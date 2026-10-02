좌파 돌풍에 갈라진 미 민주당… "우리는 자본주의자"

"우리는 사회주의자가 아니라 자본주의자다."

큰사진보기 ▲조란 맘다니 뉴욕시장 ⓒ AFP / 연합뉴스 관련사진보기

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지난 30일, 중간선거에 출마한 60명의 민주당 후보가 위와 같은 서약에 서명했다. 로이터에 따르면 현직 연방 하원의원 10명을 포함한 이들은 민주당 내 중도 성향 인사들이 주도한 '미국을 향한 약속(Promise to America)'의 서약에 참여했다.민주당 내 진보-좌파 진영의 약진과 공화당의 '사회주의' 공세 속에서 민주당 중도파가 공개적으로 선을 그은 것이다.민주당 내 좌파 성향 그룹인 '민주사회주의자들((Democratic Socialists of America·DSA)'과 당내 진보파는 중간선거 경선에서 잇달아 후보를 배출하며 돌풍을 일으킨 바 있다.DSA가 저력을 입증한 것은 지난해 뉴욕시장 선거였다. DSA 소속으로 공개적으로 민주사회주의자임을 자처한 조란 맘다니는 뉴욕의 높은 생활비 문제를 핵심 의제로 다루며, 임대료 동결과 무상 버스, 보편적 보육 등 생활비 문제에 초점을 맞춘 공약으로 젊은 유권자들의 지지를 끌어냈다. 11월 열린 뉴욕시장 선거에서도 과반의 득표율로 당선되며 무슬림 뉴욕시장이 됐다.이 같은 흐름은 지난 6월 치러진 하원의원 경선에서도 이어졌다. 뉴욕에서는 DSA 소속 다리알리사 아빌라 슈발리에와 클레어 발데스가 민주당 하원의원 경선에서 승리했다. 이어 콜로라도에서는 멜라트 키로스가 30년간 재임한 현역 의원 다이애나 디게트를 꺾는 이변을 일으켰다.진보파의 약진은 상원의원 경선까지 이어졌다. 미시간에서는 버니 샌더스 등이 지지한 진보 후보 압둘 엘사예드가 당 주류의 지지를 받은 헤일리 스티븐스를 꺾었다. 이어 플로리다에서는 DSA 소속 후보 앤지 닉슨이 막대한 자금력을 등에 업은 중도파 알렉스 빈드먼을 꺾었다.상·하원 모두에서 다수당 탈환을 노리는 민주당인 만큼, 좌파 후보들의 본선 진출이 선거 전략에 걸림돌이 될 수 있다는 우려도 나왔다. 오바마 행정부 출신 정치 컨설턴트 프랭크 로웬스타인은 공화당의 사회주의 공세에 대해 "경계선상의 많은 유권자들에게 영향을 미쳐 민주당에 부정적인 영향을 줄 수 있다"고 지적했다.당내 좌파 후보들이 현역과 중도파 후보들을 잇달아 꺾자 민주당 중도파도 공개적으로 우려를 표명했다. 악시오스에 따르면 일부 민주당 의원들은 좌파 의원들이 하나의 블록을 형성할 가능성을 경계했다. 이들이 당의 표결 전략을 흔들고 지도부를 압박할 수 있다는 것이다. 한 민주당 의원은 "좌파 의원이 25명가량으로 늘어난다면 배를 침몰시킬 수 있다"고 우려했다.의회 다수당 유지를 노리는 공화당과 도널드 트럼프 대통령도 민주당의 '좌클릭'을 근거로 이념 공세를 강화했다. 트럼프는 엘사예드의 승리 이후 그를 "찌질한 공산주의자(Communist loser)"라고 부르며 공격하기도 했다.지난 9월 댈러스에서 열린 공화당 중간선거 전당대회에서도 이러한 공세는 이어졌다. 트럼프는 민주당이 승리하면 "공산주의 국가가 될 것"이라고 주장했고, 스콧 베센트 재무장관은 민주당이 미국을 "사회주의 지옥"으로 만들려 한다고 비판했다.이러한 공세에 대응해 민주당 중도파는 자신들이 시장경제를 지지한다는 점을 공개적으로 강조하기 시작했다. 로이터에 따르면 지난 6월 민주당 중도파가 결성한 '미국을 향한 약속(Promise to America)'의 서약에는 현재 민주당 후보 60명이 참여했다.이들이 서명한 '미국에 대한 약속'은 자본주의를 비롯해 치안과 안보, 재정 책임, 효율적인 정부, 공동체적 가치와 애국주의 등 여섯 가지 원칙을 내세운다. 특히 첫 번째 원칙인 '성장·경쟁·폭넓은 번영'에서 "우리는 사회주의자가 아니라 자본주의자"라고 선언하며, 경쟁적인 시장경제와 기업가 정신, 소유권을 지지한다고 명시했다.민주당 내부의 노선 갈등이 더욱 선명해진 계기는 2016년 대선 경선이었다. 무소속 상원의원으로 활동해 온 버니 샌더스는 민주당 경선에 뛰어들어 예상을 뛰어넘는 돌풍을 일으켰다. 샌더스는 전 국민 단일보험 방식의 '메디케어 포 올(Medicare for All)', 공립대학 등록금 무상화, 연방 최저임금 인상, 금융기관에 대한 강력한 규제 등을 내걸었다.샌더스는 결국 힐러리 클린턴에게 후보 지명을 내줬지만, 그의 돌풍은 민주당의 정책 지형에도 영향을 미쳤다. 경선이 끝난 뒤 마련된 당 강령에는 시간당 15달러 최저임금과 월가 규제 강화 등이 포함됐고, 클린턴 역시 샌더스와의 협상 과정에서 일정 소득 이하 가구의 공립대학 등록금 무상화 방안을 공약에 반영했다.이 같은 노선 갈등은 2024년 대선 패배 이후 다시 거세졌다. 트럼프에게 정권을 내준 직후 샌더스는 "노동계급을 버린 민주당이 노동계급에 버림받은 것은 놀라운 일이 아니다"라고 직격했다. 그는 민주당 지도부가 대형 후원자와 정치 컨설턴트에게 의존하는 동안 노동자들이 겪는 경제적 어려움과 정치적 소외를 제대로 다루지 못했다고 주장했다.10년 가까이 이어진 논쟁은 이제 민주당이 어떤 유권자의 '표심'과 정체성을 구축할 것인지 문제로 옮겨가고 있다. 좌파 후보들의 연이은 경선 승리는 당내 변화 요구가 여전히 상당하다는 점을 보여주는 한편, 중도파의 집단적인 대응 역시 이러한 변화가 당 전체의 노선으로 자리 잡는 데 적지 않은 저항이 있음을 보여준다.중간선거를 앞둔 민주당은 서로 다른 지역과 유권자층을 겨냥한 두 흐름을 동시에 안고 선거를 치르게 됐다. 이번 좌파 돌풍이 민주당의 장기적인 노선 변화로 이어질지, 혹은 당내 한 축으로 자리 잡는 데 그칠지는 이번 중간선거를 통해 가늠할 수 있을 전망이다.