진보당 "대통령 기념사, 평화적 해법 강조한 적절한 대처"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10월 1일 계룡대에서 열린 국군의날 기념식에서 사열하고 있다 ⓒ 청와대 홈페이지 관련사진보기

AD

지난 1일 제78주년 국군의 날 있었던 이재명 대통령의 기념사에 대해 진보당이 "평화적 해법을 강조한 적절한 대처"라고 평하고 "그러나 국민의힘은 국군의 날 기념사를 빌미 삼아 또다시 호전적 정쟁에 불을 붙이고 있다"고 비판했다.진보당은 2일 관련한 서면브리핑에서도 "대통령이 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 관련해 남북 간 군사적 긴장을 낮추고 단절된 대화를 복원하겠다는 기조를 밝혔다"며 이같이 평했다.이어 "이번 DMZ 사건은 9·19 군사합의와 같은 군사적 완충 장치가 무너져 접경지역이 다시 요새화되면서 벌어진 참극"이라며 "군사적 긴장 상태를 그대로 두면 제2, 제3의 사고가 되풀이될 수밖에 없다"는 우려를 내놨다.그러면서 "지금 필요한 것은 적대감을 부추기는 말폭탄이 아니라 남북 간 직통 통신선을 복원해 우발적 충돌을 미연에 방지하는 것"이라며 "따라서 군통수권자가 호전적이고 즉자적인 대응이 아니라 자칫 격화될 수 있는 접경지역의 긴장을 사전에 차단하고 평화적 해법을 강조한 것은 적절한 대처라 판단된다"고 강조했다.반면 진보당은 "그러나 국민의힘은 국군의 날 기념사를 빌미 삼아 또다시 호전적 정쟁에 불을 붙이고 있다"며 "대결과 보복만을 부르짖는 국민의힘의 선동은 한반도를 위험천만한 전쟁 위기로 몰아넣는 무책임한 망동이다. 국민의 생명안전을 정쟁의 밑천으로 삼는 구태정치를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.그러면서 "진정한 안보는 반목과 대결의 시대를 끝내고, 평화의 길을 여는 것"이라며 "거듭, 부상 장병들의 빠른 쾌유를 바란다"고 전했다.앞서 이 대통령은 국군의날 기념사에서 "남과 북은 한반도의 평화를 위해 '함께 이기는 길'을 찾아내고 신뢰를 쌓아가야 한다"며 "남북 관계의 매듭은 복잡하게 얽혀있지만, 앞으로도 인내심을 가지고 차근차근 얽힌 매듭을 풀어나갈 것"이라고 말했다.특히 "신뢰를 회복하고 단절된 대화를 복원하는 길에 북측도 이제는 함께하기를 기대하고 촉구한다"고 밝혔다.