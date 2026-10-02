물감 한 통에 담긴 60년... "AI가 대신할 수 없는 건"

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큰사진보기 ▲원창우신한화구 부사장 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"저희가 가장 중요하게 생각하는 것은 제품에 대한 신뢰입니다. 특히 색의 일관성이 중요합니다. 같은 색을 사용하고 혼색을 했을 때 작가들이 예상하는 결과가 계속 동일하게 나와야 합니다. 그게 깨지면 작가들의 신뢰도 깨지기 때문입니다."

"요즘은 고객들이 제조사보다 더 많은 정보를 갖고 있는 경우도 많습니다. 작가들과 소통하면서 저희가 배우는 것도 많습니다. 또 저희 제품을 가지고 어떤 새로운 표현이 가능한지도 함께 찾아가고 있습니다."

"작가들이 원하는 색을 직접 넣어 사용할 수 있도록 한 겁니다. 결국 현장에서 무엇을 원하는지 듣고 그것을 제품에 반영한 것이죠."

"품질입니다. 그리고 색의 일관성입니다."

"100년, 200년 전에 만들어진 그림이 지금도 같은 색으로 남아 있다는 것이 그 회사에 대한 신뢰를 만들어줍니다. 신한화구도 60년에서 100년, 200년으로 가려면 결국 신뢰를 계속 쌓아야 합니다."

"물감은 화학 제품이기 때문에 모든 것을 한꺼번에 친환경으로 바꾸기는 어려운 부분도 있습니다. 그렇지만 원자재를 선택할 때 독성이 적은 것을 찾고, 제품의 안정성을 높이는 등 시대의 흐름에 맞춰 계속 움직여야 합니다."

"제가 신한화구를 처음 봤을 때 참 독보적인 회사라고 생각했습니다. 물감에서는 브랜드 파워가 있잖아요. 이 브랜드를 가지고 해외로 나갈 수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 했습니다."

"한국에서 1위인 기업을 해외에도 알릴 수 있다면 얼마나 재미있을까 하는 생각을 하면서 지금까지 달려온 것 같습니다."

"작가분들과 각 지역에 계신 분들, 해외 거래처 파트너들과 더 많이 소통해야 했다고 생각합니다. 그분들의 요구를 파악해서 제품에 더 빨리 반영해야 했습니다."

"수채화 같은 수성 기반 제품들은 해외에서도 좋은 평가를 받고 있습니다. 그런데 아크릴과 유화는 아직 더 많이 알려야 한다고 생각합니다. 제품 자체는 굉장히 좋다고 자부합니다."

"AI도 하나의 창작 도구라고 생각합니다."

"결국 결과물을 판단하는 것은 사람입니다. 그 판단의 깊이는 사람이 가진 경험이나 감성에서 나옵니다. 그런 부분까지 AI가 대신한다고 생각하지는 않습니다."

"우리가 얻은 만큼 기여해야 한다고 생각합니다. 지역에 필요한 것을 함께 찾아보고 벽화나 마을 활성화 같은 프로젝트도 할 수 있고, 지금처럼 재료 강의를 통해 작가들에게 필요한 정보를 제공할 수도 있습니다."

"세계 시장에서 메이저 역할을 할 수 있는 회사가 되는 것이 목표입니다."

"저희를 믿고 써주신 작가들에게 정말 감사합니다"

"저희를 믿고 사용해 주셨다는 것이 가장 감사합니다. 특히 선생님과 학생, 학부모님들이 좋은 말씀뿐 아니라 쓴소리도 많이 해주셨습니다. 그런 현장의 목소리가 있었기 때문에 60년까지 올 수 있었다고 생각합니다."

"물감 사업은 다품종 소량 생산이라 손이 많이 갑니다. 열정이 없으면 하기 어려운 사업입니다. 지금까지 함께해준 직원들에게 정말 고맙습니다."

물감은 어떻게 만들어질까.화방에서 쉽게 구매해 쓰는 물감이지만, 그것이 만들어지는 과정까지 직접 본 작가는 많지 않다.1일 경기도 파주에 있는 신한화구 공장에는 인천미술협회 회원 작가들이 모였다. 이날 마련된 공장 견학 프로그램을 통해 작가들은 평소 작업실에서 사용하던 물감이 생산되는 과정을 직접 둘러봤다.생산설비에서는 원료가 배합되고 색이 만들어진 뒤 여러 공정을 거쳐 제품으로 완성됐다. 하나의 색을 만들어내는 과정에서도 정밀한 관리가 필요했다. 특히 같은 색이라면 언제 생산하더라도 일정한 결과가 나와야 한다는 설명이 이어졌다.작가들이 평소 아무렇지 않게 짜서 쓰던 물감 한 통 뒤에 상당한 시간과 기술, 그리고 사람의 손길이 들어간다는 것을 확인하는 자리였다.공장 견학을 마친 뒤 원창우 신한화구 부사장을 만났다. 내년 창립 60주년을 앞둔 신한화구가 지나온 시간과 앞으로의 방향, 그리고 작가들이 사용하는 미술 재료의 변화에 관해 이야기를 나눴다.원 부사장이 가장 먼저 강조한 것은 역시 '신뢰'였다.원 부사장이 신한화구에서 일한 지도 약 20년이 됐다. 그가 경험한 미술 재료 시장은 크게 변했다. 과거에는 수채화, 아크릴, 유화처럼 재료와 장르가 구분됐다면 지금은 여러 재료를 혼합해 사용하는 혼합 미디어가 자연스러운 창작 방식이 됐다. 소비자와 작가들의 정보 수준도 높아졌다.현장의 목소리가 실제 제품 개발로 이어진 사례도 있다.최근 선보인 고체 수채화 제품은 어반 스케치를 하는 작가들과의 대화에서 아이디어를 얻었다. 기본 색상 외에도 작가가 원하는 튜브 물감을 직접 추가해 사용할 수 있도록 별도의 공간을 마련했다.한국화 재료를 알리기 위한 시도도 있었다. 해외에서 "한국화는 어떻게 그리느냐"는 질문을 받으면서 먹과 아교, 한지 등을 함께 구성한 한국화 키트를 만들었다. 현지 작가들과 협업해 한국의 전통적인 미술 재료와 기법을 소개하는 프로그램도 진행했다.제품을 만드는 것에서 끝나는 것이 아니라 그 재료를 사용하는 사람들의 창작까지 생각해야 한다는 것이다.그렇다면 60년 동안 신한화구가 절대 타협하지 않은 것은 무엇일까. 원 부사장은 짧게 답했다.그는 유럽의 100년, 200년 된 미술 재료 기업들을 이야기했다. 오랜 시간 살아남은 기업들의 공통점은 결국 제품에 대한 신뢰라는 것이다.그렇다고 과거의 방식을 그대로 유지하겠다는 의미는 아니다. 친환경성과 안전성 등 새로운 시대의 요구에도 대응해야 한다고 했다.원창우 부사장이 신한화구를 바라보는 시각에는 조금 독특한 배경이 있다. 그는 처음부터 미술 재료 분야에서 경력을 쌓은 것은 아니다. 미국 광고회사 레오버넷에서 일했고, 홍콩에서도 근무했다. 필립모리스에서 마케팅과 세일즈를 경험했고, 맥도날드와 켈로그 관련 광고 업무를 비롯해 정보통신 분야에서도 일했다.신한화구와 인연을 맺은 뒤에는 오히려 이 같은 경험이 새로운 시각을 갖게 하는 계기가 됐다.그에게 신한화구의 60년은 단순히 국내에서 오래된 기업이라는 의미가 아니다. 한국에서 오랫동안 쌓은 브랜드와 기술력을 세계 시장에서도 인정받게 하는 것이 다음 과제라는 것이다.지난 20년을 돌아보며 아쉬운 점을 묻자 원 부사장은 의외로 '소통'을 꼽았다.과거에는 국내 시장에 더 집중했다면 이제는 세계 시장을 겨냥하고 있다. 국제 기준에 맞춰 제품력과 인증, 표시 체계를 강화하는 것도 그 때문이다.해외에서 상대적으로 더 알려져야 할 제품으로는 아크릴과 유화를 꼽았다.AI와 디지털 아트가 빠르게 확산하는 상황에서 전통적인 붓과 물감의 미래를 묻자, 원 부사장은 AI를 경쟁자로 보지 않았다.그는 혼합 미디어와 마찬가지로 AI 역시 작가들이 자신의 창작 영역을 확장하는 수단이 될 수 있다고 봤다.기술이 발전할수록 오히려 인간의 경험과 감각, 그리고 실제 재료가 갖는 물성이 다른 방식으로 중요해질 수 있다는 이야기다.내년 창립 60주년을 앞두고 신한화구는 다양한 프로그램을 준비하고 있다. 구체적인 내용은 아직 공개하지 않았지만 지난 60년 동안 함께해온 작가와 고객들에게 감사의 마음을 전하는 프로젝트를 준비하고 있다고 했다.지역사회와 문화예술에 대한 기여도 확대할 계획이다.신한화구의 목표는 이제 국내 시장을 넘어 세계로 향한다.이를 위해 제조 기반을 강화하고, 그동안 축적한 색채 데이터를 활용해 한국적인 색과 미술 재료를 세계에 알리는 작업도 추진하고 있다.인터뷰 말미, 오랫동안 신한화구 제품을 사용해 온 작가와 학생들에게 전하고 싶은 말을 물었다. 원 부사장은 먼저 "감사하다"라고 했다.그래서 앞으로도 공장 견학처럼 소비자와 생산 현장을 연결하는 프로그램을 계속 이어갈 계획이다. 직원들에게 대한 감사도 잊지 않았다.파주 공장에서 직접 본 물감 생산설비는 익숙했던 미술 재료를 조금 다르게 보게 했다. 작가의 팔레트에 놓인 물감 한 통에는 원료와 기술만 들어 있는 것이 아니었다. 같은 색을 만들어내기 위한 품질 관리와 현장의 요구를 반영하려는 노력, 그리고 그 제품을 믿고 사용하는 작가들과의 관계가 함께 들어 있었다.60년을 맞는 신한화구가 말하는 다음 목표는 세계 시장이다. 하지만 원창우 부사장이 말하는 출발점은 거창하지 않았다. 품질을 지키고, 작가의 목소리를 듣고, 그렇게 쌓은 신뢰를 세계로 가져가는 것. 신한화구의 다음 60년 역시 그 기본에서 시작되고 있었다.