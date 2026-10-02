광주~강진 고속도로 개통, 완도는 무엇을 준비해야 하나

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

광주에서 나주와 영암을 거쳐 강진까지 연결되는 광주~완도 고속도로 1단계 구간이 현재 96%의 공정률을 보이며 막바지 공사가 한창이다. 10년간의 대공사를 마무리하고 오는 12월 마침내 개통된다.고속도로 개통은 완도군 입장에서도 절호의 기회다. 광주에서 강진까지의 접근성이 대폭 개선됨에 따라 완도 역시 광주·전남권 대도시와의 연계성이 크게 강화된다. 수도권 및 대도시 관광객 유입 확대, 농수산물 물류비용 절감, 주민 생활권 확대 등 다양한 긍정적 효과를 기대할 만하다.그러나 완도가 이번 개통을 마냥 장밋빛 미래로만 바라볼 수는 없다. 고속도로는 물품과 사람의 이동을 양방향으로 촉진하기 때문이다. 완도에서 광주로 가는 길이 빨라진 만큼, 광주에서 완도로 오는 길 역시 빨라진다.핵심은 '어느 방향으로 사람과 자본이 더 크게 이동하느냐'이다. 지역 내에 확실한 체류 유인책과 타 지역과 차별화된 산업 경쟁력이 없다면, 고속도로는 오히려 완도의 인구와 소비를 대도시로 흡수하는 이른바 '빨대효과(Straw Effect)'를 유발할 위험이 있다.인접한 강진군은 올해 말 개통을 앞두고 관광객 유입을 반기면서도, 대도시로의 상권 흡수와 인구 유출을 크게 우려하며 관광·교통·유통·생활인구·기업 유치를 위한 다각적인 종합 대책 마련에 총력을 기울이고 있다.고속도로 개통을 앞두고 완도는 무엇을, 어떻게 준비해야 하는가? 핵심 목표는 단지 '광주로 가기 편한 완도'가 아니라 '광주와 수도권 사람들이 쉽게 찾아오는 완도'를 만드는 것이다. 완도에는 타 지역이 결코 흉내 낼 수 없는 청정 해양환경, 전복과 해조류를 위시한 최상급 수산물 자원, 다도해의 빼어난 섬 관광지, 장보고와 윤선도 등의 역사문화 유산이 살아 숨 쉬고 있다.여기에 최근 활성화되고 있는 해양치유산업과 해양레저를 유기적으로 결합한다면 오직 완도만이 제공할 수 있는 고부가가치 체류형 관광 인프라를 구축할 수 있다. 이를 실현하기 위해 완도가 지금부터 다음과 같은 과제를 차근차근 체계적으로 실천해야 한다.이동 시간이 단축되면 당일치기 관광객이 늘어날 가능성이 높다. 하지만 당일 방문객 10명보다 지역에서 숙박하고 식사하며 특산품을 구매하는 체류객 1명이 지역 경제에 미치는 파급효과는 훨씬 크다. 완도읍과 청산도·보길도·생일도 등 매력적인 섬 관광을 잇는 1박 2일, 2박 3일 힐링 코스를 개발하고 음식·숙박·체험·쇼핑을 하나의 동선으로 묶는 패키지화가 시급하다.접근성 향상으로 완도의 수산물이 광주권으로 신속히 이동하는 것은 장점이다. 하지만 원물이나 1차 가공품 상태로 실어 보내는 데 그친다면 물류 속도는 빨라져도 지역에 남는 경제적 이익은 제자리걸음일 수밖에 없다. 생산을 넘어 선별·가공·포장·브랜드화·유통까지 완도 현지에서 완결시켜 부가가치를 최대한 높이는 산업 구조를 다져야 한다.광주~강진 구간은 완도 접근성 개선의 출발점일 뿐 종착점이 아니다. 현재 정부 계획상 강진에서 해남 북평을 잇는 38.9㎞의 2단계 사업이 추진 중이다. 하지만 종점이 해남에서 멈춘다면 완도항까지 이어지는 핵심 물류·관광 축은 여전히 미완으로 남게 된다. 고속도로가 해남을 지나 완도항까지 직결되어야만 진정한 의미의 남해안 교통·물류 혁명이 완성된다.무역항인 완도항은 단순한 지자체의 여객항이나 수산물 처리항이 아니다. 제주도를 잇는 최단거리 해상 관문이자, 다도해 섬 지역을 연결하는 거점 항구다. 따라서 완도항까지 고속도로가 연장되면 육상과 해상 교통망이 완벽하게 결합된 '남해안 복합 물류·관광 거점'으로 도약할 수 있다.접근성이 좋아지면 완도는 주말마다 찾아오는 해양 휴양지가 될 수 있다. 이를 활용해 워케이션(Workation), 세컨하우스, 귀촌·귀어 사전 체험, 장기 체류형 해양치유 프로그램 등을 대폭 확대해야 한다.일회성 방문객을 완도를 반복해서 찾는 '생활인구'로 만들고, 이들이 완도와 깊은 유대감을 갖는 '관계인구'를 거쳐 최종적으로 완도에 정착하는 '정주인구'로 연결되는 선순환 생태계를 조성해야 한다.근성 향상으로 주민들의 대도시 원정 쇼핑이 늘어나는 것은 자연스러운 현상일 수 있다. 이를 인위적으로 막기보다는 대도시 소비자들이 완도를 찾아와 돈을 쓸 만한 확실한 이유를 만들어야 한다.완도에서만 즐길 수 있는 특색 있는 먹거리, 독창적인 해양 문화 콘텐츠를 발굴하고, 온라인 특산품 판매와 오프라인 관광 소비를 연계하는 등 상권 자체의 체질을 강화해야 한다.고속도로가 가져다줄 경제적 성과는 도로의 길이가 결정하는 것이 아니다. 그 도로를 통해 무엇을 주고받느냐에 달려 있다. 개통 후 대도시로 사람과 돈이 빠져나가기만 한다면 고속도로는 위험한 '빨대'가 될 것이다. 반대로 수도권과 광주권의 소비자, 관광객, 기업과 자본을 완도로 유입시킨다면 고속도로는 완도의 미래를 바꿀 강력한 '엔진'이 될 것이다.