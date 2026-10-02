추미애, 홍지선 국토장관 만난다… '산업·주거 연계' 경기도형 주택공급 제안

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 28일 오전 고양창릉 공공주택지구 현장점검 중 질의를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홍지선 국토교통부 장관 후보자가 16일 국회 국토교통위원회에서 열린 인사청문회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

추미애 경기도지사가 정부의 주택공급 정책을 경기도 현장에서 구체화하기 위한 중앙정부와의 협력 강화에 나선다. 특히 단순한 주택 물량 확대를 넘어 산업거점과 주거를 연계하는 '경기도형 주택공급 전략'을 제시하며 경기도의 주택공급 역할과 권한 확대를 요청할 예정이다.추미애 지사는 2일 오후 서울에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 정부 주택공급 정책과 경기도 주요 현안을 논의한다. 이번 면담은 정부의 수도권 주택공급 정책과 경기도의 지역별 산업·주거 수요를 어떻게 연결할 것인지가 핵심 의제가 될 전망이다.홍지선 장관은 경기도에서 건설국장과 철도국장, 철도항만물류국장, 도시주택실장 등을 지내 경기도의 주택·도시·교통 현안에 대한 이해가 깊은 인사다. 취임 직후인 지난 9월 22일에는 첫 현장 일정으로 3기 신도시 부천대장지구를 찾아 주택공급과 교통 등 기반시설 추진 상황을 점검했다. 국토부 역시 당시 '주택공급은 계획보다 실행'이라며 공급 실행력을 강조했다.추미애 지사가 이번 면담에서 꺼내는 카드는 산업과 주거를 함께 설계하는 '경기도형 주택공급 전략'이다.경기도는 최근 10년간 수도권에서 증가한 주요 산업 종사자의 절반 이상이 경기도에서 늘었고, 반도체 등 첨단제조업이 이를 견인한 것으로 보고 있다. 하지만 산업단지와 주거지가 공간적으로 분리되면서 장거리 통근이 발생하고 있는 만큼, 산업거점에 맞춘 주거 공급이 필요하다는 것이 도의 판단이다.이에 따라 ▲반도체 산업거점과 배후 주거를 연결하는 '산업연계형' ▲대학과 기업이 첨단산업을 함께 육성하는 'R&D+캠퍼스형' ▲일자리·주거·생활 기능을 한곳에 모으는 '자족신도시형' ▲광역교통 인프라를 고밀·복합 활용하는 '역세권 복합개발형' 등 4대 특화전략을 제시할 예정이다.이는 경기도가 주택공급을 중앙정부가 정한 물량을 받아 집행하는 수준에서 벗어나, 지역 산업정책과 연계해 공급의 입지와 방식을 주도하겠다는 구상으로 볼 수 있다. 수도권 주택공급의 상당 부분이 경기도에 집중되는 상황에서 지역별 산업·교통·주거 여건을 반영한 공급체계를 만들겠다는 것이 추 지사의 제안이다.추미애 지사는 정부의 수도권 주택공급 확대에는 협력하면서도 산업거점과 전략지역의 주거 수요를 가장 잘 파악하는 경기도의 역할을 확대해 달라고 요청할 계획이다.주택공급과 함께 철도 현안도 테이블에 오른다. 추미애 지사는 경기남부광역철도를 비롯해 경기도가 건의한 주요 철도사업의 '제5차 국가철도망 구축계획' 반영을 요청할 예정이다.경기도는 지난 7월 국토부에 고속철도 3개, 일반철도 8개, 광역철도 29개 등 모두 40개 사업을 건의했다. 당시 추 지사는 '민선 9기 청원 1호'로 접수된 경기남부광역철도의 조속한 추진을 집중적으로 요청했다.이번 면담은 추미애 지사가 주택과 교통이라는 국토부 소관 현안을 한꺼번에 놓고 경기도의 정책 공간을 넓히려는 자리로 해석할 수 있다. 정부의 주택공급 실행력과 경기도의 산업·주거 연계 구상이 실제 사업으로 이어지려면 중앙정부의 권한 조정과 재원·교통 인프라 지원이 뒤따라야 한다는 점에서, 면담 이후 구체적인 협력체계가 마련될지가 관건이다.