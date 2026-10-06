살아 있을 때 유고집을 낸 시인

큰사진보기 ▲'귀천' 시비나 하늘로 돌아가리라로 시작하는 천상병 시인의 대표작. 천상병공원에 귀천체로 새겨져 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시인 천상병 공원'귀천정' 정자와 '귀천' 시비, 시인과 아이들 조각상과 타임캡슐 등이 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲시인과 아이들파안대소하고 있는 천상병 시인과 아이들, 강아지의 모습이 조각돼 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲천상병시인 타임캡슐천상병의 유품 등을 담은 타임캡슐. 시인 탄생 200주년에 개봉이 예정돼 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 동백림사건은 1967년 7월 8일 중앙정보부가 발표한 유학생 교포 간첩단사건. 작곡가 윤이상, 화가 이응노, 시인 천상병 등이 이 사건에 연루되어 고문당했다. 최종심에서 간첩죄가 인정된 사람은 1명도 없었다.

자기가 하지도 않은 일로 곤혹을 치러야 했던 사람들이 있다. 지금도 없지 않을 테지만 지난날 동서로 남북으로 갈려 세계가 대립하던 때는 더했다. 사람들은 그런 사람을 가리켜 시대의 희생양이니 뭐니 하며 안쓰러운 눈길도 보내는 모양이지만 정작 무고한 죄를 뒤집어쓰고 치욕을 당한 당사자의 마음은 어찌 다 헤아릴 수 있겠는가.여기 우리 현대사에 그 대표격이라해도 모자람이 없을 사람이 있다. 시인 천상병이다. 글을 쓰는 동네에 출몰한 여러 기인 중에서도 손꼽히는 기인이라고 하기도 한다. 그러나 그가 왜 거리의 기인이 될 수밖에 없었는지, 왜 터무니없는 기행을 일삼았는지, 그 뿌리를 따라가다 만나는 과거사는 분노와 눈물없이는 더불어 이야기하기가 어렵다.1967년 동백림 사건이 그 단초였다. 어거지로 엮은 간첩단사건에 연루되어 중앙정보부(현 국가정보원)에 끌려간 천상병은 모진 고문을 당했다. 여섯 달만에 풀려났을 때 몸도 정신도 만신창이가 돼있었다고 당시 지인들이 증언하고 있다. 천상병이 이상해졌다, 미쳤다,는 소문도 돌았다.출소후 천상병은 서울 명동, 삼각동, 관철동 등의 기원과 막걸리집을 오갔다. 서울을 떠나 형이 있는 부산에도 다녀왔다. 그리고 1971년. 이땅에서 천상병이 사라지는 일이 생겼다. 서울에도 부산에도 어디에도 천상병의 모습이 보이지 않았다. 사람들은 천상병이 죽었다고 생각하고 부랴부랴 유고시집을 냈다. <새>(조광)가 그것이다.당시 천상병은 무연고 행려병자로 시립정신병원에 누워있었다. 자신을 증명할 무엇도 내놓지 못한 무명(실제로 당시 천상병은 자신이 누구인지조차 몰랐다고 한다)의 환자로. 갇힌 채로. 그렇게 천상병은 죽지도 않고, 살아있는 채로 유고시집을 냈다. 불행중 다행, 천운이었던가. 담당의사가 신문에 난 시인을 알아봐 병원에서 나올 수 있었다.몸도 마음은 피폐해질대로 피폐해졌지만 1972년 마흔을 넘겨 천상병은 친구의 누이동생 목순옥(1935~2010)과 결혼, 수락산 밑에 신혼집을 꾸몄다. 나중에 알려진 사실로, 지금은 누구나 다 아는 사실이 되어버렸지만, 천상병은 혹독한 고문으로 아이를 낳을 수 없는 몸이었다.아내가 인사동 찻집 <귀천>으로 일하러가면 시인은 하루종일 수락산을 오가는 사람들을 보며, 막걸리를 마시며, 하루하루를 보냈다. 대체공휴일인 10월 5일, 전날 가을을 재촉하는 비가 내리고 북쪽에서 찬바람이 내려와 많이 쌀쌀해진 날씨 때문인지 사람들의 발걸음이 빠르다. 서울지하철 7호선 수락산역을 나와 수락산 등산로 쪽으로 10분쯤 걸어가니 길 건너 편으로 '시인천상병공원' 표지석이 바로 보인다.한 면이 긴 삼각자 모양의 공원 끄트머리에 '귀천정'이라 이름붙인 정자가 자리잡고 있고 중앙에 시인의 시 <귀천>을 '귀천체(천상병 시인의 육필 글씨체)'로 새긴 시비가 놓여있다. 그 앞에는 평상에 앉아 파안대소하고 있는 시인과 그 팔에 매달린 아이와 또 다른 아이, 그리고 시인의 벗겨진 고무신 한짝을 희롱하고 있는 강아지까지를 조성한 동상이 정겹다.몇 걸음 옮기면 원형의 바닥에 원통을 세우고 그 위에 둥근 공을 얹어놓은 모양의 '천상병시인 타임캡슐'이 서있다. 원통에는 시인의 시 <새>가 새겨져있고, 바닥 설명에는 '시인 탄생 200주년이 되는 2130년 1월29일 연다'고 써있다. 그때까지 살아 내용물을 볼 수는 없으니 그 안의 것들이 더욱 궁금해진다.'귀천정' 정자에 앉아 시인의 일생을 가만 되짚어본다. 1930년 일본에서 출생 1945년 귀국 마산에 서 성장. 1949년 마산중학 5년(중고등학교 6년제가 되기 전. 지금으로 하면 고등학교 졸업반) 재학 중 시 '강물'이 <문예>지에 추천. 1951년 한국전쟁 중 부산에서 서울대 상과대학에 입학, 동인지 <처녀지> 발간. 1952년 시 '갈매기'가 <문예>지에 추천 완료.1954년 대학 중퇴 후 시작, 번역 활동을 이어가며 김관식 등 문인들과 교류를 거쳐 1964년 동백림 사건에 이르러 삶의 암혈 속으로 빨려들어갔다. 가정을 꾸린 후 다소 안정을 찾아 1979년 시집 <주막에서>(민음사), <천상병은 천상 시인이다>(오상사) 1987년, <저승 가는데도 여비가 든다면>(일선) 등을 출간했다. 1988년 간경변은 이겨냈으나, 1993년 식사도중 갑자기 쓰러져 세상을 떠났다.사람이 자기와는 무관한 일로 인생의 행로가 틀어진다면 그것을 용납할 수 있을까. 그로 인해 모든 것이 무너져 일생을 고통 속에 보내야 한다면 그것을 이겨낼 수 있을까. 심정은 또 어떠할까. 그럼에도 아이들과 같은 천진난만한 표정으로 순진무구한 시를 남길 수 있을까. 죽도록 고통스럽지 않았을까.그러나 천상병은 시 「귀천」에서 "아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날/ 가서 아름다웠다고 말하리라"라고 노래했다. 시인 천상병을 이렇게 이끈 힘은 무엇일까.