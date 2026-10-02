이 대통령, '김지용 청문요청' 보냈다

큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장 후보자가 14일 인사청문회 준비 사무실이 마련된 정부서울청사 창성동 별관에서 현안과 관련한 입장을 표명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 직접 '친윤검사 주장은 터무니없다'며 두둔했던 김지용 중대범죄수사청장 후보자의 인사청문요청안을 국회로 송부했다. 중수청이 2일 개청하는 만큼, 국회는 국정감사 기간 중에라도 초대 수장의 검증에 속도를 낼 것으로 보인다.강유정 청와대 수석 대변인은 2일 "이 대통령은 어제 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인사청문요청안을 재가했다"고 공지했다. 앞서 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 연달아 글을 올리며 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"라며 사실상 임명 의지를 내비쳤고, 1일 성기홍 홍보소통수석은 비슷한 취지의 추가 검증 결과를 공개하며 곧 국회에 인사청문요청안을 보낼 것이라고 발표했다.하지만 대통령의 입장 표명에도 여권 내에서는 여전히 김 후보자를 흐린 눈으로 경계하는 이들이 적지 않다. 국회 행정안전위원회 소속으로 청문회를 준비 중인 박주민 더불어민주당 의원은 2일 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "검사라고 해서 무조건 안된다고 얘기하는 사람은 없는 걸로 안다"면서도 "김 후보자가 수사-기소 분리를 철학으로 갖췄다는 얘기는 없었고, 대통령 엑스에도 그 부분에 대한 논쟁이 없었다"고 말했다.박 의원은 "초대 청장으로서 중수청 제도를 안착시키고 성공시켜야 되는 사람으로서 중수청의 탄생 배경이 되는 철학적 부분을 신념으로 가져야 된다고 본다"며 "이 부분에 철저히 검증이 필요하다. 제가 대통령에게 요구했던 것은, 그 부분이 재고되지 않으면 철회까지 고려돼야 한다고 주장했던 바다"라고 했다. 그는 친윤검사 논란 역시 청문회 과정에서 구체적인 자료 등으로 살펴봐야 한다고 덧붙였다.반면 성기홍 홍보수석은 같은 날 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 재차 "김 후보자가 친윤검사라는 정치적 주장은 전혀 사실이 아닌 걸로 나왔다"고 말했다. 또 "중수청이 오늘 출범하지 않는가"라며 "청장이 부재한 상태로 출범하게 되는데, 빨리 그런 소모적인 논란을 종식하고 새로운 형사사법체계에 따른 틀을 빨리 구축하는 게 필요하다는 생각에서 흠결이 없는 후보를 일단 국회 청문절차를 밟도록 요청하는 것"이라고 설명했다.한편 민주당은 10월 둘째주부터 국정감사에 돌입하지만, 중수청이 조속히 안착할 수 있도록 최대한 빨리 인사청문회를 개최하려는 방침으로 알려져 있다. 행안위의 경우 10월 6일 행정안전부를 시작으로 10월 26일 종합감사까지 매주 2~3일 정도 국감 일정이 잡혀있는 상황이기 때문에 이르면 10월 중순경 청문회도 가능하다.