무르익은 가을밤이 제철, 여기서 즐겨야 합니다

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큰사진보기 ▲천체투영관에서 누워서 보았던 3D 화면 ⓒ 백세준 관련사진보기

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"구름이 다 가려서 관측이 어렵겠네요."

큰사진보기 ▲주관측실에서 천장이 열리며 관측 준비를 하고 있는 모습 ⓒ 백세준 관련사진보기

큰사진보기 ▲스마트폰으로 선명하게 담을 수 없으나 진귀한 경험이었던 토성의 모습 ⓒ 백세준 관련사진보기

큰사진보기 ▲자세하게 보고 쉽게 판단하지 말기를 ⓒ 백세준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 오마이뉴스에 게재 후 개인 브런치(brunch)에도 실립니다.

해의 시간보다 달의 시간이 점점 길어지고 있는 요즘, 밝게 빛나는 무수한 별을 한없이 보고 싶은 충동을 느꼈다. 강화 세컨하우스 마당에서도 밤이면 별이 잘 보였으나 더욱 선명하게 경험하고 싶었다.그렇게 찾아보다가 강화천문과학관이라는 곳에서 기가 막힌 홍보 배너를 보게 되었다. 마치 제철 먹거리처럼 지금이 관찰 적기인 '토성'을 볼 수 있다는 것이었다. 학창시절 과학책에서 이미지로만 보았던, 수성, 금성, 지구, 화성, 목성 다음에 있는 그 토성을 볼 수 있다고?가을철이면 토성이 잘 보인다는 문구에 혹해서 와이프와 아들과 함께 이른 저녁을 먹고 강화천문과학관으로 향했다. 자동차 헤드라이트와 드문드문 있는 가로등에 의지해 어둑어둑한 시골길을 달렸다. 강화 세컨하우스에서 그리 멀지 않고 도심에서 오기에도 접근성이 좋은 곳에 위치해 있었다. 금요일 저녁에 방문했는데, 평일 불금(?)이어서 그런지 드넓은 주차장에 차량이 3~4대밖에 없었다.유리 출입문을 밀고 들어가니 어쩐지 휑한, 그러나 천문과학관의 이름에 걸맞게 무언가 우주스러운(?) 벽지가 반겨주는 매표소에서 입장권을 발권 받았다. 별을 관측할 수 있는 시간은 정해져 있는데, 9월과 10월은 저녁 7시 반부터 9시 반까지 30분 단위로 진행되고 있었다.우리가 방문했을 때 관측 시간이 조금 남아서 천체투영관이라는 곳도 함께 티켓을 끊어 관람했다. 천체투영관은 관람실인데 하늘에 빔 프로젝트를 쏘아서 여러가지 별자리들을 천문과학관 직원분이 설명을 해주었다. 좌석이 뒤로 완전히 눕혀지기 때문에 누워서 설명을 듣고 보았다. 중간중간 직원분이 질문도 던지고(우리는 답을 못해 침묵으로 일관하고), 별에 대한 다양한 전문 정보를 알려주어서 한번쯤 들을 만했다.천체투영관이 끝나자 관측시간이 되어 직원분의 안내에 따라 2층으로 올라가 먼저 관측실에 대한 정보와 관측할 때 주의사항 등을 들었다. 그러나 더 청천병력 같은 소식을 함께 들었다. 이날 하늘에 구름이 너무나 많았는데, 이로 인해 별을 다 가려버린 것이다. 구름이 많으면 별을 못본다는 기본적인 사실을 천문과학관 오면서는 생각을 왜 못했을까.그래서 직원분도 난감해 했고, 관측실을 가보긴 할테지만 실제로 망원경으로 별을 관측하기에는 어려울 것이라고 했다. 이러한 경우가 비일비재해서 관측실 견학으로 대체된다는 안내를 해주었다. 우리는 아쉬워했지만 일단 망원경이 어떻게 생겼는지 구경만 해보자는 생각으로 관측실 견학에 참여했다.천문과학관 맨 위층으로 올라와 실외로 나오니 정말 별이 하나도 보이지 않았다. 맨눈으로도 이렇게 안보일 정도이니 망원경으로는 관측하기 어렵겠다고 생각했다. 관측실은 총 2개로 나뉘어져 있는데, 성단과 성운 등을 자세히 관찰할 수 있는 주관측실과 여러 개의 망원경이 놓여져 있고 여러가지 별자리와 토성 등을 볼 수 있는 보조관측실이 있었다.제일 먼저 보조관측실로 가서 망원경이 어떻게 생겼고 작동하는지 설명을 들었다. 그렇게 아쉬운 마음으로 고개를 들었는데 일부분에 구름이 걷혀서 별이 반짝 빛나는 것이 보였다. 그래서 직원분에게 "저거 별 아니에요?" 하며 어서 망원경으로 보여 달라는 시그널을 보냈다. 직원분도 맞는 것 같다며 조금만 더 기다려 보자고, 그럼 구름이 걷힐 수도 있을 것 같다고 했다.저 멀리 반짝이는 비행기를 보고도 별이라고 착각할 만큼 별에 대한 집착이 심해졌지만, 그것을 알았는지 구름이 야속하게도 걷히지 않았다. 별도 별이지만, 토성을 볼 것이라는 기대를 하고 왔는데 못봐서 아쉬움이 매우 컸다. 그러나 우리는 걷혔다가 드리웠다가 하는 구름을 보고 다음 관측 시간까지 기다려보자고, 그럼 볼 수 있지 않을까 하는 기대를 했다.1층 대기실에 앉아 기다리는 동안 나는 언제 이렇게 별 하나를 보겠다고 노력했는지 떠올려보았다. 그렇게 어렸을 적 추억까지 생각을 하게 될 때쯤 새로운 관측시간이 되어 다시 관측실로 모였다. 직원분도 교대를 해서 새로운 분으로 변경이 되었다. 이때는 우리 말고도 4팀이 더 있어서 조금 더 활기차고 기대에 부푼 모습이 배가 되었다.그렇게 계단을 올라가는 도중 직원분이 아주 낭랑한 목소리로 아까보다 구름이 많이 걷혀서 어쩌면 별자리와 토성을 볼 수도 있을 것 같다고 했다. 그러나 구름이 계속해서 변하고 있으니 상황은 바뀔 수도 있다고 했다. 직원분과 우리들은 함께 마음이 급해졌고 고래 같은 구름이 하늘을 뒤덮기 전에 한시라도 빨리 관측실로 올라가 별을 바라보아야 했다.다시 보조 관측실로 올라와서 직원분의 빠르고 정확한 설명을 듣는 도중 구름은 점점 더 걷히기 시작했다. 육안으로도 매우 많은 별들이 우리에게 쏟아졌고, 여름의 대삼각형과 북극성, 북두칠성, 카시오페아 등도 모두 관측이 되었다. 그리고 가장 중요한 토성도 동쪽 하늘의 구름이 걷혔다가 드리웠다 하면서 보였다가 안보였다가 숨바꼭질하고 있었다.그래서 직원분은 망원경이 토성을 쫓도록 세팅을 해두고 관람객들이 편하게 볼 수 있도록 환경을 마련해주었다. 모두들 토성을 본다는 생각에 고양돼 있었다. 그렇게 망원경이 토성을 담아냈을 때 관람객들은 차례차례 숨죽여 망원경 렌즈에 눈을 갖다댔다.토성의 고리까지 완벽하게 보였는데, 고리까지 보는 것은 더욱 행운이라는 직원분의 말에 다들 환호성을 질렀다. 그리고 직원분의 센스 넘치는 서비스까지 이어졌다. 망원경 렌즈에 스마트폰을 대서 토성 사진을 찍어준다고 했다. 물론 스마트폰의 기종에 따라 카메라의 성능이 차이가 있기에 사진이 잘 나오지 않을 수도 있다고는 했으나 최선을 다해서 찍어주시는 직원분의 모습에 모두들 감사함과 만족감을 느꼈다.그렇게 우리는 여러 망원경을 돌면서 수많은 별의 모습과 색깔, 그리고 토성까지 보고 또 보았다. 윤동주 시인이 <별 헤는 밤>에서 별 하나의 추억과 별 하나의 사랑과 별 하나의 쓸쓸함이라고 표현한 이유를 아주 조금이라도 헤아릴 수 있는 밤이었다.별을 보러 가지 않는 날에도, 구름이 많은 날이면 '오늘은 별이 안보이겠네' 하며 괜히 아쉬워한다. 이제 곧 온 세상의 나무가 붉고 노랗게 옷을 갈아입고 바람은 차가워지는 이 가을에, 고개를 들어 가을에만 볼 수 있는 토성과 수많은 별을 한눈에 담아낼 수 없어 빙글빙글 돌며 하늘을 바라보는 경험을 해보면 어떨까?