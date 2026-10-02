전남광주교육청, 최승복 전 부교육감 별세 애도

큰사진보기 ▲최승복(57) 전 전남광주통합특별시 부교육감 ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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전남광주통합특별시교육청이 2일 최승복(57) 전 부교육감의 별세 소식에 애도를 표했다.최 전 부교육감은 2024년 9월부터 올해 9월까지 2년간 광주시교육청과 전남광주통합시교육청의 부교육감으로 재직했다.이어 지난달 14일 자로 경기도교육청 제1부교육감에 발령됐으나, 부임을 앞두고 심장 질환으로 쓰러져 병원에서 치료를 받다 지난 1일 별세했다.고인은 서울대학교 경영학과를 졸업하고 아주대학교에서 경영학 석사 학위를 받았으며, 미국 플로리다주립대학교 공공정책 박사 과정을 수료했다.1996년 행정고시 39회로 공직에 입문해 국립목포대학교 사무국장, 서울특별시교육청 기획조정실장, 교육부 역사교과서 국정화 진상조사팀장 등을 거쳤다.저서로는 '교육을 교육답게 우리교육 다시 세우기', '포노사피엔스 학교의 탄생' 등이 있다.광주부교육감으로 재직하는 동안 고인은 교육 현장 뿐아니라 직원들과의 소통에도 각별한 관심을 보였다.개성 있는 옷차림과 헤어스타일로 눈길을 끌며 친숙하게 다가섰고, 70여 명이 참여하는 마라톤 동호회 '광주교육 런 클럽'을 이끄는 등 직원들과 격의 없이 소통했다.전남광주 통합 과정에서도 통합 준비와 조직 안착에 힘쓰며 통합특별시교육청 출범을 뒷받침했다.김대중 전남광주통합특별시 교육감은 애도문을 내고 "고인은 광주에 계시는 동안 누구보다 광주를 사랑하셨고, 열정적으로 전남광주 교육 발전을 위해 헌신하셨다"며 "이제 대한민국 교육 발전을 위해 더 큰 역할을 하실 것으로 기대했는데 참으로 안타깝고 비통하다"고 말했다.이어 "전남광주통합특별시교육청은 늘 바른 길을 걷고자 했던 고인의 뜻을 받들어 더 나은 교육을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.전남광주통합특별시교육청은 이날부터 8일까지를 애도 기간으로 정하고 광주청사에 임시 분향소를 설치해 교육가족이 고인을 추모할 수 있도록 했다.