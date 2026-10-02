글로벌 진로탐험대 전액 삭감... 전교조 "추진 과정 반성해야"

큰사진보기 ▲지난 9월 29일 세종시의회 앞에서 열린 세종교육연대 긴급 기자회견 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 29일 세종교육연대 기자회견에서 이상미 전교조세종지부장이 시의회의 예산 승인 반대를 강력히 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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세종시교육청이 추진해 온 강미애 세종시교육감의 공약 사업인 약 196억 원 규모의 '글로벌 진로 탐험대' 추가경정예산이 어제(1일) 늦은 밤 시의회 상임위원회 심사에서 전액 삭감됐다. 준비 부족과 재정 건전성 우려가 제기된 가운데, 전국교직원노동조합(전교조) 세종지부는 즉각 환영 논평을 내고 사업의 전면 폐기를 촉구했다. 반면, 세종시교육청은 시의회 예산 삭감 및 전교조의 논평과 관련해 내부적으로 입장을 고심하며 준비하고 있는 것으로 알려졌다.전교조 세종지부(지부장 이상미)는 이번 예산 삭감 직후 논평을 내고 "졸속적으로 추진돼 온 '글로벌 진로탐험대' 사업에 제동을 건 이번 결정을 환영한다"라고 밝혔다.이어 지부는 "학생들이 실제로 참여할 구체적 경로와 방문 기관, 세부 일정이 확정되지 않았고, 학생 안전을 위한 대책과 사고 발생 시 대응 방안도 충분히 마련되지 않았다"라며 "더욱이 대규모 사업비를 산정하는 과정에서 원가 계산에도 오류가 확인되는 등 예산 산정의 신뢰성마저 확보하지 못했다"라고 강하게 비판했다.특히 전교조는 세종교육청의 추진 태도를 정조준하며 "세종교육청은 사업의 핵심 내용을 직접 준비하고 검증하기보다 운영업체를 입찰로 선정해 세부 프로그램과 운영을 맡기겠다는 답변을 내놓았다"라며 "5400명의 학생이 참여하는 대규모 해외 체험사업을 추진하면서 세부 프로그램과 안전대책, 예산 산정조차 제대로 갖추지 않은 채 업체 선정 이후에 구체적인 내용을 채워가겠다는 안일한 태도가 교육안전위원회의 심의 과정에서 여실히 드러났다"고 직격했다. 아울러 이러한 행태를 "'업체 만능주의' 사업의 실체"라고 규정했다.나아가 지부는 교육재정 악화 가능성과 소통 방식의 한계를 지적하며 "이번 예산 삭감은 그동안 제기된 우려가 결코 가벼운 문제가 아니었음을 보여준다"라며 "교육감의 공약이라는 이유만으로 사업의 필요성과 효과가 충분히 검증되지 않은 채 막대한 예산을 투입하려는 교육행정에 대해, 보건복지부에 이어 세종시의회가 다시 한번 면밀한 검토를 통해 제동을 건 결정을 의미 있게 받아들여야 한다"고 강조했다.끝으로 전교조 세종지부는 "이제 세종교육청이 해야 할 일은 사업 규모를 줄이거나 재원을 달리해 다시 추진할 궁리를 하는 것이 아니다"라며 "시의회 예산 삭감을 통해 그동안 드러난 문제를 인정하고 '글로벌 진로탐험대' 사업을 전면 폐기하고 추진 과정에 대해 반성해야 할 것"이라고 거듭 촉구했다.당초 글로벌진로탐험대 사업은 중학교 3학년 전체 학생 5400여 명 전원을 미국, 캐나다, 유럽 등 주요 해외 국가로 보내 대규모 진로 체험을 시키겠다는 강미애 교육감의 야심 찬 1호 공약으로 출발했다.그러나 추진 과정에서 보건복지부와의 사회보장제도 협의 과정에 제동이 걸리면서, 학생들의 자부담 격차 문제 및 안전 우려 등으로 인해 당초 구상되었던 미국·캐나다·스위스 등 서구권 국가들이 대거 제외되는 곡절을 겪었다. 결국 사업 범위가 국내 및 아시아 권역으로 대폭 축소되면서 교육계 안팎에서는 '반쪽짜리 사업으로 전락했다'는 비판을 면치 못했다.여기에 설상가상으로 이번 시의회 상임위의 예산 전액 삭감 조치까지 겹치면서, 핵심 공약 사업은 동력을 완전히 상실하고 최대의 좌초 위기를 맞게 됐다.강미애 교육감은 2일 오전 뉴스피치와의 통화에서 시의회 예산 삭감 결과와 전교조의 논평에 대해 "아직은 구체적인 의견이 없다"며, 공식적인 입장 표명 여부 등에 대해서는 "현재 내부적으로 고심하며 준비 중에 있다"고 신중한 입장을 밝혔다.보건복지부의 제동에 이어 상임위 차원의 예산 전액 삭감이라는 거센 암초를 만난 강 교육감의 핵심 공약이 향후 예산결산특별위원회의 심사와 본회의 최종 의결 과정에서 어떤 국면을 맞이할지 지역 교육계의 이목이 쏠리고 있다.