에 대해서도 실질적인 사건 처리 기능이 오는 12월 초에야 가동된다고 주장하면서 "도대체 누구를 위한 개혁이고 누구를 위한 출범인지 묻지 않을 수 없다"라고 목소리를 높였다.국감대책회의 직후 국민의힘은 국회에서 '2026년 정기국회 국정감사 종합상황실' 현판 제막식을 열고 본격적인 국감 체제에 돌입했다. 현판에는 '국민의 질문'이라는 문구가 새겨졌다. 이 자리에 참석한 장동혁 국민의힘 당 대표 역시 검찰청 폐지를 앞세워 대여 공세에 나섰다.장 대표는 "오늘 78년 만에 대한민국 검찰청이 문을 닫고 간판을 내렸다"라며 "민생이 문을 닫고 치안이 간판을 내린 것"이라고 주장했다. 이어 "그런데 정작 문을 닫고 간판을 내려야 하는 것은 이재명 정권"이라고 날을 세웠다.그는 부동산과 물가, 일자리, 치안, 안보 등을 차례로 거론하며 "이재명 정권 1년 반 만에 대한민국에 지옥의 문이 열렸다"라고 비난했다. 이재명 대통령을 향해서도 "대한민국의 시한폭탄이 됐다"라며 "이번 국정감사가 시한폭탄을 제거할 마지막 기회"라고 주장했다.그러면서 "국민의힘은 이번 국정감사를 국민과 함께 싸우는 '국민 감사'로 만들겠다"라며 "국민 여러분, 함께 싸워 달라"라고 호소했다.국민의힘은 이날부터 국정감사 종합상황실과 제보센터도 가동한다. 다음 주 시작되는 국정감사에서 형사사법체계 개편을 비롯해 부동산 정책, 단일 종목 레버리지 ETF, 농지 전수조사, 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고 등을 주요 쟁점으로 삼겠다는 계획이다.