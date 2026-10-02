정동영, 북한에 '군사분계선 협의' 제안

큰사진보기 ▲비무장지대(DMZ)에 매설된 북한 지뢰 폭발 사건과 관련해 유럽 출장을 단축, 귀국한 정동영 통일부 장관이 2일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하며 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.10.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정동영 통일부 장관이 2일 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고의 재발을 막기 위해 북한과 군사분계선(MDL)을 확인하는 협의를 시작해야 한다고 밝혔다. 북한에 대한 사과 요구는 필요하다고 보면서도, 대응 조치로 대북 확성기 방송을 다시 가동하는 데는 반대했다.정 장관은 이날 정부서울청사 출근길에 취재진을 만나 "통일부 장관으로서 북에 제의한다"며 남북 간 소통을 촉구했다. 군사분계선의 위치를 확인하고 확정하는 문제부터 대화를 시작하자는 제안이다.그는 군사분계선을 표시하는 표식 대부분이 사라진 상황을 사고 재발의 위험 요인으로 지목했다. 정 장관의 설명에 따르면, 정전 당시 약 248㎞ 구간에 설치한 표식 1292개 가운데 현재 남아 있는 것은 약 180개다. 정 장관은 남한과 북한, 유엔사령부가 파악하는 분계선에 차이가 있다며 이를 해소해야 유사한 사고를 예방할 수 있다고 주장했다.북한의 책임을 묻는 문제와 관련해서는 "사과를 요구하는 것은 당연하다"고 말했다. 최종 조사 결과에 따른 정부 조치와 관계 부처 간 협의도 필요하다는 입장을 밝혔다. 부상 장병들에게 위로를 전하고 병문안을 가겠다는 뜻도 나타냈다.반면 정치권 일각의 대북 확성기 방송 재개 요구에는 "무책임하고 위험천만한 일"이라고 비판했다. 군사적 긴장을 높이는 방식으로는 문제를 해결하기 어렵다며, 남북이 상호 존중과 평화공존을 모색해야 한다고 강조했다.정 장관은 이번 사고를 정부의 대북 정책을 공격하는 근거로 삼는 데도 선을 그었다. 사고에 필요한 조치를 취하되, 정부가 추진해 온 평화 정책을 왜곡하거나 훼손하는 방향으로 대응해서는 안 된다는 취지다.이번 사고는 지난 9월 21일 육군 25사단 관할 서부전선 DMZ에서 수색로를 개척하던 중 발생했다. 두 차례 폭발로 수색대대장 등 간부 3명이 다쳤다.강신철 국방부 장관은 지난달 29일 국회에서 현장의 북한 지뢰가 유실된 것이 아니라 북한의 군사분계선 일대 요새화 과정에서 매설된 것이라고 설명했다. 북한은 다음 날 김여정 노동당 총무부장 담화를 통해 우리 군 발표를 부인했다.정 장관은 지뢰 사고 대응을 위해 유럽 출장의 남은 일정을 취소하고 지난 1일 귀국했다. 당초 아일랜드와 독일을 추가로 방문한 뒤 5일 돌아올 예정이었으나 귀국을 나흘 앞당겼다.