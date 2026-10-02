쉰을 넘겨서야 알게 된 '노인'이라는 이름

큰사진보기 ▲청려장보다 먼저 필요한 것, 나이 들어도 일할 자리 ⓒ 픽사베이 관련사진보기

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제30회 노인의 날이다. 매년 10월 2일이면 어김없이 돌아오는 날이지만, 올해는 이 날짜가 유독 예사롭지 않게 다가온다. 1970년대생, 지천명(知天命)을 넘긴 나도 이제 몇 년 뒤면 자연스럽게 '노인'이라는 이름표를 달게 될 것이기 때문이다.이날은 1990년 유엔 총회에서 제정된 '세계 노인의 날(10월 1일)'을 기원으로 하는 기념일이다. 국군의 날과 겹치는 점을 고려해 우리나라는 하루 뒤인 10월 2일로 정했다. 1997년 법정기념일로 지정된 이후 매년 이날이면 노인복지에 기여한 이들을 포상하고, 100세를 맞은 어르신들에게 대통령 명의의 '청려장(靑藜杖)'을 하사한다.여기서 청려장이란 지팡이다. 통일신라 시대부터 이어져 온 전통에 따라 주어지는 이 가볍고 단단한 명아주 지팡이는 건강과 장수의 상징이다. 지난 2025년 제29회 기념식 당시 100세를 맞은 어르신이 2568명에 달했고, 100세 이상 인구가 8891명에 이르렀다는 통계는 무병장수가 더 이상 기적이 아닌 현실임을 보여준다.내 어린 시절만 해도 환갑(還甲)은 동네가 떠들썩하게 잔치를 벌이는 인생의 큰 날이었다. 그 시절을 기준으로 따지면 나 역시 환갑이 불과 몇 년 남지 않은, 예비 노인인 셈이다. 하지만 이상하게도 지금의 나는 스스로를 노인이라 생각해 본 적이 없다.건강 문제나 몸속 세포의 사정은 겉과 다를지 몰라도, 적어도 거울에 비친 모습을 볼 때면 마음가짐은 더욱 그렇다. 심지어 다 큰 대학생 아들과 식당이나 미용실에 갈 때면 종종 "삼촌하고 왔느냐"는 인사를 듣는다. 처음엔 그저 기분 좋으라고 건네는 립서비스인 줄 알았지만, 사실을 알고 당황하는 업주의 표정을 보면 아주 빈말만은 아닌 것 같다.내가 사회생활을 왕성하게 시작한 30대 중반에는 어느 조직에서나 40대라면 완연한 '어른'이었다. 그러나 훗날 국가지원사업의 지원 자격을 알아볼 때 만 39세까지도 '청년'으로 분류되는 것을 보며 신선한 충격을 받았다.'아니, 내가 청년이라고?'당혹스러움도 잠시, 이는 길어진 평균수명과 변화한 인구 구조가 만든 필연적인 결과였다. 통계청에 따르면 우리나라는 이미 65세 이상 인구가 20%를 넘어서는 초고령사회(2025년 기준 20.3%)에 진입했다. 내가 살고 있는 전북특별자치도의 경우 그 비율이 25.4%로 전국 평균을 훌쩍 뛰어넘는다. 이제 나이라는 잣대 하나로 세대를 무 자르듯 썰어낼 수 없는 시대가 된 것이다.농촌의 현실을 보면 이 변화는 더욱 극명하다. 고령화가 가파르게 진행된 농촌에서는 50~60대를 감히 노인이라 부르지 못한다. 평균 연령 80대인 마을에서 마을 대소사를 도맡아 뛰는 비교적 젊은 60대 이장에게 '청년 이장'이라는 수식어가 자연스럽게 붙을 정도다.브라운관 속 배우들을 봐도 그렇다. 내가 초등학생 때 보았던 배우가 내가 지천명이 된 지금까지도 여전히 크게 변함없는 모습으로 현역에서 활동한다. 나이를 겉모습만으로 가늠하는 것 자체가 무의미해진 것이다.60세라고 해서 예전의 '환갑 노인'처럼 시쳇말로 뒷방으로 물러나는 시대가 아니다. 70세라고 삶의 열정이 식는 것도, 80세라고 세상과 단절되는 것도 아니다. 최근 통계청 조사(2024)에 따르면 55~79세 고령층의 69.4%가 장래에도 계속 일하기를 희망했으며, 이들이 원하는 근로 연령은 평균 73.3세였다.그러니 '노인(老人)'이라는 의미도 이제는 달라져야 한다. 숫자로 사람을 묶는 낡은 프레임에서 벗어나, 그 사람이 현재 어떤 삶의 궤적을 그리며 살아가고 있는지를 바라봐야 하지 않을까.올해로 30번째를 맞은 노인의 날. 환갑을 향해 가는 문턱에서 나는 여전히 가보고 싶은 곳이 많고, 쓰고 싶은 글이 차고 넘친다. 새로운 도전에 가슴이 뛰고, 아들 곁에서 젊은 삼촌 행세를 하며 유쾌하게 웃을 수 있는 에너지가 있다. 나이는 정말 숫자에 불과하다는 말을 이제야 조금은 알 것 같다.그러니 중요한 것은 몇 살인가가 아니라 그 나이에 무엇을 꿈꾸며 어떻게 살아가고 있는가 하는 점이다. 하지만 이러한 개인의 열정과 다짐이 현실에서 길을 잃지 않으려면, 이를 뒷받침할 사회적 토대의 변화가 반드시 동반되어야 한다.우리나라는 이미 65세 이상 인구가 전체의 20%를 넘어서는 초고령사회에 진입했다. 길어진 기대수명과 여전히 왕성한 시니어들의 근로 의욕을 고려할 때, 현실에 뒤처진 법정 은퇴 시점을 조속히 연장하거나 유연한 계속고용 제도를 안착시키는 사회적 합의가 시급하다. 이와 더불어 양적 팽창에만 머물러 있는 시니어 일자리 정책의 뼈대도 전면적으로 개편·확장해야 할 때다.현재 시니어 일자리 사업은 여전히 잡초 제거, 쓰레기 줍기 등 단순 환경 미화 중심의 공익활동에 크게 편중되어 있다. 관련 연구 통계에 따르면 시니어의 경력과 역량을 실질적으로 활용할 수 있는 사회서비스형 일자리는 여전히 전체의 11% 안팎에 불과한 실정이다. 이제는 주먹구구식 일자리 늘리기가 아니라, 정확한 인구 및 산업 데이터를 바탕으로 다변화된 시니어 일자리를 창출해야 한다.평생의 생업에서 축적한 귀중한 전문성이 사장되지 않도록 기업 컨설팅, 디지털 IT 역량 멘토링, 세대 통합형 프로젝트 매니저 등 질적으로 고도화된 일자리 모델을 적극적으로 발굴하고 적용할 때다.물론 이미 시행하고 있는 시니어 정책들이 있는데 무슨 소리냐고 반문할 수도 있다. 하지만 청년층에 비해 상대적으로 부족했던 기존 일자리 정책의 관성은, 본격적인 초고령사회에 들어선 우리 현실에 비춰볼 때 여전히 아쉬움이 남는 이유다.당장 거리로 나가 보면 그 현실을 쉽게 확인할 수 있다. 생계를 위해 폐지 수집에 나서는 노인은 전국적으로 4만 2천 명에 달한다. 실제로 우리나라의 65세 이상 노인 빈곤율은 39.7%로, OECD 평균의 2.7배나 된다. 65세 이상 노인 10명 중 9명이 국민연금과 기초연금 등을 받고 있지만, 수급자의 절반은 월 수령액이 50만 원도 되지 않아 노후 생활을 유지하기에는 턱없이 부족하다.정부는 이런 노인 빈곤 문제 해결을 위해 소득이 적을수록 기초연금을 더 많이 받도록 제도 개선을 추진했다. 하지만 수급 범위가 줄어들 수 있다는 논란 속에 당초 계획에서 크게 후퇴해 소득 하위 30%에게 월 3만 원을 인상하는 데 그쳤다.반도체 호황에 힘입어 올해 1인당 국민소득 4만 달러 진입이 예상되는 등 경제 성장세 속에서도, 여전히 수많은 노인이 굽은 허리로 무거운 손수레나 리어카를 끌고 거리로 나선다. 폐지를 조금이라도 더 확보하기 위해 수거 장소를 두고 다툼이 벌어지는 일도 심심치 않게 들려온다.나 역시 과거(2024년) 사무실을 정리하면서 폐지를 직접 옮겨 팔아본 적이 있다. 100㎏이 넘는 폐지를 옮기는 일이 생각보다 훨씬 힘들다는 것을 몸으로 느꼈다. 2년 전 일이기는 하지만 그렇게 많은 폐지를 모아도 손에 쥐는 돈은 고작 얼마 되지 않았다. (관련 기사: 폐지 100kg, 고물상에선 얼마일까)그 일을 평생의 생계 수단처럼 이어가는 노인들의 고단함을 그때 조금이나마 짐작할 수 있었다. 물론 폐지 수집을 하는 모든 노인을 두고 일자리가 없기 때문이라고 단정할 수는 없다. 자신의 의지와 필요에 따라 그 일을 선택하는 경우도 있을 것이다.하지만 여기서 중요한 것은 노인들이 선택할 수 있는 '일자리의 폭'이다. 시니어 일자리 정책이 단순히 '노인에게 일자리 하나를 만들어주는 것'에 머물러서는 안 되는 이유도 여기에 있다. 평생 쌓아온 경력과 기술, 전문성을 활용할 수 있는 양질의 일자리가 충분하다면, 굳이 굽은 허리로 리어카를 끌며 생계를 이어가야 하는 노인도 지금보다 줄어들 수 있을 것이다.이제부터라도 우리 사회는 단순히 노인의 날에 장수를 축하하며 멋진 지팡이 하나를 선사하는 것으로 제 할 일을 다했다고 여겨서는 안 된다. 진정한 예우란 100세에 이르기까지 의미 있고 활력 있는 삶을 영위할 수 있는 사회적 기반을 제공하고, 그 치열한 삶 이후에 주어지는 명예로운 포상이어야 한다. 공공의 지원에만 의지하다가 그 예산이 끊기면 곧바로 일자리를 잃고 마는 단기적인 처방으로는 한계가 분명하다.시니어들의 나이는 숫자일 뿐이라는 외침이 공허한 자기위안으로 끝나지 않으려면, 나이 듦이 곧 '숙련됨'으로 존중받고 정당한 쓰임새를 이어갈 수 있는 정책적 확장이 반드시 필요하다. 일할 능력과 의지가 있는 시니어들에게 그 경륜에 합당한 자리가 주어지는 사회, 그것이 우리가 진정으로 완성해 나가야 할 노인의 날의 풍경이다.누구나 노인이 되고 늙어간다. 오늘의 청년이 내일의 노인이 되는 삶이기에, 노인 정책의 고도화는 특정 세대만을 위한 문제가 아니라 결국 우리 모두의 미래를 준비하는 일이다.