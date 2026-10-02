민형배 "농어촌기본소득, 2027년 전면 도입 적극 추진"

큰사진보기 ▲지난 1일 민형배 시장과 진보당 시의원이 전남광주특별시 청사에서 간담회를 열었다. ⓒ 전남광주진보당 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장이 오는 2027년 '농어촌기본소득' 전면 도입을 적극적으로 추진하겠다는 의지를 밝혔다.민 시장은 지난 1일 진보당 소속 시의원 5명과 정책간담회를 열고 농어촌기본소득 도입과 노동·복지 현안 등 시정 주요 정책 방향을 논의했다.이날 간담회의 핵심 안건인 농어촌기본소득 2027년 전면 도입 제안에 대해 민 시장은 "더불어민주당과의 당정예산정책협의회에서도 거론된 사안"이라며 "여러 시뮬레이션을 통해 예산 소요를 면밀히 들여다보고 있으며, 전면 도입을 적극적으로 추진 중"이라고 답했다.이에 강광석 의원은 "전남광주 통합의 일차적 효능감은 농어촌기본소득에서 나온다"며 광주권의 반도체 산업 육성과 전남권의 기본소득 정책이 반드시 병행 추진되어야 한다고 강조했다.돌봄노동자 생활임금 적용과 관련해서 민 시장은 "국가 예산 투입이 전제되어야 할 사안이나, 통합특별시 차원에서 비용을 면밀히 검토해 단계적·점진적으로 적용하겠다"고 약속했다.'메가특구법' 내 노동권 보장 의제에 대해서도 긍정적인 입장을 내비쳤다. 민 시장은 "노동권 보장은 평소의 소신"이라며 "특히 896조 원 규모의 반도체 팹(Fab) 건설 과정에서 지역 업체와 지역 노동자가 우선 참여할 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 밝혔다.아울러 광주글로벌모터스(GGM) 노동자 권리 보호, 대체보육교사 처우 개선, 공공재생에너지 확대 및 광역교통망 확충 등에 대해서도 소관 부서를 통한 대책 마련과 지속적인 협의를 다짐했다.앞서 박형대 시의원은 모두발언에서 "최근 행정조직 개편안이 통과된 만큼 시장이 나서서 지역 통합을 이끌어야 한다"며 "진보당 역시 견제와 협력을 통해 시민 중심의 시정이 실현되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이에 민 시장은 "지금까지는 해체의 시간이었고, 이제부터는 통합의 시간"이라며 "호남의 아픔과 꿈이 서려 있는 반도체 산단 유치 등 시민이 주신 소명을 완수하기 위해 모든 것을 바치겠다"고 화답했다.한편, 진보당 시의원들은 간담회 직후 특별시의회 전남청사 기자브리핑룸에서 별도 회견을 열고, 최근 단 한 표 차이로 시의회 본회의를 통과한 통합시 첫 행정조직 개편안에 대해 진보당이 당론으로 찬성을 결정했던 배경을 설명하며 향후 의정활동의 포부를 밝혔다.