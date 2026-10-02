세종시교육청 '글로벌 진로 탐험대' 196억 예산 전액 삭감

큰사진보기 ▲1일 열린 제109회 정례회 교육안전위원회 제2차 회의 사진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1일 이재준 부위원장이 김명숙 교육국장에게 질의하고 있다. ⓒ 세종시의회 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 열린 제109회 정례회 교안위 제2차 회의에서 노종용 의원이 김명숙 세종시교육청 교육국장에게 질의하고 있다. ⓒ 세종시의회 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 손인수 교육안전위원장이 김명숙 교육국장에게 질의하고 있다. ⓒ 세종시의회 유튜브 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시교육청이 강력하게 추진해 온 약 196억 원 규모의 대규모 신규 공약 사업인 '글로벌 진로 탐험대' 예산이 상임위원회 문턱을 넘지 못하고 전액 삭감됐다. 예산의 최종 확정까지는 예산결산특별위원회의 심사가 남아 있으나, 예결위 역시 철저한 검증을 예고한 만큼 향후 사업 추진에는 가시밭길이 예상된다.지난 1일 열린 세종시의회 교육안전위원회(위원장 손인수) 제2차 회의에서는 세종시교육청의 핵심 공약 사업인 글로벌 진로 탐험대 예산안을 두고 의원들의 검증이 이어졌다. 교육당국이 사업의 취지와 당위성을 설명하며 적극적인 소명에 나섰으나, 대규모 해외 탐방 사업인 만큼 쏟아지는 실무적 우려와 의문들을 해소하기에는 역부족이었다.이날 심사에서 의원들은 사업의 타당성부터 구체적인 실행 계획, 예산 산출 근거, 교육청 재정 건전성 압박에 이르기까지 전방위적인 문제점을 짚으며 교육당국을 몰아붙였다.김명숙 교육국장은 이 사업을 가정 형편과 관계없이 세종지역 모든 중학교 3학년 학생에게 해외 진로탐색 기회를 제공하는 사업으로 설명했다. 학생들이 관심 분야에 따라 해외에서 진로를 탐색하고, 사전교육과 팀별 활동, 사후 진로성숙도 평가를 연계해 단순한 해외 체험에 그치지 않도록 하겠다는 구상이다.김 국장은 "가정 형편과 관계없이 세종의 아이들은 중3이 되면 해외에 가서 자신이 원하는 분야, 앞으로 하고 싶었던 분야에 대해서 공부해 보는 그런 기회"라고 사업 취지를 설명했다.그러나 이날 의원들은 "사업의 취지에는 공감한다"고 한목소리를 내면서도, 사업의 취지보다는 '얼마나 구체적으로 준비됐느냐'에 무게를 두고 집중적인 검증에 나섰다.이재준 부위원장(고운동)은 "학생들을 대규모로 해외에 보내는 사업인 만큼 안전관리가 무엇보다 중요하다"며 "학생 선발부터 사전교육, 해외 프로그램, 사후관리까지 구체적인 계획이 필요하다"고 지적했다. 이어 "연차별 사업비와 총사업비, 안전관리 계획 등도 의회에 먼저 충분히 보고돼야 한다"며 2027년도 본예산에서 다시 심의할 필요성을 제기했다.이어 유인호 위원(보람동)은 사업의 설계와 예산, 교육청의 재정 여력 등 세 가지 측면을 날카롭게 파고들었다. 유 의원은 원가 산정의 부실함을 지적하며 "통역비 산출 내역을 보면 하루 100만 원에 달하는 통역 단가가 지나치게 과도하다"며 "15개 코스로 쪼개진 현장에서 1명의 통역사가 여러 팀을 교차 지원하는 것은 현실성이 없다"고 질타했다.이어 총사업비의 10%에 달하는 20억 원 가까운 알선 수수료 지출을 언급하며 "이 예산으로 지역 내 진로교육원 프로그램을 내실화하는 것이 훨씬 교육적 효과가 클 것"이라고 제안했다. 특히 "최근 기금 잔액이 800억 원 채 남지 않고 부서별 예산 감액이 요구되는 심각한 재정난 속에서, 200억 원에 가까운 예산을 무리하게 투입하는 것은 교육청 재정 체력에 치명타가 된다"고 강력히 경고했다.노종용 위원(연기·연동면, 해밀동)은 실행 계획의 치명적인 허점과 현장 수용성의 한계를 정조준했다. 노 의원은 360여 개의 소그룹 팀이 동시다발적으로 해외 기관을 쪼개어 방문하는 방식에 대해 "수많은 팀이 각기 다른 동선으로 움직일 때 현장 예약과 안전 통제를 물리적으로 어떻게 감당할 수 있느냐"며 회의적인 반응을 보였다.아울러 성수기 예약에 따른 추가 비용과 전세기 투입 가능성 등 예산 집행의 불확실성을 지적하며 "업체가 손해를 보지 않으려면 결국 숙박이나 항공의 질을 낮추거나 부실 운영으로 이어질 수밖에 없다"고 경고했다. 교원들의 압도적인 반대 여론과 책임 소재 문제 역시 해결되지 않았다고 했다.손인수 위원장(새롬동)은 예산 편성의 구조적 한계와 원가 산정의 신뢰성, 타 지자체 사례와의 비교를 통해 사업의 타당성을 꼼꼼하게 따져 물었다. 손 위원장은 본예산 기준 70~80%에 달하는 경직성 경비 비중 속에서 자주재원이 극히 제한적인 교육청의 재정 현실을 짚으며 구체적인 재원 조달 계획을 추궁했다.이어 글로벌 진로 탐험대 사업의 원가 계산 보고서와 관련해 국가와 일정이 혼재되어 있고 오류가 발생하는 등 신뢰하기 어렵다는 점을 강력히 질타했다. 특히 충주시 등 타 지자체의 유사 해외 프로그램(200만 원대 중반)과 비교할 때, "세종시가 5400명이라는 대규모 인원임에도 1인당 360만 원의 높은 예산을 책정한 것은 상식적으로 단가가 낮아져야 하는 규모의 경제 원리에 역행한다"고 주장했다.이 외에도 늦은 밤까지 이어진 심사에서 의원들은 학생 간 발생할 수 있는 형평성 문제, 수요조사 방식의 한계, 코스의 부적절성, 형식적인 체험 일정, 학생 안전 및 학교 현장의 부담 등을 강하게 따져 물으며 사업 전반의 실효성을 질타했다.이에 대해 김명숙 교육국장은 마지막까지 "지적된 실무적 우려와 미비점은 향후 면밀히 보완해 차질 없이 집행할 수 있도록 예산안에 힘을 실어달라"고 거듭 간곡히 요청했다.그러나 오후 11시가 넘어서까지 이어진 비공개 계수조정 끝에 의원들은 관련 예산을 전액 삭감하기로 뜻을 모았다.상임위 문턱을 넘지 못한 핵심 역점 사업은 향후 예산결산특별위원회의 심사와 본회의 의결 과정에서 상당한 난항을 겪을 것으로 전망된다.