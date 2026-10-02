치매·독거노인… 순찰차 안에서 마주한 초고령사회의 민낯

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"선배님은 치매 어르신들에 대해서는 항상 진심이신 것 같아요."

"그런가?"

"네. 확실히 달라요. 다른 사건 현장에서는 그렇게 냉정하면서 치매 어르신들에게는 완전히 딴 사람이잖아요. 완전 순한 양이죠."

"나도 늙을 거고, 어머니도 연세가 많고. 기억이 사라진다는 건 씁쓸하잖아."

"…"

"언젠가 그런 내 생각을 꼭 사람들에게 말하고 싶다. 어떤 방식으로든."

큰사진보기 ▲오늘도 무사히 경찰했습니다평범한 오늘을 지켜낸 사람들의 이야기 속으로, 112순찰차 지금 출동합니다. ⓒ 박승일 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오늘도 무사히 경찰했습니다눈물과 웃음이 함께하는, 드라마보다 더 드라마 같은 이야기 ⓒ 박승일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 책<오늘도 무사히 경찰했습니다> 출간과 함께 오는 10월 5일부터 10일까지 서울 서초동 문화공간 스페이스 다온에서 유화 개인전을 연다.