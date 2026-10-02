국민 라면 맛을 빚은 바다, 그곳에서 만난 평온

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

길을 떠나면 비로소 보이는 것들이 있다. 바람의 속삭임과 햇살의 숨결, 그리고 익숙한 일상에 가려져 있던 삶의 풍경들.육지의 끝 포구에 서면 문득 삶의 속도가 느려지는 순간이 있다. 아득히 일렁이는 푸른 바다를 바라보고 있노라면, 그제야 자신이 얼마나 단단한 껍질 속에 웅크린 채 살아왔는지를 깨닫게 된다.사방이 파도로 둘러싸인 섬은 세상의 속도와 조금 다른 시간 속에서 저마다의 우주를 일구어 온 곳이다. 뭍의 욕망들이 서로의 어깨를 밀치며 앞다투어 달려갈 때도, 섬은 바다의 너른 품 안에서 자신만의 숨결을 지켜왔다.그러나 섬은 고독만으로 존재하지 않는다. 바다의 침묵 속에서도 생명은 자라고, 파도의 거친 숨결 속에서도 누군가의 하루를 살리는 풍요는 묵묵히 일궈진다. 어떤 섬은 바다가 건네는 것을 제 몸에 품었다가 세상으로 내어주며 살아간다. 그곳에 이르면 우리는 섬의 고요가 단순한 적막이 아니라 세상과 나누는 또 다른 삶의 방식임을 알게 된다.전남 완도 약산도의 당목항에서 금일도로 향하는 배에 오르면 물길을 가르며 포구를 벗어나는 순간부터 뭍과의 거리가 조금씩 멀어지고, 숨 가쁘게 달리던 삶의 가파른 박자도 서서히 잦아드는 것을 느낄 수 있다. 배가 바다 위에 그려내는 하얀 물보라의 궤적을 가만히 바라보고 있노라면, 그것은 뭍에서 짊어지고 온 온갖 명리와 피로를 바다에 내려놓는 여백의 선처럼 다가온다.육지와 섬 사이, 그 짧은 물길을 건너는 동안 어느새 익숙한 세계의 바깥으로 한 걸음 물러나 있다. 바다는 그렇게 사람을 다른 장소로 데려가는 동시에 자기 자신에게로 돌아가는 길을 열어준다.물길 너머에서 고요히 모습을 드러내는 섬, 완도 금일도(金日島). 지금은 이 섬을 금빛 태양 아래 풍요를 일구는 곳으로 기억하지만, 오랜 세월 사람들의 마음속에 깊이 새겨져 있던 이름은 '외부의 침략 없는 섬'을 뜻하는 '평일도(平日島)'다.무탈하고 평안한 날들이 날마다 이어지기를 바라는 소박하고도 간절한 염원. 파도가 쉼 없이 일렁이는 남해 한가운데서 선조들은 어쩌면 섬의 이름에 자신들이 바라는 삶의 모습을 새겨 넣었는지도 모른다.풍랑을 피할 수는 없어도 서로의 안녕을 빌며 살아가고자 했던 마음. 평일도라는 이름은 이 섬이 단순한 지리적 공간을 넘어, 거친 세상을 건너온 이들이 잠시 마음을 내려놓을 수 있는 안식처임을 말없이 전해준다.섬의 아침은 바다에서 열린다. 들쑥날쑥한 해안선과 울타리 같은 이웃 섬들이 파도를 잠재워 준 덕에 이곳 바닷속은 다시마가 자라나는 천혜의 요람이 되었다. 수십 년간 국민 라면의 깊은 국물 맛을 풍성하게 해 온 다시마도 바로 이 바다에서 태어났다.해가 오르기도 전에 양식장으로 향하는 어민들의 손길을 거쳐 건져 올린 다시마는 남해의 해풍을 지나 마침내 수많은 사람의 식탁으로 흘러간다. 바다의 풍요가 섬의 생계를 지탱하고, 그 정성이 세상을 따뜻하게 채우는 순환이 묵묵히 이어지는 곳이다.오뉴월의 금일도로 들어서면 햇살 아래 생동하는 어촌의 숨결이 스며든다. 명사십리의 긴 모래사장과 마을의 논밭 곳곳에 검푸른 다시마가 널린 풍경은 바다가 육지에 건네는 정직한 선물이다.여명이 채 걷히기 전 어민들은 거친 해류 속에서 억센 다시마 줄기를 건져 올린다. 남해의 햇빛과 바람을 받아 바짝 마르고, 표면에 하얀 결정이 맺히기까지는 바다와 사람의 시간이 함께 흘러야 한다.젖은 다시마가 마른 몸으로 거듭나는 그 과정에는 자연의 순환과 어민들의 고단한 노동이 나란히 새겨져 있다.말라가는 다시마 마디마디를 들여다보면 파도의 울림과 햇빛의 온기, 그리고 하루의 생계를 묵묵히 일구어 온 사람들의 손길이 함께 굳어 있는 듯하다. 바닷속에서 흔들리던 생명이 사람의 손을 거쳐 새로운 모습으로 세상에 나오는 순간이다.어찌 보면 다시마의 진정한 아름다움은 바다에서 건져 올려진 순간에만 머물지 않는다. 그것이 부엌의 냄비 속으로 들어가 뜨거운 물과 만나는 순간, 우리는 이 해조류가 품은 또 다른 생의 방식을 발견하게 된다.식탁 위에서 다시마는 자신의 형체를 고집하지 않는다. 주연의 자리를 탐내지도, 자신의 이름을 드러내려 애쓰지도 않는다. 찬물에서부터 온도를 천천히 높이면 다시마는 제 몸에 간직했던 감칠맛과 미네랄, 바다의 깊은 정수를 물속에 풀어놓는다.그리고 국물이 충분히 우러나면 조용히 건져 올려진다. 자신의 형체는 사라져도 바다의 깊이를 고스란히 남기는 모습에서 다시마가 지닌 고유한 아름다움을 발견한다.한때 바닷속에서 푸르게 흔들리던 생명은 이제 보이지 않는 맛이 되어 국물의 바탕에 스며든다. 제 모습은 사라졌지만 그 존재가 남긴 깊이는 오히려 온전해진다. 숱한 재료가 어우러지는 국물 속에서 다시마는 자신을 드러내지 않은 채 서로 다른 맛들을 하나로 이어준다.자신이라는 틀을 지키느라 더 인정받으려 애쓰는 세상에서, 그 조용한 존재 방식에서 자신을 조금 비울 때 오히려 더 깊은 것을 남길 수 있다는 삶의 한 단면을 읽는다. 어쩌면 무언가를 더 채우려는 노력만큼이나 자신을 비워내는 일이 우리 삶을 풍요롭게 하는 것은 아닐까.섬의 안쪽 깊숙한 곳, 지형의 가장 높은 마루인 망산(望山)으로 발길을 옮겨 정상에 서면 다도해의 풍경이 사방으로 펼쳐진다. 수평선 위로 오붓하게 떠 있는 생일도와 금당도, 소랑대교로 이어지는 소랑도의 정경, 저 멀리 수평선 끝자락의 고흥반도 산자락까지. 섬과 섬 사이를 가로지르는 물길은 서로 다른 삶을 품은 채 하나의 바다 안에서 저마다의 풍경이 되어준다.해질녘 망산에서 바라보는 노을은 장엄하다 못해 서글플 정도로 아름답다. 붉은빛이 바다 표면에 부딪혀 잘게 부서지고, 만선으로 포구를 향해 들어오는 어선들이 하얀 물보라를 일으킨다.하루의 노동을 마치고 돌아오는 배들의 모습을 바라보고 있노라면, 평일도라는 이름에 담긴 오래된 염원이 문득 가슴속에 되살아나는 것만 같다.태평하다는 것은 아무런 파도도 치지 않는 죽은 정적이 아니다. 거센 풍랑이 삶을 흔들고 지나간 뒤에도 자신 안의 중심을 잃지 않는 일, 흔들림을 겪으면서도 다시 제자리로 돌아올 수 있는 마음의 힘이다.기암절벽 위에 뿌리를 내리고 오랜 세월 바람을 견뎌온 용송(龍松)의 기상처럼, 금일도의 삶에는 수많은 풍파를 지나며 다져진 고요가 깃들어 있다. 휘어지면서도 끝내 뿌리를 놓지 않는 나무처럼, 이 섬을 지켜온 사람들의 삶에도 그러한 힘이 깃들어 있다.최근 약산~금일 연륙교 사업의 예비타당성조사 통과는 오랜 세월을 기다려온 지역 주민들에게 새로운 희망의 길을 열어주었다. 그러나 금일도의 내일을 생각할 때 우리가 함께 지켜야 할 것은 풍요의 크기만이 아니다.바다가 내어주는 것을 귀하게 여기고, 그것을 얻기 위해 흘린 땀의 가치를 잊지 않으며, 오랜 세월 이 섬을 지탱해 온 삶의 결을 소중히 간직하는 일이다. 새로운 길이 열리더라도 섬이 품어온 고유한 풍경과 마음의 쉼은 변함없이 이어지기를.일정항을 떠나 다시 육지로 향하는 배에 오르면 멀어지는 금일도의 산세가 아득한 잔상으로 남는다. 손끝에 여전히 묻어 있는 마른 다시마 표면의 하얀 만니톨 결정처럼, 금일도가 건넨 여운은 입안에 은은하게 감도는 감칠맛으로 오래도록 고여 있다.멀어지는 섬을 뒤로하며 하얀 물보라가 지나간 자리에 다시 푸른 바다가 차오르듯, 섬이 남긴 여운은 마음속에 새로운 결을 남긴다.어쩌면 섬을 떠나는 마지막 순간에야 비로소 알게 되는지도 모른다. 길 위에서 마주한 풍경들이 건네고자 했던 것은 저 멀리 떨어진 섬에만 있는 평온이 아니라, 자신을 조금씩 비워내며 살아가는 우리 안에도 조용히 깃들어 있는 평온이었다는 것을.