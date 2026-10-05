도끼 든 아버지... 전차 개통 열흘 만에 터진 비극

"동대문 종점입니다. 안녕히 가십시오."

큰사진보기 ▲전차 인수식(1966.06.01). 서울시장과 한국전력사장이 서울 전차의 양수도 계약을 체결하는 장면. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자 회견(1966.05.10). 한국전력과 서울전차 양수도 계약 전인 1966년 5월, 서울시장이 버스 및 택시 증차와 전차 철거 계획을 기자들에게 설명하는 모습. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서울지하철 1호선 8번 출구 옆, 작은 공터에 표석으로 남은 '전차 차고 터'의 모습. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲동대문 옆의 도로와 종합시장 일부까지 발전소와 차량기지가 들어서 있었다. 2026년 9월의 모습에선 전차 흔적조차 찾을 수가 없다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲전차개통식(1899). 동대문 옆으로 높은 굴뚝의 발전소가 보이고, 역에는 개통식으로 늘어 선 객차가 보인다. 역에 인파는 물론 성문 위까지 흰옷의 백성들이 올라가 구경하고 있다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울역사박물관 야외에 전시되고 있는 381호 객차. 도시락을 잊고 전차에 타 등교하려는 아들에게, 쫓아 와 도시락을 건네는 어머니의 모습을 이야기로 남겼다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲경성시가도. 동대문 옆에 '전차차고'가 보이고, 경성 주변이 고양군인 시절의 지도다. 지도의 빨간선이 전차 노선이다. 이로 미루어 1930년대 후반기로 추정된다. ⓒ 이영천(노량진역사_전시물촬영) 관련사진보기

큰사진보기 ▲숭례문 앞에서 남대문정거장 방향으로 촬영된 1919년의 모습. 전차의 객차와 전신주, 가선(架線)이 복잡하게 얽혀 있다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲동대문 옆에 정거장과 차량기지를 겸했던 전차 사업소의 모습(1966.06.30). 객차의 정비 등이 이뤄진 곳이다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲남영동 부근의 전차 궤도를 철거하는 모습(1969.6). 운행이 종료되고, 이듬해까지 철거가 진행되었나 보다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

1968년 11월 29일 20시 12분, 동대문역에 들어온 마지막 전차에서 차장이 46명 승객에게 인사한다. 70살 전차의 고별인사다. 승객이 떠난 텅 빈 객차에서 운전사와 차장이 눈시울을 붉힌다. 이제 더는 밤 깊은 종점에서 전차 볼 일도 없어졌다.이미 천덕꾸러기였다. 불어나는 적자에 시속 10km 남짓의 전차는, 현대화로 질주해야 할 도시에 굼벵이나 마찬가지였다. 경성전기 등 전차를 운영하던 3개 전기회사를 통합, 1961년 한국전력(주)이 출범한다. 서울시가 업무협약을 통해 한국전력의 전차를 인수한 게 1966년 6월이다.그해 10월 미국 존슨 대통령 방한이 있었다. 세종로에서 대대적인 환영 행사를 벌여야 했다. 그러니 광화문 지하도는 반드시 9월에 완공해야 했다. 일사천리다. 광화문 지하도 공사로 궤도가 뜯겨 나간다. 서대문∼종로1가와 남대문∼효자동 구간 운행이 중단된다. 존슨 환영 시가행진으로 남대문∼효자동 궤도가 아스콘에 덮인다.1967년 9월 '전차현대화5개년계획'을 발표한다. 도심 전차를 철거, 변두리로 이전하겠다는 내용이다. 전차 폐지의 포석이다. 적자투성이 느림보 전차는 도로교통에 걸림돌일 뿐이었다. 한국전력과 양수도는 그래서 필요했다.1897년 작은 발전기로 건청궁을 밝힌 전등은 놀라움 그 자체였다. 전기로 황성(황제가 기거하는 궁성)을 밝히겠다는 원대한 구상의 첫걸음이기도 했다. 전차는 전기 부대사업이었다. 한양 한복판을 질주한 신문물의 상징이자, 우리 힘으로 이루려던 근대화 표징이었다.당시 엄청난 이권 사업이 철도와 전기였다. 전기 부대사업으로 전차는 굴러든 복덩이나 마찬가지였다. 궤도를 깔려면 도로를 정비한 후 전신주를 세워야 하고 전차(tram)는 필수적으로 가선(架線)이 필요했다. 터빈을 돌려 생산한 전기를 수요처까지 송전하는 방식이 전차에도 그대로 적용되었다.아관파천을 끝내고 경운궁에서 대한제국을 선포(1987)한 고종은, 청량리 홍릉까지 능행이 잦았다. 을미(1895)년에 살해된 왕후 능을 찾아서다. 그때마다 10만 원이 소요되었다고 하나, 과장되어 보인다. 1897년 8월 독립문 건립비용으로 백성에게 모금한 '5897원 19전 2리'가 좋은 비교 대상이다.그럼에도 능행에 상당한 돈을 쓴 것은 확실해 보인다. 이를 간파한 불한당 같은 두 미국인 콜브란과 보스트 윅이 황제를 설득한다. 신문물 도입으로 능행 비용을 아끼는 동시에 백성의 발을 만들자는 그럴싸한 제안이다.한양의 전기와 전화, 전차 사업권을 획득한 '한성전기회사'가 1898년 2월 19일 설립된다. 계약은 불공정하기 짝이 없다. 자본금 150만 원의 1/2 출자자가 황실이다. 40만 원은 회사설립과 동시에, 35만 원은 1904년 5월까지다. 추가출자가 이뤄지지 않으면 기출자한 금액은 회사에 귀속된다. 미국인이 경영권을, 적용 법도 미국법에 따른다는 조건이다.한성판윤 이채연이 사장을 맡는다. 무엇보다 고종의 능행에 방점이 찍힌다. 그러나 실제 고종은 전차를 그다지 애용하지 않았다. 객차 모양이 마치 상여 같아 꺼렸다는 이야기가 전한다. 황실 전용 객차가 있었는데도 말이다.그해 9월 15일 경희궁 흥화문 앞에서 기공식이 열린다. 망치를 든 이채연과 총세무사 브라운, 미국 공사 알렌이 함께한다. 궤도는 석 달만인 12월 25일 준공된다.동력원인 발전소가 동대문 옆에 세워진다. 75kw, 600V의 직류발전기 1대다. 석탄으로 증기 터빈을 돌렸다. 40인승 개방식 객차(9×2.5m) 8대와 황실 전용 1대를 수입한다. 운전사는 일본 교토전차회사에서 초빙하고, 차장은 조선인이다.1899년 5월 3일 시험 운행을, 20일에 개통식을 연다. 고관대작과 관원, 각국 사절 등 다수가 시승한다. 운종가가 인산인해다. 전차가 가다 서기를 반복한다. 축제를 방불했다는 기록이 전한다. 이로써 종소리에 맞춰 성문을 여닫던 일상이 막을 내린다.그때나 지금이나 신문물을 보면 모두 호기심의 포로가 되나 보다. 한양은 물론 시골에서까지 구경 인파가 몰려든다. 한번 타면 종일 내리지 않는 사람이 있을 지경이다. 개방식 객차에 벽이 쳐진 상등은 3전 5분, 트인 하등이 1전 5분의 요금이다.그러나 열흘 만에 난관에 봉착한다. 5살 아이가 종로2가 궤도를 건너다 치여 사망하고 만다. 흥분한 아버지가 도끼를 들고 달려들자, 전차가 꽁무니를 뺀다. 항의하던 군중이 합세한다. 운전사와 차장이 도주해 버린다.성난 군중이 전차를 부수고, 뒤따라온 전차엔 기름을 부어 불태워버린다. 동대문 발전소까지 달려가 시위하자 미국·일본인이 공포를 쏘며 저항한다. 경무청 순검이 출동한다. 그래도 진정될 기미가 보이지 않자, 외곽에 철조망을 둘러 고압 전류를 흘려보낸다. 다음날 황제가 칙서로 보상과 위로를 지시한다.그런데도 일본인 운전사들이 무리한 요구 조건을 내건다. 결국 그들이 돌아가고, 4개월간 운행이 중단된다. 미국인 운전사 여덟과 기계공 둘을 채용하고서야, 운행이 재개된다.첫 노선은 돈의문(적십자병원)-종로-동대문-보제원(약령시)-홍릉(청량리)까지 8km 단선이다. 한성전기는 다섯 닢만 있으면 반상(班常)은 물론 남녀노소 가리지 않고 전차를 탈 수 있다고 홍보한다. 금기시하던 관습과 통념에 던져진 돌멩이다.인기에 힘입어 회사는 확장을 도모한다. 1899년 남대문까지, 1900년 종로2가에 전등을 밝히고, 1901년엔 용산까지 연장한다. 이후 남대문-광화문-효자동과 서소문 등으로 궤도가 넓혀진다.과한 투자 탓일까. 회사가 경영난에 봉착한다. 미국 회사와 합자해 '한미전기회사'로 이름을 바꾼다. 그럼에도 경영은 악화일로다. 새 주인 찾기에 급급하다. 갖은 악행은 물론 경인·경부선에 관여한 시부사와 에이이치의 가스 회사에 넘어가고 만다. 그가 설립한 '일한와사(日韓瓦斯)'에 일화 120만 엔에 매각(1909.6)되어 사업 일체가 양도된다.고종의 주식을 맡았던 콜브란은, 런던으로 도주해 버린다. 이를 알게 된 고종이 조선 통감부의 일본인 관리를 불러 추궁하나, 아무런 힘도 발휘하지 못한다. 그때까지 출자한 주식 55만 원이 허공으로 사라진 순간이다.이후 노선이 확장된다. 1915년 '경성전기(주)'로 이름을 바꿔 대중교통으로써 각종 이권을 수취한다. 1920년대 이후 급격히 증가한 인구로 콩나물 전차를 방불할 정도였다.노량진과 영등포까지 뻗어간 선로가, 1937년 중일전쟁이 터지면서 멈춰서고 만다. 전시체제로 돌입이다. 전력생산은 물론 운행에도 제약이 가해진다. 모든 투자를 멈추고 정비마저 엉망이다.그런 상태로 해방을 맞는다. 일본인 기술자가 사라지자, 혼란이 가중된다. 수백 대 객차 중 1947년엔 하루 27대만 운행 할 지경이다. 정부 수립 이듬해 133대가 운행하나, 늘어가는 인구에 비하면 턱없이 부족했다.그마저 한국전쟁으로 완전히 무너져 내린다. 궤도가 파괴되고 객차 절반이 소실된다. 휴전 후 긴급 복구로 어느 정도 운행을 재개한다. 부족한 전차에 승객이 매달려 다녔다. 1963년 서울 면적은 2배가 된다. 늘어나는 인구와 넓어지는 도시를 전차가 따라가지 못한다.곧 한계가 드러난다. 특히 느린 속도가 걸림돌로, 더는 시민의 발일 수가 없다. 도로에서 자동차 통행을 방해하는 존재로 급부상한다. 빈틈을 파고든 버스가 외곽으로 빠르게 확산한다.악순환이다. 적자가 누적되니 시설과 객차에 투자가 이뤄지지 못한다. 요금 인상도 어렵다. 빨리 없애야 할 대상으로 취급되기에 이른다. 한국전력이 서울시에 인수를 요구하나 번번이 거절당한 이유다.전차의 운명이었을까. 1968년 4월 서울시장은 1969년까지 도심 전차선을 철거하겠다는 구체적 계획을 발표한다. 버스는 3000대까지, 택시는 매월 500대씩 늘려 교통난에 대처하겠다고 했다. 6월부터 궤도가 뜯겨 나간다.황제 능행과 백성의 발로 살아온 전차가 70년 뒤안길로 사라지는 순간이다. 근대화 표징에서 현대화 퇴물로 전락하고 말았다. 아이러니다. 이후 서울은 콩나물 버스 전성시대를 구가한다. 지하철 1호선 개통(1974)도 별무효과다. 증가하는 인구를 따라가기 바쁘다. 지금은 어떤가? 전차가 열어젖힌 대중교통의 얄궂은 운명이다.