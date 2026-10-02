내가 쪽팔렸을 뿐인데, 어느새 저 사람이 문제가 됐다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 해당없음에도 실립니다.

인간의 취약함 가운데 하나를 꼽으라면, 나는 수치심과 질투에서 비롯된 원한 감정을 혼자 끌어안지 못하는 데 있다고 생각한다. 정확하게는 그 감정을 일으키는 대상을 눈앞에서 치우고 싶어 하는 마음이다. 더 흥미로운 것은 자신에게 이런 기제가 작동하고 있다는 것을 어렴풋이 알면서도 그 감정에 놀아나고 만다는 점이다. 자신도 어쩌지 못한다. 나는 이 지점에 인간의 취약함을 놓는다.자신의 치부를 누군가에게 드러냈다고 해보자. 시간이 지난 뒤 그것이 못내 쪽팔림으로 되살아난다. 그때 몇 가지 선택지가 생긴다. 당신이라면 무엇을 선택할 것인가. 사이가 좋다면 의외로 별일이 일어나지 않는다. 너나 나나 서로의 쪽팔림을 하나쯤 알고 있는 사이가 되어버린다."그때 내가 왜 그랬는지 몰라." 웃고 지나갈 수도 있다. 쪽팔림은 사라진 것이 아니라 관계 안에서 견딜 만한 기억으로 자리를 옮긴다.문제는 사이가 좋지 않을 때다. 기억이 순간순간 표면으로 떠오를 때마다 먼저 부끄러운 것은 자기 자신이다. 얼굴이 화끈거리고, 그때 왜 그런 말을 했는지, 왜 그렇게 행동했는지 생각하며 혼자 치를 떤다.그런데 이 상태를 오래 견디기는 쉽지 않다. 어느 순간 이상한 이동이 일어난다. 내가 나를 향해 느끼던 불편함이 그 장면을 알고 있는 상대에게 옮겨가기 시작한다. '내가 왜 그랬을까'가 '저 사람 때문에 내가 그렇게 되었다'로 바뀐다.니체가 말한 르상티망은 자신에게 일어난 고통과 무력감을 곧바로 소화하거나 행동으로 전환하지 못할 때, 그 감정이 안에서 반복되고 숙성되면서 다른 방식의 가치판단으로 뒤집히는 과정과 관련된다.나는 르상티망의 이 운동을 '쪽팔림'이라는 일상의 감정까지 가져와 보고 싶다. 처음에는 내가 견디기 어려웠던 감정이었는데, 어느 순간 문제의 소재지가 상대에게로 이전된다. 나는 잘못된 사람이 아니라 상처받은 사람이 되고, 상대는 나를 그렇게 만든 사람이 된다.쪽팔림은 이때 놀라운 번역 능력을 발휘한다. "내가 부끄럽다"는 감정은 "저 사람이 나쁘다? 혹은 이상하다"는 판단으로 번역된다. "저 사람 앞에 서기 싫다"는 감정은 "저 사람과 함께하는 것이 불편하다"는 의견이 된다. 조금 더 지나면 "저 사람은 문제가 있다"는 평가가 되고, 마침내 "우리 공동체를 위해 저 사람과 거리를 두는 것이 좋다"는 공적인 언어가 된다.이 번역의 연쇄에서 가장 먼저 사라지는 것은 출발점이다. 내가 쪽팔렸다는 사실다. 사적인 수치가 도덕적 판단으로 번역되고 나면 사람은 자신을 피해자의 자리에 놓을 수 있다. 그때부터 불평은 정당성을 얻는다.과거의 사건들은 새로운 이야기 속에 재배치되고, 상대의 말과 행동 가운데 자신의 이야기를 뒷받침할 만한 것들이 하나씩 수집된다. 처음에는 쪽팔림 하나였는데 이제는 증거가 생기고, 서사가 생기고, 명분이 생긴다.그러나 한 사람의 감정만으로는 대상을 치우기 어렵다. 여기서 두 번째 번역이 시작된다. 사람을 모은다. "나만 그렇게 느낀 게 아니지?" 이 짧은 질문은 중요하다. 자신의 감정을 다른 사람의 감정과 연결하려는 요청이기 때문이다. 누군가 "나도 그 사람 좀 이상하다고 생각했어"라고 대답하는 순간 개인의 감정은 더 이상 개인의 감정으로 남아 있지 않는다.한 사람의 쪽팔림에서 시작한 사건에 두 번째 사람의 불편함이 접속하고, 세 번째 사람의 오래된 섭섭함이 붙고, 네 번째 사람의 이해관계가 결합한다. 라투르의 표현을 빌리면 하나의 연결망이 만들어지기 시작하는 것이다.연결망에 들어온 사람들은 반드시 최초의 쪽팔림을 공유할 필요가 없다. 누군가는 질투 때문에, 누군가는 오래된 갈등 때문에, 누군가는 자신의 위치를 지키기 위해, 누군가는 단지 다수의 편에 서는 것이 안전하기 때문에 접속한다. 동기는 서로 다르다.그런데도 잠시 같은 방향으로 움직일 수 있다. '저 사람이 문제다.' 이 하나의 문장이 서로 다른 욕망을 묶어준다. 최초의 감정이 다른 사람들의 감정과 이해관계를 통과하면서 계속 번역되고, 그 번역이 충분한 동맹을 얻었을 때 비로소 힘을 갖는다.사람들은 더 이상 "누가 누구에게 쪽팔림을 느꼈다"고 말하지 않는다. 대신 "여러 사람이 불편해한다", "공동체 분위기를 생각해야 한다", "원래 문제가 있었던 사람이다"라고 말한다. 그 순간 개인적 감정은 공동체의 판단처럼 보이기 시작한다. 그리고 마침내 대상은 눈앞에서 치워질 수 있다.발언의 기회를 잃을 수도 있고, 모임에서 호명되지 않을 수도 있으며, 중요한 정보가 전달되지 않을 수도 있다. 공식적으로 쫓아내지 않아도 된다. 자리를 조금씩 좁히고, 말을 받지 않고, 존재를 언급하지 않으면 된다. 어느 순간 그는 자신이 그곳에 있으면서도 없는 사람처럼 되어 있다는 사실을 알아차린다. 르상티망은 연결망 안에서 심리 상태를 넘어선다.그러나 여기에는 한 가지 문제가 있다. 연결망은 충성심으로 만들어진 공동체가 아니다. 서로 다른 이해관계가 잠시 같은 방향으로 정렬된 상태라는 점이다. 그래서 연결망은 성공하는 순간부터 실패의 가능성을 품는다.누군가 배신한다. 그런데 '배신'이라고 부르는 것도 사실은 최초의 행위자에게서 바라본 표현일 뿐이다. 연결망의 다른 사람에게 그것은 배신이 아니라 자신의 이해관계를 다시 계산한 결과일 수 있다.처음에는 함께 누군가를 욕하던 사람이 어느 날 그 사람과 이야기를 나눠보니 생각이 달라질 수도 있다. 누군가는 더 이상 배제에 참여하는 것이 자신에게 이롭지 않다고 판단할 수도 있고, 누군가는 일이 지나치게 커지는 것을 보고 발을 뺄 수도 있다. 또 누군가는 자신이 들었던 이야기와 실제 사건 사이에 틈이 있다는 것을 알아차릴 수도 있다. 그때 연결망의 번역은 역방향으로 작동하기 시작한다."그 사람이 정말 그렇게까지 잘못했나?"이 질문 하나가 위험하다. 그동안 단단해 보였던 '우리' 안에 틈이 생기기 때문이다. 두 번째 사람이 침묵하고, 세 번째 사람이 거리를 두고, 네 번째 사람이 대상과 다시 말을 섞기 시작한다. 급기야 누군가는 자신이 들었던 이야기를 대상에게 전달한다. 최초의 행위자는 이것을 배신이라고 느낀다.그러나 더 정확하게 말하면 번역의 실패다. 공동체가 한 사람을 배제해야 할 명분으로 자신의 쪽팔림을 번역하는 데까지 성공했지만, 그 번역을 지속시키는 데는 실패한 것이다. 연결망에 들어온 사람들은 애초부터 그의 감정을 대신 살아주는 사람들이 아니었다. 각자의 욕망과 기억과 계산을 가지고 잠시 연결되었을 뿐이다.그래서 가장 역설적인 순간이 찾아온다. 눈앞에서 치우고 싶었던 사람이 아닌 애써 치워두었던 최초의 감정이 되돌아온다. 쪽팔림이다.타인에게 넘기고, 도덕적 언어로 포장하고, 사람을 모아 공동체의 판단으로 만들면서까지 멀리 밀어냈던 그 감정이 연결망의 붕괴와 함께 다시 자기 앞에 놓인다. 니체의 르상티망을 여기까지 밀고 가면 인간의 취약함에 대해 조금 다른 말을 할 수도 있겠다. 취약함은 자기 안에서 생겨난 불편한 감정을 자기 것으로 견디지 못하고, 그것을 타인의 잘못으로 번역해야만 견딜 수 있는 상태에 있다.그 번역에 성공하면 한 사람을 치울 수도 있다. 그러나 연결망이 무너지는 순간, 끝내 치우지 못한 한 사람이 남는다. 기 자신이다