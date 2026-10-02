치매·독거노인… 순찰차 안에서 마주한 초고령사회의 민낯

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요."선배님은 치매 어르신들에 대해서는 항상 진심이신 것 같아요."
"그런가?"
"네. 확실히 달라요. 다른 사건 현장에서는 그렇게 냉정하면서 치매 어르신들에게는 완전히 딴 사람이잖아요. 완전 순한 양이죠."
"나도 늙을 거고, 어머니도 연세가 많고. 기억이 사라진다는 건 씁쓸하잖아."
"…"
"언젠가 그런 내 생각을 꼭 사람들에게 말하고 싶다. 어떤 방식으로든."
지난 몇 년 동안 112신고 현장에서 주변 동료들에게 자주 듣던 이야기다. 오죽하면 전담 부서에서 근무해 보는 게 어떠냐는 제안을 받기도 했다. 그만큼 나 스스로 생각해도 치매 어르신 신고에 대해서는 진심이었다. 그리고 진짜로 현장 경험과 내 생각을 담은 책이 나왔다.
<오마이뉴스>에도 관련 기사를 몇 번이나 썼다.
[관련기사]
하늘나라로 먼저 간 아들, 할머니에겐 아니었다
https://omn.kr/2fi3u
길 잃은 치매 할머니를 가족에게 인계하던 날
https://omn.kr/2f2l3
어제 "서울 왔다"는 할머니, 사실은 62년 전 일이었다
https://omn.kr/25qxo
오죽하면 비슷한 내용의 기사를 계속 써서 그런지 정식 기사로 채택되지 못하고 생나무에 머문 적도 있다. 누구에게나 사회 현장에서 유독 눈길이 가는 분야가 있다. 나에게는 그게 어르신들이었다. 112 신고 현장에서 치매 어르신과 홀로 사는 노인들을 자주 만나면서 자연스럽게 초고령사회에서 정부와 사회가 어떤 역할을 해야 하는지 관심을 두게 됐다.
경찰관이 출동해 집을 찾아드리는 것만으로 모든 문제가 끝나는 것은 아니었다. 오늘 집을 잃어버린 어르신이 내일 또 길을 잃을 수도 있다. 현장에서 만나는 한 사람의 문제처럼 보이지만 그 뒤에는 가족의 걱정이 있고, 돌봄의 문제가 있고, 우리 사회가 함께 고민해야 할 숙제가 있었다. 그래서 이번 책에서도 그 문제를 같이 고민해 보고 싶었다.
그렇다고 책이 어려운 것은 아니다. 오히려 최대한 쉽게 쓰려고 했다. 글을 쓰면서 '중학생이 읽어도 이해할 수 있어야 한다'는 원칙을 세웠다. 단순히 경찰 관련 정보를 전달하는 책도 만들고 싶지 않았다. 무겁지 않게 읽히면서도 책장을 덮고 나면 한두 가지쯤 기억에 남는 이야기가 있었으면 했다. 출퇴근길 지하철이나 버스 안에서 가방에서 툭 꺼내 한 손에 들고 읽었으면 좋겠다는 생각도 기획 단계부터 했다. 그래서 책 크기도 아담하다.
책은 크게 네 가지 이야기로 구성되어 있다.
첫 번째 장에서는 우리가 일상에서 쉽게 지나칠 수 있지만 분명 범죄가 될 수 있는 일들을 소개했다. '이 정도는 괜찮겠지'라는 작은 방심이 누군가에게는 큰 피해로 이어질 수 있다는 것을 알려주고 싶었다.
두 번째 장에서는 순찰차를 타고 112 신고 현장으로 출동하며 만났던 사람들의 이야기를 담았다. 경찰관으로 오랜 시간 일하면서 수많은 신고를 처리했지만 이상하게도 사건의 내용보다 그날 만난 사람의 표정이 더 오래 기억에 남을 때가 있었다. 신고를 한 사람, 도움을 기다리던 사람, 그리고 말없이 경찰관을 바라보던 사람들이다. 그래서 이 책에는 사건보다 사람이 더 많이 등장한다.
세 번째 장은 경찰버스 안에서 살아가는 경찰관들의 이야기다. 집회와 시위 현장에서 방패를 들고 서 있는 경찰관도 퇴근하면 가족을 걱정한다. 동료를 먼저 생각하기도 하고, 때로는 힘든 일을 겪고도 아무렇지 않은 척 한다. 제복을 벗으면 누군가의 자식이고 부모이며 친구인 평범한 사람들이다. 경찰버스 안에서 같이 밥을 먹고, 잠시 눈을 붙이고, 동료들과 농담을 주고받던 시간을 통해 제복 뒤에 있는 사람들의 모습을 보여주고 싶었다.
마지막 장은 경찰관의 눈으로 바라본 초고령사회의 이야기다. 치매 어르신, 홀로 살아가는 노인, 가족을 기다리는 부모님. 수많은 112 신고 현장에서 만난 어르신들의 모습은 특별한 누군가의 이야기가 아니었다. 언젠가 우리가 모두 마주하게 될 미래이기도 했다.
책을 출간하면서 오랫동안 고민했던 것 가운데 하나가 제목이었다. '오늘도 무사히 경찰했습니다.' 처음에는 경찰관인 나의 하루를 표현하는 말처럼 보일 수도 있다. 하지만 내가 생각한 '무사히'의 의미는 조금 더 넓다. 누구나의 일상은 평범할 때 가장 소중하다.
가족과 저녁을 먹고, 무사히 집으로 돌아가고, 내일을 크게 걱정하지 않은 채 잠드는 하루. 너무 익숙해서 그 가치를 잊기 쉽지만, 누군가에게는 그것이 간절히 되찾고 싶은 평온일 수도 있다. 112 신고 현장에서 만나는 사람들 가운데는 바로 그 평범한 일상이 무너져 경찰을 부른 사람들이 많았다. 그래서 생각했다. 경찰관인 나도 무사히 하루를 마쳤으면 좋겠고, 내가 현장에서 만나는 사람들도 무사했으면 좋겠다. 그리고 이 책을 읽는 사람들의 하루 역시 별일 없이 무사했으면 좋겠다고. 그 마음을 책 제목에 담았다.
책이 세상에 나왔으니 이제는 내 손을 떠났다. 책을 쓴 사람으로서 욕심을 하나 부려본다면, 이 책이 가능한 한 많은 독자의 손에 닿았으면 좋겠다. 그리고 마지막 장을 덮을 때쯤에는 '오늘도 무사히'라는 말이 경찰관인 나만의 바람이 아니라, 우리가 모두 서로에게 건넬 수 있는 따뜻한 인사라는 것을 함께 느껴주었으면 한다.
덧붙이는 글 | 책<오늘도 무사히 경찰했습니다> 출간과 함께 오는 10월 5일부터 10일까지 서울 서초동 문화공간 스페이스 다온에서 유화 개인전을 연다.