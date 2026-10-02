재정난 세종시, 시의원 월정수당 8.9% 인상 논의

큰사진보기 ▲세종시의회 건물 전경 ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시가 심각한 재정난 속에서도 시의원 월정수당을 내년에 8.9% 인상하는 방안을 추진하면서 타당성과 재정 부담을 둘러싼 논의가 이어지고 있다. 정부 공무원 보수 인상률과의 차이점 및 의회의 역할 확대 필요성 등이 쟁점이 되고 있다.세종특별자치시는 2027년부터 2030년까지 적용될 제5대 세종시의회 의원 의정비 지급 기준안을 마련하고 오는 19일 오후 2시 시청 4층 여민실에서 주민공청회를 개최한다고 밝혔다.이번에 마련된 기준안의 핵심은 2027년 월정수당을 올해(3801만 원)보다 8.9% 오른 연 4141만 원으로 대폭 인상하고, 2028년부터 2030년까지는 전년도 공무원 보수 인상률을 연동해 올리는 것이다. 여기에 연간 2400만 원의 의정활동비가 별도로 유지됨에 따라, 2027년 기준 시의원이 받는 총 의정비는 6541만 원에 달하게 된다.특히 2028~2030년 동안 매년 공무원 인상률 3.5%를 가정할 경우, 2030년의 월정수당은 4590만 원까지 오르고 의정활동비를 합산한 총액은 6990만 원을 넘어설 전망이다. 향후 공무원 보수 인상 폭에 따라 시의원 연봉은 사실상 7000만 원 고지를 돌파할 가능성도 제기된다.앞서 지난달 21일 열린 제3차 의정비심의위원회 회의에서는 위원 간의 찬반 공방이 치열했다. 재적 위원 10명 중 다수가 세종시의원이 광역과 기초 사무를 동시에 수행하고 있고 행정수도 완성 과정에서 역할이 커진 점 등을 들어 인상이 불가피하다고 주장했다. 일부 위원은 최고 16.8%에 달하는 파격적인 인상안을 거론하기도 했다.반면 언론계 등 일부 위원은 지방세 수입 감소로 세종시가 심각한 재정 위기를 겪고 있는 상황을 직시해야 한다고 맞섰다. 겸직 의원 비율 증가와 의원 정수 증원, 상임위원회 신설 등의 변화를 고려할 때 인상 요인이 전혀 없으며, 동결 내지 공무원 인상률 수준에 머물러야 한다고 강하게 지적했다.결국 표결에 부쳐진 3가지 안 가운데 첫해 8.9% 인상 후 잔여기간 공무원 인상률 적용 안이 참석 위원 8명 중 6명의 찬성으로 최종 통과됐다.세종시는 이번 공청회를 통해 찬반 의견과 상호 토론 내용을 수렴한 뒤, 이달 31일까지 열리는 최종 심의위에서 의정비 지급액을 확정할 방침이다. 다만 최종 집행을 위해서는 세종시의회의 조례 개정 절차가 남아 있어, 향후 시의회 심의 과정과 시장의 재의 요구 가능성 등 후폭풍이 주목된다.공청회 현장 발표를 원하는 18세 이상 세종 시민은 이달 8일까지 전자우편으로 신청할 수 있으며, 현장 참석이 어려운 시민은 14일까지 이메일로 의견서를 제출하면 된다. 세부 사항은 세종시청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.