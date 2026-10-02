전체 물가 2.9% 뛸 때... 9월 농축산물 물가 1.0% 내렸다

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 9월 17일 서울 신영시장을 찾아 추석 성수품 수급 동향과 전통시장 온누리상품권 환급행사 현장을 점검하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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추석 명절을 맞아 성수품 공급을 확대하고 대규모 할인 지원을 펼친 결과, 지난 9월 농축산물 소비자물가가 전년 대비 하락세로 돌아선 것으로 나타났다. 전체 소비자물가가 상승 흐름을 이어가는 상황에서 농축산물 가격 안정이 전체 물가 부담을 다소 누그러뜨렸다는 분석이다.농림축산식품부는 2일 국가데이터처가 발표한 '2026년 9월 소비자물가지수 동향'을 인용해, 전체 소비자물가는 전년 동월 대비 2.9% 상승했으나 농축산물 물가는 1.0% 하락했다고 밝혔다.앞서 정부는 이번 추석 기간 성수품 공급량을 평시 대비 1.6배 늘리고, 농협과 민간 유통기업이 참여하는 대규모 할인 행사를 진행했다.품목별로 보면 농산물이 전반적인 작황 호조에 힘입어 전년 동월 대비 4.0% 하락했다. 지난 8월 폭염과 강우 여파로 출하량이 줄어 일시적으로 가격이 뛰었던 애호박 등 일부 품목도 명절 이후 기상 여건이 나아지며 출하량이 늘어 하락세로 돌아섰다.김장철을 앞둔 배추와 무의 수급 상황은 다소 엇갈린다. 가을배추는 현재까지 생육 상태가 양호해 김장철 공급이 안정적일 것으로 전망된다. 반면 김장용 무는 초기 생육이 부진해 철저한 생육 관리가 필요한 상황이다.농식품부는 정부 비축물량 운용과 함께 생육관리 협의체를 통한 현장 기술지도, 약제·영양제 지원 등을 추진해 김장철 수급 불안에 대비할 계획이다.반면 축산물은 명절 수요가 몰리며 전년 동월 대비 3.7% 올랐다. 도축 마릿수가 줄어든 쇠고기와 돼지고기 가격이 강세를 보였으나, 돼지고기는 하반기 도축 물량이 늘어나는 10월 이후 안정세에 접어들 것으로 농식품부는 전망했다. 닭고기와 계란 역시 생산량이 전년 수준을 웃돌며 산지가격이 안정되는 추세라는 설명이다.농식품부는 소·돼지·계란 할인지원과 출하 장려금 지급을 지속하는 한편, 최근 하락한 육계 가격이 외식업계의 치킨 소비자 가격에 반영될 수 있도록 업계와 긴밀히 협의할 계획이다.식품과 외식 물가는 유류비·원재료비·환율 상승 등 누적된 인상 압력으로 전년 대비 각각 2.1%, 2.5% 상승했다. 정부는 세제 지원과 원료 구매 자금 지원을 통해 가격 인상 폭을 최소화한다는 방침이다.박정훈 농식품부 식량정책실장은 "성수품 공급 확대와 대규모 할인행사를 선제적으로 추진해 추석 물가 부담을 덜 수 있었다"며 "앞으로도 농축산물 수급 동향을 철저히 점검해 생산자와 소비자 모두의 편익을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.