어기구 의원, 철강산업 '조세특례제한법' 개정안 대표발의

큰사진보기 ▲어기구 국회의원이 국내생산세액공제 대상 분야에 철강을 명시하는 ‘조세특례제한법 일부개정법률안’을 대표발의했다. ⓒ 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

어기구 국회의원(더불어민주당·당진시·기후에너지환경노동위원회)이 국내생산세액공제 대상 분야에 철강을 명시하는 '조세특례제한법 일부개정법률안'을 대표발의했다.국내 철강 생산에 대한 세제 지원 근거를 마련해 생산시설의 해외 이전을 막고 국내 투자와 생산 확대를 유도하기 위한 취지다.현재 철강산업은 고율 관세와 수입규제 등 글로벌 보호무역주의 확산과 더불어 세계적인 공급과잉, 에너지 비용 상승, 탄소배출 규제 강화 등으로 다각적인 어려움을 겪고 있다.철강은 자동차·조선·기계·방위산업 등 국가 주력산업에 핵심 소재를 공급하는 기간산업인 만큼, 국내 생산기반 약화 시 제조업 전반의 경쟁력과 공급망 안정성에 직격탄이 될 수 있다는 지적이 나온다.그러나 정부가 추진 중인 국내생산세액공제 개정안에는 철강이 대상 분야로 명시되어 있지 않아, 국내 생산기지 유지와 저탄소·고부가가치 철강재 전환을 지원할 실제 생산 연계 세제 혜택이 시급한 상황이다.이번 개정안은 태양광·풍력 발전, 이차전지, 반도체 등과 함께 철강을 국내생산세액공제 대상 분야로 명시했다. 이를 통해 경제안보상 중요성과 국내 생산기반 등 법정 요건을 충족하는 철강제품을 지원 품목으로 지정할 수 있는 법적 근거를 담았다.공제 방식은 국내 직접 생산 및 판매 요건을 충족한 제품의 판매량에 품목별 공제액을 곱해 사업소득에 대한 소득세 또는 법인세에서 차감하는 구조다. 적용 기한은 2036년까지로 설정해 실질적인 국내 생산·판매 실적에 기반한 지원이 이루어지도록 했다.어기구 의원은 "철강은 대한민국 주력산업을 떠받치는 핵심 소재로, 국내 철강 생산기반을 지키는 일은 개별 기업을 넘어 국가 경제안보를 지키는 일"이라며 "급변하는 통상환경 속에서 기업이 국내 생산과 투자를 이어갈 수 있도록 법안 통과에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.