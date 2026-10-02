서산시 수석동, 찾아가는 '발품 행정' 추진

큰사진보기 ▲서산시 수석동이 정부의 농지전수조사 조치계획을 적극 안내하며 농민들의 불안감 해소에 나서고 있다. ⓒ 수석동 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산시 수석동이 최근 농림축산식품부에서 발표한 농지전수조사 조치계획을 적극 안내하기 위해 마을회관 등을 직접 찾아가는 '발품 행정'을 추진하며 농민들의 불안감 해소에 나서고 있다.2일 수석동에 따르면 지난 5월부터 진행 중인 농지전수조사 과정에서 불법 임대차 의심 농지와 휴경 농지가 확인되고 있다. 그러나 상당수는 투기 목적보다는 농지법상 제한적인 임대차 허용 사유와 농지은행 운영 여건 등 현실적인 사정에 따른 것으로 파악됐다.현행 농지법상 농지 임대차는 고령, 상속, 취학 등 법령에서 정한 예외적인 사유에 해당하는 경우에만 가능하다. 농지은행 임대수탁 역시 접근성이 떨어지는 비정형 농지나 일반 밭은 위탁이 어려워 불가피하게 휴경으로 이어지는 사례가 발생하고 있다.이에 따라 수석동행정복지센터를 비롯한 일선 행정 현장에는 농지전수조사 관련 문의가 하루에도 수차례 이어지는 실정이다.정부는 농지전수조사를 통해 농지법을 충족하지 못한 관행적 임대차의 양성화와 휴경농지에 대한 부담 완화 등을 기대하고 있다. 그러나 고령, 매수자 없음 등의 조건을 충족한 휴경지 소유자가 희망하는 농지는 농지은행이 관리권을 전부 위탁받아 농지처분의무를 유예할 필요성등 다양한 보완책이 제기되고 있다.차선준 동장은 "앞으로도 마을회관을 지속 순회하며 농지전수조사에 대한 농민들의 궁금증과 불안감을 해소하는 데 최선을 다할 계획이다"고 밝혔다.