성기홍 청와대 수석 "김지용, 윤석열 장모 수사하다 좌천"

큰사진보기 ▲김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 9월 17일 서울 종로구에 마련된 사무실로 출근하면서 취재진 질문을 받고 있다. 2026.9.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성기홍 홍보소통수석이 1일 청와대 기자회견장에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.10.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

청와대가 중대범죄수사청(중수청) 초대 청장 후보자로 지명된 김지용 전 검사장을 둘러싼 여권 내부의 거센 반발을 일축하며, 인사청문회 정면 돌파 방침을 분명히 밝혔습니다.성기홍 청와대 홍보소통수석비서관은 2일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>와의 인터뷰에서 김 후보자를 향한 '친윤 검사' 프레임에 대해 "전혀 사실이 아니다"라고 강하게 선을 그으며, 검증을 거친 적임자임을 거듭 강조했습니다.아울러 성 수석은 최근 정치권의 최대 관심사로 떠오른 강훈식 대통령 비서실장의 거취 문제와 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고에 대한 대통령의 메시지 논란 등에 대해서도 청와대의 구체적인 입장을 설명했습니다.성기홍 수석은 당내 강경파 의원들이 김지용 후보자를 겨냥해 '반민특위', '맛집에 속았다' 등의 거친 비판을 쏟아내며 지명 철회를 요구하고 있는 상황에 대해 "비판과 비평은 기본적으로 객관적인 사실에 근거해야 한다"고 지적했습니다.성 수석은 "행정안전부 장관의 제청 이후 일각에서 제기된 의혹들을 (청와대 차원에서) 다시 한번 꼼꼼하게 검증했다"라며 "살펴보니 김지용 후보자가 친윤검사라는 정치적 주장은 전혀 사실이 아니"라고 반박했습니다. 이어 "김 후보자는 과거 추미애 법무부 장관 시절 검사장으로 발탁됐던 인물이다. 불기소 처분 상태였던 윤석열 전 검찰총장 장모 사건에 대해 오히려 재기수사 명령을 내렸던 분"이라며 "그 일로 인해 윤석열 정부 들어 좌천되고 쫓겨났던 분"이라고 반박했습니다.그러면서 "중수청이 2일 청장 부재 상태로 공식 출범한 만큼, 소모적인 논란을 조속히 종식하고 새로운 형사사법체계의 틀을 구축해야 한다"면서 "흠결이 없는 후보자가 국회 인사청문회 절차를 밟도록 요청하는 것"이라고 밝혔습니다.전날 이재명 대통령이 정청래 전 대표를 청와대로 초청해 만찬을 가진 것에 대해서는 "대선 과정에서 함께 전선을 넘었고 집권 초기 호흡을 맞췄던 관계"라며 "최근 입원했던 정 전 대표의 건강 회복을 격려하는 위로 차원의 자리였을 뿐, (인사 논란과는) 별개의 만남"이라고 선을 그었습니다.청와대 참모진 개편과 안보 현안에 대한 설명도 이어졌습니다. 성 수석은 전날 단행된 인사에서 거취가 확정되지 않은 강훈식 비서실장에 대해 "대통령을 보좌하는 비서실의 총책임자이자 참모장으로서 매우 막중한 자리"라고 평가했습니다.그는 "비서실장은 대통령 곁에서 '레드팀' 역할도 수행하고 국정 과제를 조율하며 기강을 잡는 핵심 포스트"라며 "교체 여부는 국정 운영에 있어 매우 중요한 결정 사항이기 때문에 대통령께서 깊이 숙고하고 고민 중인 것으로 이해해 달라"고 말했습니다.하준경 경제성장수석을 정책실장으로 내부 승진 발탁한 배경에 대해서는 "거시적 경제 성장의 온기가 서민들에게 스며들 수 있도록 주거, 일자리, 서민금융 등 3대 사회정책을 실질화하기 위한 적임자"라고 덧붙였습니다.한편, 국군의 날 기념사에서 DMZ 지뢰 폭발 사고를 '불의의 사고'로 표현해 북한 눈치 보기가 아니냐는 야당과 일부 보수 언론의 비판에 대해서도 해명했습니다.성 수석은 "해당 표현은 국가를 위해 헌신하다 크게 다친 장병과 그 가족들을 진심으로 위로하고 격려하는 맥락에서 나온 것"이라며 북한에 면죄부를 주려는 의도가 결코 아니라고 반박했습니다. 이어 "현재 군과 합참 차원에서 명백한 원인 규명 작업이 진행 중"이라며 "철저한 과학적 조사 결과가 나오는 대로 북한에 엄중한 책임을 묻고 필요한 상응 조치를 단호히 취해나갈 것"이라고 밝혔습니다.아울러 조희대 대법원장이 대법관 재제청 요구를 거부한 사태에 대해서는 "노태악 전 대법관 퇴임 시점부터 오랜 기간 제청 절차를 지연시켜 사법 공백을 초래한 것은 대법원 측"이라며 "대법원이 하루빨리 재제청 절차를 밟아 사법 공백 장기화를 막아야 한다"고 촉구했습니다.