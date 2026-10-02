워홀러 4만 명 시대, 재외국민 등록률은 고작 1.49%

큰사진보기 ▲더불어민주당 이기헌 의원이 대정부질문에서 워홀러의 저조한 재외국민 등록률을 지적했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

• 2022년: 비자 발급 2만1424명 / 재외국민 등록 188명(0.87%)

• 2023년: 비자 발급 3만3180명 / 재외국민 등록 244명(0.73%)

• 2024년: 비자 발급 3만8594명 / 재외국민 등록 408명(1.05%)

• 2025년: 비자 발급 4만1984명 / 재외국민 등록 629명(1.49%)

-자료: 외교부·재외동포청 제출자료(이기헌 국회의원실)-

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해외에서 일도 하고 여행도 하면서 새로운 경험을 쌓는 청년들이 다시 늘고 있다. 코로나19로 한동안 주춤했던 워킹홀리데이 참가자도 빠르게 회복됐다. 지난해 워킹홀리데이 비자를 발급받은 우리 국민은 4만 명이 넘었지만, 재외국민 등록을 한 사람은 600여 명에 그쳤다.10월 1일 국회 외교통일위원회 소속 이기헌 더불어민주당 의원이 외교부와 재외동포청에서 제출받아 공개한 자료에 따르면, 2025년 워킹홀리데이 비자 발급자는 4만1984명이다. 이 가운데 재외국민 등록을 한 사람은 629명으로 전체의 1.49%였다.연도별로 보면 다음과 같다.등록률이 조금씩 올라가고는 있지만, 워킹홀리데이 참가자 전체와 비교하면 여전히 낮은 수준이다.워킹홀리데이를 떠나는 청년들이 많이 찾는 나라 가운데 호주는 특히 많은 편이다. 농장이나 공장 등에서 일하며 체류 기간을 늘리려는 워홀러도 많다. 일자리를 찾아 도시를 떠나 외곽 지역으로 이동하는 경우도 적지 않다.워킹홀리데이 청년들이 농장이나 외곽 지역으로 일하러 갔다가 연락이 끊겼다는 소식이나, 현지에서 사건·사고를 당했다는 이야기는 예전부터 오래 생활한 현지 교민들에게 간간이 들려왔다.나 역시 호주에서 20년 가까이 생활하면서 비슷한 이야기를 여러 차례 접했다. 물론 워홀러들도 호주의 넓은 국토와 도시 밖의 통신 환경, 낯선 일터에서 생길 수 있는 위험을 모르고 지내는 것은 아니다. 오히려 외곽 지역으로 일을 하러 갈 때는 나름대로 안전을 챙긴다.혼자 떠나기보다는 비슷한 시기에 호주에 온 워홀러 서너 명이 함께 움직이기도 하며, 출발하기 전에 근처 유학원이나 알고 지내는 사람에게 어디로 가는지, 어떻게 이동하는지를 알려두는 경우도 있다. 또한 현지에서 일을 구하면서 알게 된 사람들과 연락처를 공유하기도 한다.그러나 아무리 주의를 기울여도 현장에서 생길 수 있는 모든 변수를 막기는 어렵다. 2026년 상반기 기준 워킹홀리데이 청년 사건·사고 피해자는 모두 109명이었다. 이 가운데 79명이 호주에서 발생했다. 전체의 72.5%다(출처 자료: 외교부 제출자료, 재외동포 신문).호주에서 발생하는 사건·사고는 교통사고나 임금 체불, 사기 등에만 그치지 않는다. 가족들이 특히 걱정하는 것은 연락이 끊기는 경우다.워홀러가 농장이나 공장 등으로 이동하다 보면 평소 연락하던 가족과 며칠씩 연락이 닿지 않는 경우가 생길 수 있다. 통신 환경이 좋지 않은 지역도 있고, 일을 하느라 휴대전화를 제대로 사용하지 못하는 경우도 있다. 한국에 있는 가족 입장에서는 상황을 알 방법이 없다. 단순히 연락이 늦어진 것인지, 실제로 무슨 일이 생긴 것인지 알기 어렵기 때문이다. 경찰이나 외교부에 연락해 상황을 확인해 달라고 요청하는 경우도 생긴다.재외국민 등록제도는 이런 상황에서 활용할 수 있는 제도 가운데 하나다. 90일을 초과해 해외에 체류하는 우리 국민은 관할 재외공관에 재외국민 등록을 해야 한다. 등록 과정에서 해외 체류지와 연락처, 국내 연고자 등의 정보가 관리된다. 워킹홀리데이 참가자 상당수는 장기간 해외에 머물기 때문에 이 제도의 대상이 된다.하지만 실제 등록률은 매우 낮다. 워홀러 입장에서는 몇 달 또는 1년 정도 해외에서 지내는 동안 별도의 행정절차까지 챙기는 일이 번거롭게 느껴질 수 있다. 현지에 도착한 뒤 일자리를 구하고 집을 찾는 것만으로도 정신이 없는데 재외국민 등록까지 챙기는 사람은 많지 않다는 것이다.그러나 사고가 발생하면 이야기가 달라진다. 재외국민 등록이 되어 있다면 공관이 등록된 체류지와 연락처, 국내 가족 등의 정보를 확인하는 데 도움이 될 수 있다. 반대로 등록 정보가 없다면 해당 국민의 최신 연락처나 체류 상황을 확인하는 데 어려움이 생길 수 있다. 특히 일자리를 따라 이동하는 워홀러라면 처음 출국할 때 알고 있던 주소와 실제 체류지가 달라지는 경우도 있다.이기헌 의원은 재외국민 등록이 되어 있으면 사건·사고가 발생했을 때 현지 경찰과 공조해 보다 신속하게 지원할 수 있다며 외교부와 재외동포청에 실효성 있는 등록 유도책을 마련해야 한다고 밝혔다.현재처럼 외교부 홈페이지 등을 통해 재외국민 등록을 안내하는 것만으로는 한계가 있다는 지적이 나오는 이유다. 워킹홀리데이 비자를 신청하거나 출국을 준비하는 단계에서 재외국민 등록을 함께 안내하는 방법도 생각해볼 수 있다. 모바일 영사민원24를 이용해 보다 간편하게 등록할 수 있다는 사실을 출국 전부터 알려주는 것도 방법이다.물론 모든 책임을 정부에만 돌릴 수는 없다. 해외에 나가는 청년들 스스로 자신의 위치와 이동 계획을 가족이나 지인에게 알려두는 것도 중요하다. 실제로 많은 워홀러들이 오지로 이동할 때 여럿이 함께 움직이고, 지인에게 행선지를 알리는 등 각자의 방식으로 위험을 줄이고 있다. 그렇다고 개인의 노력에만 안전을 맡겨둘 수도 없는 노릇이다.해외에서 몇 달, 길게는 1년 이상 생활하는 청년들에게 재외국민 등록은 번거로운 행정절차일 수 있다. 하지만 사고나 연락 두절 같은 일이 발생했을 때는 가족과 재외공관이 상황을 파악하는 데 도움이 되는 중요한 정보가 될 수 있다. 4만 명이 넘는 청년이 매년 워킹홀리데이를 떠나고 있는 이 시점에서 단순히 "등록해야 한다"고 알리는 데 그치지 않고, 실제 등록으로 이어질 수 있도록 어떻게 제도를 손볼지 고민해야 한다.