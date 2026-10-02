'국정 쇄신' 처방이 레드팀? 쓴소리만으로 성공한 정부는 없다

큰사진보기 ▲이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲참여정부 시절, 노무현 대통령은 "대통령에게 필요한 건 쓴소리가 아니라 현인클럽이다"라고 자주 말했다. ⓒ 김종민의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲(왼쪽) 유성룡 정부 표준 영정, (오른쪽) 프랜시스 퍼킨스 ⓒ 뉴스피치 편집 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종민 의원 ⓒ 김종민의원실 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

장관 후보자들이 잇따라 낙마하고 정책 혼선까지 겹쳤다. 정치적 유불리를 떠나 국정이 흔들리는 건 위험한 일이다. 더구나 지금은 평시가 아니라 대전환기다.국정 쇄신 요구가 쏟아지고, 처방의 한가운데 레드팀이 있다. 예스맨을 걷어내고 대통령에게 쓴소리할 사람을 곁에 두라는 것이다. 필요한 일이다. 그런데 정부가 흔들릴 때마다 비슷한 처방이 있었지만, 그것으로 국정이 성공했다는 말은 듣지 못했다.노무현 대통령 때 일이다. 찾아오는 사람마다 대통령에게 쓴소리를 들으라고 권했다. 같은 말에 지친 노 대통령이 참모들에게 말했다. "쓴소리는 아침마다 신문만 봐도 차고 넘친다. 대통령에게 필요한 건 쓴소리가 아니라 현인클럽이다." 무엇이 틀렸는지가 아니라 어떻게 풀지 해법을 들고 오는 사람이 필요했던 것이다.레드팀은 경고등이다. 잘못된 결정을 걸러 실점을 막는다. 그러나 실점을 안 한다고 이기는 것은 아니다. 골을 넣어야 이긴다. 매일 아침 사방에서 쓴소리를 듣는 마당에 레드팀을 하나 더 두라는 처방은 문제의 절반만 본 것이다.레드팀은 못 보던 것을 들춰내고 겸허하게 만든다. 그게 추락을 멈추게 할 수는 있어도 다시 끌어올리지는 못한다. 어떤 정부도 반성과 사과만으로 국정 동력을 되살린 적은 없다.지지율을 되돌리는 것은 변화와 희망이다. 당장 풀지 못해도 문제가 무엇인지 제대로 짚고 이를 풀어갈 비전과 전략, 의지와 자세를 보여줘야 한다. 국민이 바라는 것은 사고 없는 5년이 아니라 삶이 앞으로 나아가는 5년이다.그래서 블루팀이다. 대통령의 판단을 감싸는 방어팀도, 성과를 알리는 홍보팀도 아니다. 문제를 풀고 국민의 삶을 바꿀 청사진(blueprint)을 만들어내는 팀이다. 레드팀이 매섭게 비판하면 블루팀은 그 경고를 받아 더 나은 청사진을 만든다. 둘은 짝인데, 우리의 쇄신 논의는 늘 레드팀에서 멈췄다.임진왜란 때 유성룡이 있었다. 여러 고을 병사를 한곳에 모아 중앙에서 올 장수를 기다리던 방어체제 대신, 한 곳이 뚫려도 다른 곳에서 버틸 수 있는 지역별 방어체제를 되살리자고 건의했다. 끝내 시행되지 않았지만 필요한 대안이었다. 이순신의 실력을 알아보고 전라좌수사로 천거한 것도 그였다. 선조 곁의 블루팀은 유성룡이었고, 유성룡이 찾아낸 블루팀이 이순신이었다.대공황의 미국에도 그런 사람이 있었다. 1933년 루스벨트 당선자는 프랜시스 퍼킨스에게 노동장관을 제안한다. 퍼킨스는 최저임금, 실업보험, 노령연금 같은 정책 구상을 내놓고, 이를 지지한다면 맡겠다고 했다. 입각한 뒤에는 여러 부처 전문가와 외부 인사를 모아 위원회를 만들고 사회보장제도를 설계했다. 그 구상이 1935년 사회보장법이 됐다. 오랜 측근이었지만 충성심이 아니라 청사진을 들고 입각했다.블루팀에 필요한 것은 첫째, 실력이다. 진단에 그치지 않고 해결의 방향과 방법까지 밀고 가는 정책 역량이 필요하다. 그 정책이 민심을 얻게 만드는 정무 역량도 함께 갖춰야 한다. 이견을 조정해 합의를 이끌고 반대편의 협력까지 끌어내는 역량이다. 대통령을 더 넓은 세상과 가깝게 만드는 실력이다.둘째, 개인이 아니라 팀이다. 불확실한 미래를 예측하고 해법을 내놓는 걸 탁월한 한 사람이 할 수 있다고 믿는 것은 미신이다. 유성룡도 이순신을 찾았고, 퍼킨스도 위원회를 꾸렸다. 세종은 집현전에 젊은 학자들을 모았고, 링컨은 경쟁자들을 내각에 앉혔다. 비슷한 경력과 같은 정치 언어를 쓰는 사람들끼리는 서로의 빈 곳이 보이지 않는다. 노년의 지혜와 장년의 경험, 청년의 감각이 함께 가야 한다. 정책을 아는 사람과 사람을 아는 사람이 한 팀에 있어야 한다.셋째, 리더다. "내가 해봐서 아는데" 분위기에서는 블루팀은 작동하지 않는다. 들을 때는 귀를 크게 열고 결정할 때는 책임 있게 결단하는 리더 곁에서만 블루팀이 움직인다.대통령을 위한 블루팀도 필요하지만 국민 모두를 위한 블루팀도 필요하다. 다른 나라는 이를 제도로 풀었다. 핀란드 의회는 1993년 미래위원회를 만들어 정부가 임기마다 미래보고서를 내게 했다. 싱가포르는 총리실에 전략미래센터를 두어 당장의 현안을 넘어 나라의 장기 과제와 사각지대를 살핀다. 우리도 국회와 대통령이 함께 구성하는 대한민국 미래위원회를 두자. 여야가 함께 10년, 20년을 내다보며 무엇을 함께 대비할지, 어디서 생각이 다른지를 쌓아 가는 공동의 블루팀을 만들자.성공하는 정부가 돼야 한다. 다음 선거에 이기거나, 다음 정권을 재창출하기 위해서가 아니다. 국민의 삶을 나아지게 하기 위해서다. 쓴소리만으로 성공하는 정부는 없다. 성공하는 정부에는 반드시 블루팀이 있다. 지금 필요한 건 실패를 막는 힘보다 성공을 만들어내는 힘이다.