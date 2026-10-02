박근혜 자서전 봤더니... 중앙일보 인용 내용 '없다'

▲책에서 2002년 방북을 다룬 분량은 '북한에서 날아든 초청장'이라는 제목의 장으로 10쪽(194쪽부터 203쪽까지)이 할애됐다. 책에서 박씨는 김 위원장과 백화원 영빈관 내 별도의 회의실에서 속기사 한 명을 배석한 채 한 시간 동안 면담을 가졌다면서 위와 같이 썼다(빨간색 네모 안). ⓒ 박성우 관련사진보기