중수청은 북적북적 잔칫날... 공소청 개청식은 비공개

큰사진보기 ▲중대범죄수사청 개청식이 열린 2일 서울 중구 중수청 로비 앞에서 현판 제막식이 열리고 있다. 2026.10.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

첫째, 범죄 피해자와 사회적 약자를 가장 먼저 생각하겠습니다.

둘째, 정치적 중립과 수사의 독립을 굳건히 지키겠습니다.

셋째, 법과 원칙에 따라 공정하게 직무를 수행하겠습니다.

넷째, 최고 수준의 전문 수사 역량을 갖추겠습니다.

다섯째, 국민의 인권과 적법 절차를 철저히 보장하겠습니다.

큰사진보기 ▲중대범죄수사청(중수청) 초대 청장 직무대행인 전종민 차장이 2일 서울 중구 중수청에서 열린 개청식에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 출범한 서울 서초구 공소청에 개청식 안내문이 붙어 있다. 2026.10.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

2일 오전 10시 중대범죄수사청 2층 로비홀에서 진행된 개청식은 성대하게 진행됐다. 수장은 아직 없지만, 윤호중 행정안전부 장관, 김영진 국회 행정안전위원장, 서영교 국회 법제사법위원장, 노경필 법원행정처장(대법관)이 축사를 했고, 오동운 고위공직자범죄수사처장, 한창식 청와대 민정수석비서관, 김종철 경찰청장 직무대행도 참석했다. 또한 지방중수청장들과 100여 명의 직원들도 함께했다. 취재진도 대거 몰렸다.하지만 같은 시각 공소청에서는 소수 인원만 모여 비공개로 간소한 개청식이 열렸다. 이는 78년 만의 형사사법 시스템의 대전환 첫날, 두 기관의 현재 위치와 분위기를 보여주는 상징적인 장면인 셈이다.중대범죄수사청장 직무를 대행하는 전종민 차장은 "국가 권력을 입법과 행정과 사법으로 나누었듯, 이제 우리는 수사와 기소를 나눈다"면서 "그러나 권력을 나누는 것만으로는 충분하지 않다. 나뉜 권력이 저마다 스스로를 절제할 때, 그 나눔은 비로소 완성된다. 중대범죄수사청은 '절제'를 최우선 원칙으로 삼겠다"라고 밝혔다.전 차장은 "그래서 저희가 말하는 절제는 수사를 덜 하겠다는 뜻이 아니다. 더 정확하게 하겠다는 약속이다. 수사 역량을 키우려는 것도 더 많이 베기 위해서가 아니라, 더 적게 베고도 병의 뿌리를 도려내기 위해서"라고 했다.또한 "의사의 칼 아래 사람이 있듯, 수사의 칼 아래에도 한 사람의 이름과 일상이 놓여 있다는 것을. 그리고 그 상처는 대부분 되돌릴 수 없다는 것을. 지난날의 과오를 거울삼아, 같은 잘못을 이름만 바꿔 되풀이하지 않겠다"라고 강조했다.전종민 차장은 다섯 가지 약속을 내놓았다.이어 윤호중 행정안전부 장관은 축사에서 "우리 사회에서 가장 힘 있는 자들의 범죄를 다루는 동시에, 가장 힘없는 이들의 권리를 지키는 것. 그것이 중수청에 맡겨진 임무"라면서 "어떠한 권력과 지위에도 흔들리지 않고 오직 법과 원칙에 따라 수사하며, 국민만을 바라보는 수사 기관이 되어주시기 바란다"라고 당부했다.서영교 국회 법제사법위원장은 이 자리에서 검찰 비판을 내놓았다. "일 잘해온 수많은 검사가 있었는데, 윤석열 등 잘못된 검사들이 표적 수사, 조작 수사, 조작 기소 등으로 국민의 신뢰를 잃어갔다. 정치에도 개입했다. 그리고 대한민국 국민은 개혁의 과제로 수사권과 기소권을 분리하는 것을 저희에게 명하셨고 그 결과 검찰청은 역사의 뒤안길로 사라지게 (됐다)"라고 말했다.그는 "국회 법사위에 연락해 달라. 입법이나 필요한 예산이 있으면 행안부 장관과 잘 이야기해서 뒷받침하겠다"라고 밝혔다.한편, 같은 시각 공소청은 비공개 개청식을 진행했다. 공소청 대변인실은 취재진에게 '경건하고 차분하게 소수만 모여서 간소히 개최'라고 설명했다. 공소청은 개청식이 끝난 뒤 이정현 검찰총장 직무대행의 기념사를 취재진에게 보냈다.이정현 검찰총장 직무대행은 기념사에서 "오늘 우리는 오랜 시간 함께했던 이름을 뒤로하고, '공소청'이라는 이름으로 새로운 출발선에 섰다. 저 역시 검사로서 오랜 시간 근무해 왔기에 오늘도 다른 날과 큰 차이 없이, 그저 담담하고 차분할 것이라고 생각하였는데, 막상 이 자리에 서니 만감이 교차한다"라고 말했다.그는 "기관의 명칭, 소속 부서와 업무의 방식은 달라질 수 있겠지만, 국가 유일의 소추기관, 인권옹호기관으로서 우리가 담당해야 하는 역할과 국민을 지키기 위한 책무는 그대로"라면서 "범죄 피해자를 비롯한 사회적 약자를 보호하고, 사실과 증거에 따라 공정한 결론을 내리며, 적법 절차와 원칙을 지켜 국민의 기본권과 인권을 보호하는 것. 그것이 우리의 존재 이유이고, 기관의 이름이 바뀌더라도 변하지 않아야 할 우리의 본질인 것"이라고 강조했다.국민을 향해 "우리 공소청 구성원들은, 사건 하나하나에 대한 진심으로, 국민 여러분을 대하는 겸손한 자세로, 공정하고 책임 있는 결정으로 신뢰를 쌓겠다. 업무를 수행하는 과정에서 잘못한 지점들이 발견된다면 겸허히 돌아보고 부족한 부분은 개선해 나가도록 하겠다"면서 "공소청 구성원 모두는 범죄로부터 국민을 보호하고, 억울한 사람이 생기지 않도록 두루 살피며, 누구에게나 법이 공정하게 적용될 수 있도록 최선을 다할 것을 약속드린다"라고 전했다.